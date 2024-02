El Supremo acepta investigar a Puigdemont por terrorismo y complica la amnistía de Sánchez

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado hoy, por unanimidad, abrir una causa al expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde 2017, por su relación por el movimiento Tsunami Democràtic, al que se investiga en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de terrorismo, entre otros.

La decisión -que desautoriza la posición mantenida por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde- se produce a seis días de que termine el plazo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo en el Congreso respecto al alcance de la amnistía prometida Pedro Sánchez a cambio de los votos de los diputados de Puigdemont a la investidura como presidente del Gobierno.

Junts pretende que el olvido de los delitos cometidos en el marco del 'procés' catalán se extiendan al terrorismo. Pero es una infracción penal a cuya persecución obligan directivas de la Unión Europea, por lo que el Gobierno se ha resistido hasta ahora a incluirla en el ámbito de la amnistía.

Además de Puigdemont, la Sala Penal investigará también al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg, recientemente huido a Suiza.

En cambio, no ha aceptado la competencia para investigar al resto de implicados en el caso de Tsunami Democràtic, que seguirán en la Audiencia Nacional.

La Sala ha estado presidida por Manuel Marchena e integrada, por turno de reparto, por Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo (ponente), Carmen Lamela y Eduardo de Porres.

Los magistrados concluyen que respecto a Puigdemont y Wagensberg que es “necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor [de la Audiencia Nacional], sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados”.

El alto tribunal, que viene a dar la razón a la mayoría de la junta de fiscales del Supremo, adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados.

La instructora del procedimiento será la magistrada Susana Polo.

La reacción de Puigdemont

Apenas unos minutos después de conocer la decisiónd el Supremo, Carles Puigdemont ha reaccionado a través de las redes sociales.

"El mismo día en que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000€, me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación", ha escrito.

El mateix dia que m’acusen d’haver rebut el regal d’un Rolex de 7.000€, m’imputen per terrorista. Crec que ja només falta que em surti un compte secret a Panamà. El Màtrix judicial espanyol ha adaptat la màxima del mal periodisme: no deixis que la realitat espatlli una bona… https://t.co/BuZ0cpgXI4 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 29, 2024

