El PP de Murcia toma la calle para alertar de la subida del agua un 48% por el recorte al trasvase

La Plaza Santo Domingo, en el corazón de la capital murciana, ha sido el lugar escogido por el PP para presentar su campaña en defensa del Trasvase Tajo-Segura. Esta iniciativa pretende visibilizar las consecuencias que tendrá el nuevo Plan del Tajo que incluye una subida de los caudales ecológicos y un recorte a las aportaciones del acueducto, que se traducirán en una subida del 30% en el coste del recibo del agua para los hogares y los negocios, así como de un 48% para el riego de los agricultores.

"El agua del trasvase va a los hogares de 2,5 millones de habitantes de la Región de Murcia, de Alicante y de Almería, y si según el PSOE, ese agua que se detrae del trasvase, se sustituye por agua desalada que desde luego ni es la solución, ni tiene las propiedades del trasvase, se va a incrementar el recibo en más de 16 millones de euros, tal y como ha asegurado el presidente autonómico y líder de los populares murcianos, Fernando López Miras. "Esto será así a partir del 1 de enero de 2024, por el recorte del 50% aprobado por el Ministerio, pero esto es una decisión del Ministerio y tiene que decir cuándo se hará efectivo el recorte que ha aprobado".

Esta campaña incluirá varias acciones y se desarrollará bajo el lema: 'En defensa del agua'. El objetivo principal será tomar la calle, con la instalación de carpas en los 45 municipios de la Región de Murcia donde se recogerán firmas, según ha explicado Fernando López Miras, para que los murcianos puedan "mostrar su apoyo" a la iniciativa del PP que pretende impulsar, en el Congreso de los Diputados, una ley que "blinde" y "garantice" que "no se toca" y "no se recorta" el Trasvase Tajo-Segura.

En esas carpas también se repartirán folletos que alternan los mensajes informativos con los políticos, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, como antesala de las generales. Algunos de los mensajes políticos son estos: 'Pedro Sánchez y el PSOE nos dejan sin agua', 'El Partido Popular blindará mediante una ley el Trasvase Tajo-Segura y pondrá en marcha un Plan Hidrológico Nacional que garantice las infraestructuras y el agua necesaria en todos los territorios'.

Carpa informativa sobre el Trasvase Tajo-Segura que el PP ha puesto, este miércoles, en la plaza Santo Domingo de Murcia. Badía

En cuanto al contenido informativo de los folletos, se detalla el incremento de costes en la factura del agua y también se alerta de su repercusión para el consumidor en los precios de frutas y verduras. Además, advierte de las "graves consecuencias medioambientales" que tendrá el recorte al acueducto porque supondrá el cierre de explotaciones agrícolas: "Los cultivos actúan como barrera contra el avance del desierto".

"Vamos a salir a la calle a hablar de agua para propiciar la unidad de toda la sociedad en defensa del agua", según ha remarcado López Miras, en la presentación de esta campaña, a la que ha asistido el consejero de Agricultura, Antonio Luengo. En la rueda de prensa que ha ofrecido, el presidente autonómico ha criticado al Ministerio para la Transición Ecológica por dar el visto bueno al nuevo Plan de Cuenca del Tajo, cuyo incremento de caudales ecológicos de 6 a 8,65 metros cúbicos, a partir de 2027, supondrá un recorte de 105 hectómetros cúbicos al trasvase.

"El agua en la Región de Murcia lo es todo, es vida, es agricultura, es industria, es transporte, es la base social de nuestra tierra y supone empleos para miles y miles de familias, por eso, no entiendo porqué el PSOE se ha obcecado con la Región de Murcia, por eso, no entiendo cómo Pedro Sánchez y sus ministros han puesto a esta comunidad en el centro de su diana, recortando el trasvase", tal y como ha criticado el jefe del Ejecutivo autonómico y presidente del PP murciano.

"Con el 50% de recorte al Trasvase Tajo-Segura que ha aprobado Sánchez, se deja tocada a esta comunidad: es uno de los mayores ataques, de las mayores afrentas y de los mayores perjuicios que se pueden hacer a nuestra tierra. Para luchar contra esto y para impedirlo necesitamos la unidad de la sociedad", según ha argumentado López Miras, sobre la recogida de firmas que promueve esta campaña.

Una militante del PP, este miércoles, repartiendo folletos informativos sobre el trasvase en la plaza Santo Domingo de Murcia. Badía

"No nos marcamos una cifra concreta de recogida de firmas: creo que la inmensa mayoría de la sociedad de la Región de Murcia está sobradamente concienciada sobre la importancia que tiene el trasvase", tal y como ha asegurado el líder de los populares murcianos.

El pistoletazo de salida de esta campaña, también ha servido para aclarar la postura que tiene el PP murciano con los caudales ecológicos, ya que Fernando López Miras ha sido interpelado por los periodistas, si pedirá a Alberto Núñez Feijóo que se eliminen esos caudales, en caso de que llegue a la Moncloa. "Los cauces ecológicos los hemos defendido todos", según ha remarcado, antes de cargar contra la falta de criterios que ha seguido el Ministerio de Teresa Ribera, para dar el visto bueno a la subida ecológica del río Tajo, de 6 a 8,65 metros cúbicos en 2027.

"Lo que no defendemos es que se pongan unos caudales ecológicos desorbitados y que no tienen ningún tipo de justificación científica ni técnica", según ha aclarado el presidente de la Región de Murcia.

"Lo que yo le he pedido ya al presidente Feijóo, cuando el Partido Popular esté al frente del Gobierno de España, es que las decisiones que se tomen se basen en criterios científicos y técnicos: no hay ningún criterio que nos diga que los caudales ecológicos [del río Tajo] tienen que ser de 8,6. ¿Por qué no son 7? ¿Por qué son 8,6? Pues eso es lo que vamos a evitar cuando el PP gobierne en España y también vamos a garantizar el mantenimiento de todas las infraestructuras hídricas".

