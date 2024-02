Los agricultores cortan la refinería de Repsol en Cartagena: "Lo negociado por Planas no nos sirve"

Una hilera de tractores -a las seis de la madrugada de este jueves- ha tomado posiciones en las dos rotondas de acceso a la refinería de Repsol en Cartagena. "Nos sentimos vapuleados y ninguneados por la clase política: la única forma de hacernos escuchar es haciendo daño y por eso estamos aquí", tal y como ha explicado Juan Antonio Pérez, uno de los ocho portavoces de los "cerca de 300 agricultores" que impiden la entrada y salida de camiones cisterna por la dársena de Escombreras.

"Nosotros queremos trabajar, no protestar", según ha advertido Juan Antonio Pérez, al tiempo que ha aclarado que esta concentración sin autorización de la Delegación del Gobierno, "no tiene nada que ver" con la Plataforma 6F ni con ningún partido político -como Vox- ni con las organizaciones agrarias: COAG, UPA o ASAJA. "Nosotros no pertenecemos a la plataforma, solo somos productores de Yecla, Archena, Lorca, el Campo de Cartagena y de la Vega Baja de Alicante".

De hecho, algunos de estos agricultores que protagonizan la protesta de este jueves, en el polígono energético del Valle de Escombreras, son los mismos que el miércoles 14 de febrero cortaron la salida de los diputados de la Asamblea Regional y llegaron a zarandear el coche oficial del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Prueba de ello es que el método seguido en esta concentración ha sido el mismo: el martes celebraron varias asambleas en distintos municipios, eligieron un objetivo mediático y han vuelto a actuar por sorpresa.

Una vez más, uno de los portavoces de la protesta vuelve a ser: Juan Antonio Pérez, un agricultor, de 45 años, con terrenos en San Javier y que lleva trabajando en el sector desde la adolescencia. "Lo negociado por Planas no nos sirve", tal y como ha concluido este productor, sobre la reunión que esta semana ha mantenido el ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA, para intentar aplacar las críticas del sector por las restricciones que impulsa la nueva Política Agraria Común (PAC) que impulsa la Unión Europea.

Los tractores de los agricultores, esta madrugada, cortando la refinería de Escombreras.

La Guardia Civil se ha desplazado a la refinería de Escombreras, debido a que los tractores y los agricultores concentrados impiden la entrada y salida de camiones con combustible, pienso y abono. "Estamos haciendo un poco de ruido. No queremos que se produzcan cargas policiales, pero vamos a aguantar aquí todo el tiempo que podamos", tal y como ha asegurado el productor agrícola Juan Antonio Pérez.

"En la negociación de las organizaciones agrarias con el ministro Luis Planas, lo único que se ha acordado es alargar los plazos de las cosas que se nos imponen desde Bruselas, pero están fijando cantidades de agua y nitrógeno por metro cuadrado de terreno que son un disparate porque cada zona tiene unas características agronómicas distintas", según ha criticado este productor, sobre algunas de las medidas que incluye la nueva PAC de Bruselas. "El campo no funciona como una fábrica de tornillos".

- ¿Qué es lo que piden al ministro Luis Planas?

- Juan Antonio Pérez: El Gobierno de España tiene que impulsar en Bruselas una mesa en la que se sienten a negociar técnicos del sector agrario, con todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea, el lobby agrícola y el lobby ecologista, para acordar unas medidas y unos plazos con una lógica que nos permita implementarlas, mientras que mantenemos nuestra actividad en el campo. Todo lo de ahora son imposiciones.

