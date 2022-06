Los repudiados por Cs y Vox en Murcia hacen guiños al PP para ir en sus listas autonómicas en 2023

Después de que en marzo de 2021 naufragase la moción de censura se ha repetido una imagen cuando Pablo Casado o Alberto Núñez Feijóo han visitado la Región de Murcia: entre las huestes del PP se han dejado ver tanto Francisco Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Liberal de Ciudadanos, como Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Álvarez lidera a los diputados expulsados por Cs y Liarte a los parlamentarios repudiados por Santiago Abascal. El motivo de su presencia en esas visitas y en otros actos de los populares puede ser la antesala de su fichaje en la lista del Partido Popular de los próximos comicios autonómicos de 2023.

Cada uno de ellos lo verbaliza a su manera a preguntas de EL ESPAÑOL: Álvarez habla con claridad y Liarte de futuribles. Pero es evidente que el espectro político de la centroderecha murciana se está rearmando en torno a Fernando López Miras desde que ha logrado llegar al próximo congreso regional del PP, como único candidato, evitando el desgaste que le habría supuesto librar una 'lucha cainita' con la alcaldesa de Archena: Patricia Fernández, conocida como la 'Ayuso de Murcia'.

El próximo martes 5 de junio se presenta el barómetro de opinión del Cemop y a pesar de que el muestreo se produjo antes de las elecciones de Andalucía, en las filas populares esperan -salvo 'hecatombe' estadística- que el sondeo les confiera una sólida victoria electoral en las autonómicas. En las últimas encuestas del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) y del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede), el pronóstico era el mismo: 19 diputados para el PP. Y eso contribuye a reagrupar al bloque de votantes de derechas y de centro.

El Debate del Estado de la Región ha vuelto a mostrar guiños de este movimiento. Este martes, en la primera sesión solo intervino el presidente autonómico, Fernando López Miras, y a su término, en el turno de ruedas de prensa, el liberal Francisco Álvarez ha elogiado el "marcado acento liberal" del discurso del popular López Miras, donde ha anunciado la creación de la Ley de Autonomía Financiera para combatir la armonización fiscal del Gobierno central. No ha habido grandes reproches.

[López Miras anuncia una Ley de Autonomía Fiscal para "blindar" el "modelo de libertad" ante Sánchez]

Cuando ha llegado el turno de la comparecencia ante los medios de comunicación de Juan José Liarte, portavoz de Vox, todavía ha sido más explícito a la hora de alabar al dirigente autonómico popular: "López Miras ha sido y es un gran presidente". De hecho, le ha gustado especialmente la parte del discurso del líder del PP donde ha cargado contra la ley Celaá: Una educación libre de consignas, de dirigismo y de adoctrinamiento". Liarte tampoco ha hecho reproches.

Estas comparecencias de los repudiados de Inés Arrimadas en Ciudadanos y de Santiago Abascal en Vox constituyen otro guiño para fichar por el PP de cara a la cita con las urnas de 2023.

Primera sesión del Debate del Estado de la Región celebrada este martes en la Asamblea.

"El Partido Popular va a ganar las elecciones", subraya sin dudarlo Francisco Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Liberal de Ciudadanos, mientras atiende a EL ESPAÑOL en su despacho en la Asamblea Regional. Álvarez confirma que tras renombrar a la formación en el Hemiciclo como consecuencia de su expulsión de Cs, junto a la de Isabel Franco, Valle Miguélez, y Alberto Castillo, por haber roto con la disciplina de voto del partido en la moción de censura, no piensan concurrir con una marca liberal a las próximas elecciones autonómicas.

"Lo más normal es que vayamos con la lista del PP". En los pasados comicios de 2019, Ciudadanos obtuvo 78.139 votos en la Región de Murcia con una candidatura liderada por Isabel Franco, actual vicepresidenta del Gobierno murciano, y que incluía en los puestos altos a Valle Miguélez, portavoz del Ejecutivo, Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, y al propio Francisco Álvarez, portavoz liberal en el Hemiciclo.

De modo que es innegable que arrastrarían votos de centro a la candidatura del popular Fernando López Miras, no solo por los últimos resultados electorales y por la visibilidad pública que han tenido este mandato, sino porque además, cuando organizan algún acto congregan una media de cien personas entre las que se dejan ver cargos orgánicos y electos de Ciudadanos -tanto antiguos como actuales-.

"Como grupo parlamentario lo que hacemos es formar parte de un gobierno de coalición, cuyos acuerdos están en vigor hasta mayo de 2023, nosotros vamos a seguir huérfanos de partido, pero conforme se agote la legislatura es muy probable que nos afiliemos al Partido Popular", tal y como avanza el diputado Francisco Álvarez a EL ESPAÑOL. "El PP es la opción de centroderecha que en España recoge la filosofía liberal con el toque de moderación que le ha dado Feijóo".

Álvarez calcula que a partir de enero o febrero de 2023 se concretará la integración del Grupo Parlamentario Liberal de Ciudadanos en la próxima lista electoral del PP. "Lo normal es que sigamos en el ámbito regional. El comité electoral tendrá que valorar qué nombres son la mejor opción".

En la tercera planta de la Asamblea Regional, en el despacho del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Juan José Liarte, también confirma que estaría dispuesto a aceptar ir en la lista autonómica del PP de 2023: "Contemplaría con agrado cualquier posibilidad, siempre que se me permitiese defender determinados planteamientos conservadores porque el Partido Popular está más preocupado por temas de gestión y a nosotros lo que nos preocupa son las cuestiones ideológicas".

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, este martes, en la Asamblea Regional antes del inicio de la sesión.

El portavoz de los diputados a los que Santiago Abascal ha tratado de expulsar del partido, admite que "estamos en la misma línea que el PP en temas de liberalismo económico, pero cualquier ofrecimiento para ir en su lista electoral tendría que ser con un único punto de partida: combatir el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos, así como la defensa de la familia y la vida".

De momento, no se ha producido tal invitación desde las filas populares, pero en caso de hacerlo es innegable el efecto tractor de votos de extrema derecha que tendría porque Vox obtuvo 61.591 sufragios en la Región, en los comicios de 2019, con Juan José Liarte como número 2. "La gente que inicialmente estábamos cuando se creó el partido en Murcia seguimos en contacto", tal y como deja caer, en clara alusión a los votos que podría arañar a la formación de Abascal en suelo murciano si lo 'ficha' el PP de López Miras.

No va de farol Liarte puesto que en los actos que han organizado tras su expulsión de Vox que en la actualidad está recurrida en los juzgados, lo cierto es que lograron congregar a más de 120 personas en la conferencia sobre feminismo que ofreció el diputado andaluz de Vox y juez en excedencia, Francisco Serrano, en el Salón de Actos Miguel Ángel Blanco de Cartagena. Y a más de 200 personas en la Universidad Politécnica de Cartagena, con motivo de la conferencia 'España y Globalización' que ofreció el escritor Fernando Paz.

"Lo que ha pasado en Andalucía no me ha sorprendido por el empeño que tiene Santiago Abascal de mandar a candidatos ‘paracaidistas’ a otras comunidades, como Macarena Olona, que no es andaluza sino alicantina, y a José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, le auguro lo mismo en la Región porque es gallego".

Sigue los temas que te interesan