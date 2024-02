Agricultores cortan la salida de la Asamblea de Murcia y zarandean el coche de López Miras

C. Gómez

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, se ha reunido esta tarde con representantes de un grupo de agricultores que desde hace más de dos horas bloquea la puerta del garaje de la Asamblea Regional con sus tractores y remolques.

Varias docenas de vehículos, tanto tractores como camiones y remolques, algunos cargados con limones y otros con productos hortofrutícolas, han estacionado a primera hora de la tarde en ambos carriles de la avenida Alfonso XIII de Cartagena, donde se encuentra el Parlamento, impidiendo la circulación.

También han logrado llegar a la zona trasera del Parlamento, donde se encuentra la otra salida del edificio. Su objetivo era impedir que el presidente abandonara el Parlamento sin hablar con ellos, por lo que cuando López Miras ha intentado salir en su coche oficial, lo han zarandeado y el conductor ha vuelto al garaje.

Decenas de tractores bloquean las salidas de la Asamblea de Murcia

Un cordón policial ha asegurado la zona ante decenas de agricultores que pedían una reunión con el presidente murciano, a la que éste finalmente ha accedido.

Fuentes parlamentarias han confirmado que los agricultores no están impidiendo a los diputados salir del edificio, ya que, pese a que no pueden abandonar la Cámara en sus coches, sí pueden hacerlo a pie. No obstante, ambas salidas dan a la calle, donde están los manifestantes.

El vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, y el diputado y responsable de agricultura de los populares murcianos, Jesús Cano, entre otros, han salido a la puerta de la Asamblea para hablar con los agricultores.

También se han desplegado efectivos policiales por el exterior de la Asamblea, sin que por el momento se hayan producido incidentes. Ningún diputado, ni la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, han abandonado el Parlamento.

18 millones en ayudas

Esta misma tarde, durante la sesión de control en la Asamblea Regional, López Miras ha anunciado que lanzará ayudas que alcanzarán los 18 millones de euros para apoyar a los agricultores en el marco del plan plurianual de su Gobierno.

