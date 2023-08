Tres organizaciones agrarias rechazan que el PP ceda Agricultura a Vox para desbloquear Murcia

Una parte de las organizaciones agrarias murcianas rechazan que el PP entregue la Consejería de Agricultura a Vox, a cambio de desbloquear la investidura del popular Fernando López Miras. Ni COAG ni FECOAM ni UPA ven con buenos ojos semejante concesión. El asunto no es baladí porque el sector agrícola es uno de los motores de la economía autonómica, su voto condiciona el peso político de los partidos en la Asamblea Regional y los agricultores son uno de los colectivos con mayor capacidad movilizadora para tomar las calles de la Región de Murcia.

Entre las organizaciones consultadas por EL ESPAÑOL dan por sentado que López Miras regresará de Pontevedra con una oferta en firme, para pactar con Vox la constitución del nuevo Gobierno de Murcia, tras reunirse con Alberto Núñez Feijóo en la apertura del curso político. Pero subrayan que esperan que en la negociación el PP no ceda a dos de las exigencias políticas del partido de Santiago Abascal: la gestión de la Consejería de Agricultura y la derogación de la Ley de Protección del Mar Menor.

Tales exigencias de Abascal se deben a que su partido está apoyado por algunos empresarios de peso en territorio murciano y eso ha tensado la cuerda en la negociación con el PP. Prueba de ello es que los populares les han ofrecido cargos institucionales y en la Mesa de la Asamblea Regional, pero Vox exige -por activa y por pasiva- entrar al Gobierno autonómico para tener poder de gestión en el campo y en el Mar Menor.

"Hay una obsesión en Vox con Agricultura, Medio Ambiente y Mar Menor: eso sería una bomba", tal y como alerta un histórico miembro de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Hasta ahora había trascendido que los de Abascal querían la vicepresidencia autonómica, dos consejerías, una de ellas la de Agricultura, y derogar la Ley de Protección del Mar Menor porque pone coto a la actividad agraria, pero este miembro de COAG advierte de que Vox incluso anhela gestionar las tres áreas citadas dentro de una misma Consejería.

Tal pretensión se debe, entre otros motivos, a que la Comunidad Autónoma debe publicar en enero su planificación relativa a los nitratos: una cuestión que afecta a la actividad agrícola en zonas de calado, como el Campo de Cartagena, y a la protección de la emblemática albufera. "Los de Vox quieren Agricultura, Medio Ambiente y Mar Menor en la misma Consejería porque eso les facilitaría el margen de maniobra", según afirma este miembro de COAG que ha desempeñado puestos de relevancia.

En la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) también cunde la preocupación, debido a que el partido de Santiago Abascal tiene una postura negacionista con el cambio climático y con algunas de las causas de la contaminación del Mar Menor, como los nitratos de la actividad agrícola. De hecho, Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox, aseguró en un acto electoral, celebrado en mayo en Molina de Segura, que la causa de la crisis ambiental de la albufera era la "dejación" de la depuración de las aguas residuales de los municipios marmenorenses.

Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox, en una visita que realizó a Mérida para negociar el gobierno de la Junta de Extremadura. Efe

Buxadé defendió a los agricultores del Campo de Cartagena, despreciando los informes de la Comisión Europea y del Instituto Español de Oceanografía, las movilizaciones que realizó la sociedad murciana, la cuarentena que impusieron algunos supermercados a los productos agrícolas del entorno del Mar Menor o el mea culpa que entonaron las organizaciones agrarias para orientar su actividad hacia un modelo más sostenible.

De ahí que en FECOAM no vean con buenos ojos que el PP le ceda a Vox el timón del campo para desbloquear la investidura de Fernando López Miras: "Creo que sería injusto que con lo que ha pasado en los últimos años en Murcia, con el tema de la Consejería de Agricultura y lo que ha sufrido el sector, por tal de que la sociedad civil nos respetara y creyera en nosotros, pues que ahora Vox tuviera esa Consejería y dijera: 'todo vale'. Eso nos perjudicaría aún más al sector agrario".

"Hace falta una agricultura ordenada, unos perímetros de riego ordenados, unos consumos de agua y de producción ordenados, en vez de hacer cada uno lo que le dé la gana y eso es lo que Vox está manifestando", lamenta esta fuente de FECOAM. "Si la Consejería de Agricultura la gestiona Vox y abren la mano, en plan, aquí vale todo, lo único que haría sería perjudicarnos ante la sociedad civil".

Desde la Federación de Cooperativas Agrarias creen que una parte del sector se tensionaría, si el PP cierra un hipotético pacto de gobernabilidad con Vox que afecta directamente a la gestión del campo: "Si hay que manifestarse, se manifiesta uno y ya está". "No haría mucha gracia en el sector que Vox tuviese la Consejería de Agricultura porque todo no vale".

Lo único que podría hacer mitigar el descontento sería que la persona que asumiera la cartera de Agricultura tuviese un perfil técnico, vinculado al sector. "Todo dependería del consejero al que pusieran, si es una persona sensata y cuerda con la que se pueda dialogar, bien, pero si ponen a alguien que va a por las cooperativas y a por el sector pequeño o mediano, no se escaparía de una respuesta del sector. Si alguien se sienta en el sillón de esa Consejería con ideas de grandeza, de grandes empresas y nos sentimos perjudicados, no se escapa ni dando saltos: en 5 o 6 días arde aquello".

El presidente murciano, Fernando López Miras, en abril, junto a unos agricultores en Pliego, comprobando el estado de los almendros por la sequía.

En la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también admiten que existe inquietud, ante la posibilidad de que el desbloqueo de la investidura del popular Fernando López Miras pase por ceder a Vox la Consejería de Agricultura o derogar la Ley de Protección del Mar Menor. "Esa ley hay que adaptarla, pero no podemos prescindir de un marco legal que proteja los temas medioambientales porque bajo nuestro punto de vista eso sería pegarnos un tiro en el pie cuando hay una presión social y mediática en Europa", según reflexionan en UPA.

"Además, los sistemas de certificación de calidad, dejarían de certificarnos, no podríamos vender y eso es un lujo que no nos podemos permitir". En UPA quieren que se mantengan las apreciaciones científicas y técnicas de la Ley de Protección del Mar Menor, pero que el nuevo Ejecutivo autonómico prescinda de las cuestiones de carácter político. "La tesis de ellos [Vox] es que hay que acabar con esa ley y hay que ir a pajera abierta, pero nosotros estamos a favor de regular y gestionar sin coartar la actividad más allá de lo que sea ilegal. Si el criterio de Vox al llegar es derogar la Ley del Mar Menor, tendremos que decirles que no estamos de acuerdo".

"Nos preocupa ese tema, pero no podemos influir en que la Consejería de Agricultura esté en manos de Vox, eso depende de López Miras que es quien debe formar Gobierno", tal y como concluyen desde UPA. "Por lo tanto, esto solo es una opinión, pero nos preocupa porque estamos hablando de muchos fondos europeos, de políticas importantes y de una zona que lo está pasando mal con restricciones y no sería lo más positivo".

