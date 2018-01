Puigdemont sugiere que ignorará los dictámenes contra la investidura telemática

"Nuestro plan A, plan B, plan Z siempre es investir al presidente Puigdemont", ha proclamado este viernes en Bruselas su jefa de campaña, Elsa Artadi. Una veintena de los 34 diputados electos de la lista de Junts per Catalunya se han reunido en la capital belga para preparar su estrategia de cara a la constitución del Parlamento catalán el próximo 17 de enero y a la sesión de investidura que se celebrará unos días más tarde. JuntsxCat considera que "no hay nada" que impida la elección de Puigdemont a distancia y sugiere que el futuro presidente del Parlament tendrá potestad para forzar el reglamento si es necesario con el fin de hacerlo posible.

Como suele ser habitual, Puigdemont no ha comparecido ante la prensa al final de la reunión. En su lugar han hablado Artadi y el portavoz de JuntsxCat, Eduard Pujol. Ambos aseguran que su grupo no se plantea reformar el reglamento y se compromete a respetarlo. Pero sostienen que, en contra de lo que han dicho los letrados del Gobierno español, el reglamento sí permite la elección a distancia.

"No tenemos ninguna duda de que el reglamento del Parlament de Catalunya permite una investidura de cualquiera de los diputados que han sido elegidos por la ciudadanía. No hay nada que impida la elección del presidente Puigdemont de nuevo como presidente de la Generalitat", ha defendido Artadi.

¿Se compromete JuntsxCat a respetar el dictamen que hagan los letrados del propio Parlament sobre una investidura a distancia? La jefa de campaña ha querido dejar claro que todavía no hay ningún dictamen, aunque varias filtraciones apuntan que la opinión será negativa. Pero ha dado a entender que los independentistas podrían ignorarlo. "Quien tiene que decidir cómo se aplica el reglamento del Parlament de Cataluña es o bien el presidente del Parlament y la mesa o bien el pleno del Parlament, que es soberano", ha dicho Artadi.

JuntsxCat tampoco aclara de qué forma pretende investir a Puigdemont, si será a través de Skype o delegando su discurso en otro diputado presente en el Parlament. "Eso no lo decidiremos hoy, lo decidiremos de camino al día del pleno. Pero lo único que haremos será aplicar el reglamento para que los diputados del Parlament de Cataluña ejerzan su derecho a votar a otro diputado del Parlament de Cataluña como su legítimo presidente", explica la portavoz.

Puigdemont no tiene previsto volver

¿Descarta totalmente Puigdemont volver a Cataluña para ser investido presidente? La respuesta de JuntsxCat no es clara, pero de las declaraciones de la jefa de campaña se desprende que no es un escenario probable. "Nunca descartamos nada. De hecho, nuestra primera opción si pudiésemos escoger es que volviera mañana, incluso esta tarde con nosotros. Es evidente que esto hoy no es posible y por tanto lo que no haremos es que vuelvan para que se vayan a la prisión. No tendría ningún sentido", sostiene Artadi.

Tampoco ha aclarado si los dos exconsellers de JuntsxCat que acompañan a Puigdemont en Bruselas, Clara Ponsatí y Lluís Puig, renunciarán a su acta de diputados y dejarán correr la lista para garantizar la mayoría independentista en el Parlament. "Nuestra voluntad sería que no tuvieran que renunciar. En ningún caso nos lo planteamos para Jordi Sánchez ni para el conseller Forn que están en la cárcel y esperamos que tampoco tenga que ser para la consellera Ponsatí y el conseller Puig", ha explicado la jefa de campaña.

¿Qué opina el expresidente de la Generalitat de que tanto el exconseller Joaquim Forn como el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, hayan renunciado a la vía unilateral en sus declaraciones ante el juez Llarena? Puigdemont considera que esta rectificación no es más que una estrategia de defensa para salir de la cárcel. "No comentaremos las decisiones de las defensas jurídicas del conseller Forn y de Jordi Sánchez. Respetamos cualquier estrategia jurídica que hagan sus abogados y deseamos el lunes tener una buena noticia y que salgan de prisión", ha apuntado la portavoz.

Artadi ha lamentado que la reunión del grupo parlamentario de JuntsxCat haya tenido que celebrarse en Bruselas en lugar de en Barcelona y que varios diputados no hayan podido asistir por estar en la cárcel o porque se les ha retirado el pasaporte. "Es una anormalidad más de estas elecciones", asegura.