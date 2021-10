López Miras insta a la ministra Ribera a "cerrar el grifo" a los cultivos ilegales del Mar Menor

Noticias relacionadas Isa, la joven de 20 años fan de Zapatero que consiguió la firma de Pedro Sánchez para la ILP del Mar Menor

La próxima visita de la ministra Teresa Ribera a la Región de Murcia se presenta de alto voltaje político. Este jueves 4 de noviembre está previsto que la titular para la Transición Ecológica se desplace a territorio murciano a presentar el 'Marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor', y en la víspera de este viaje, el presidente regional, Fernando López Miras, ha mandado un mensaje a Ribera: "Tiene que cortar ya el agua a los delincuentes que cultivan y riegan ilegalmente en el entorno del Mar Menor".

El popular López Miras, tras presentar este sábado el proyecto de recuperación de la histórica Encañizada del Ventorrillo del Mar Menor, ha insistido en declaraciones a EL ESPAÑOL que "el Ministerio le tiene que cortar el grifo, de inmediato," a los cultivos ilegales que hay en el entorno de la franja litoral marmenorense. El presidente murciano ha explicado que desde la Comunidad Autónoma han pedido "en numerosas ocasiones", a la Confederación Hidrográfica del Segura, que ataje el riego en todas las explotaciones agrícolas que carecen de concesión de agua.

López Miras ha asegurado que la Confederación, un organismo del Gobierno de España, no atiende los requerimientos del Ejecutivo autonómico para cesar los riegos ilícitos en fincas agrícolas del Campo de Cartagena. Por este motivo, a cinco días de la visita de Teresa Ribera a Murcia, el presidente murciano ha sido tajante: "El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado 8.500 hectáreas de regadío ilegal, pues que mañana corte el agua a todos aquellos que cultivan ilegalmente".

La agenda es una incógnita

Desde el departamento de Transición Ecológica han avanzado a este diario que el próximo jueves, durante la presentación del 'Marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor', la ministra "dará a conocer en qué está trabajando el Ministerio, propuestas detalladas que está perfilando, con calendario y presupuesto". Sin embargo, el jefe del Ejecutivo murciano se ha mostrado molesto porque desconoce el contenido de la agenda de Teresa Ribera.

"Conozco que la ministra vendrá a Murcia porque me lo dijo ella personalmente en la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, por la Fiesta Nacional, pero no me dijo qué día vendría ni los asuntos a tratar, de momento, solo sabemos que tendrá una serie de reuniones con colectivos y sectores del Mar Menor, y parece ser, que cuando concluya su agenda tendrá algún hueco para reunirse con el presidente de la Región de Murcia", tal y como ha criticado López Miras.

La anterior visita de la titular de Transición Ecológica se produjo el 25 de agosto, solo unos días después de que estallase un episodio de anoxia en la albufera que arrasó 15 toneladas de especies marinas. En aquella fecha, tras un intenso tira y afloja de competencias entre los gobiernos central y regional para intervenir en la albufera, tanto Ribera como López Miras enterraron el hacha de guerra. Ahora, es evidente que las espadas vuelven a estar en alto porque el Ministerio no ha autorizado ninguna de las actuaciones solicitadas por la Ejecutivo murciano.

"Desde la presidencia de la Comunidad Autónoma le hemos pedido el dragado de la gola del Canal de Marchamalo para oxigenar el Mar Menor, o que subsidiariamente nos permitiese hacerlo firmando un convenio, le hemos solicitado la limpieza de los fangos de la cubeta sur, también le pedimos actuaciones urgentes para cortar los vertidos de nitratos por la Rambla del Albujón y todas las respuestas han sido negativas desde la visita de la ministra de agosto", ha enumerado el presidente regional. "No se han cumplido esos compromisos de colaboración y trabajo conjunto".

Encañizada del Ventorrillo del Mar Menor donde el Gobierno murciano invertirá 700.000 euros. Carm

Pesca tradicional

A falta de conocer las actuaciones que anunciará la ministra para atajar la crisis ambiental de la albufera, este sábado, frente a una playa del municipio de San Javier, el presidente murciano ha movido ficha anunciado una inversión de 700.000 euros para la recuperación de la Encañizada del Ventorrillo. "Este emplazamiento es lo más parecido al corazón y los pulmones del Mar Menor", tal y como ha asegurado Fernando López Miras.

"Pondremos en valor un sistema de pesca tradicional y, paralelamente, será una actuación que ayudará a la regeneración de una zona de alto valor ecológico". La Encañizada del Ventorrillo data del año 1414 y el proyecto tiene un plazo de ejecución de veinte meses. Los trabajos incluyen la reconstrucción de un embarcadero de madera que permitirá el acceso a los barcos pesqueros, así como de la pedriza perimetral del islote lo que retendrá la arena de la zona. También se colocará la paranza de cañas, que es el arte de pesca que se utiliza en las encañizadas.

Emilio María Dolores, jefe del área de Pesca de la Comunidad Autónoma, ha explicado a EL ESPAÑOL que el proyecto recuperará el calado de cincuenta centímetros de la Encañizada del Ventorrillo. "Ahora mismo no hay calado en algunas zonas y en otras no supera los quince centímetros, por lo que al elevarlo a cincuenta centímetros, eso oxigenará este espacio porque habrá intercambio de aguas entre el Mediterráneo y el Mar Menor", según ha resaltado el técnico.

La recuperación del calado también favorecerá que este trocito del ecosistema del Mar Menor elimine los fangos y lodos que hay ahora. Además, se habilitarán barreras antiturbidez y se realizará un inventario de flora y fauna para el conocimiento de las especies más significativas de esta zona de la emblemática albufera murciana.

Vista aérea de la Encañizada del Ventorrillo donde solo queda en pie su vieja casa. Carm

Doradas, lubinas y mújoles

"Es un canal natural de salida de agua al Mar Menor que ahora mismo está cerrado, y al abrirlo, ese intercambio de aguas favorecerá las migraciones de lubinas, doradas y mújoles", según ha detallado el jefe del área de Pesca. De hecho, esa será una de las claves de este proyecto que estará concluido el 30 de noviembre de 2022 y que recuperará el modelo de pesca artesanal selectiva, que forma parte de las tradiciones y de la cultura de los pescadores del litoral marmenorense.

El proyecto volverá a levantar un sistema de cañas que interceptará el pescado, como una especie de laberinto, que dirigirá a los peces hacia cuatro corrales donde los ejemplares permanecerán vivos y serán pescados de manera selectiva, en función de la demanda de cada temporada, favoreciendo un mejor precio en el mercado. "Entre las cañas habrá un centímetro y medio de separación, lo que garantizará que los alevines no queden atrapados", ha aclarado Emilio María Dolores.

La Encañizada del Ventorrillo ocupa 295.000 metros cuadrados, en el norte del Mar Menor, y es un espacio que ha sido explotado con fines pesqueros desde finales del siglo XV. El proyecto incluye medidas que garantizarán que no se produce ningún impacto ambiental, ya que cuenta con un plan de vigilancia ambiental y arqueológica, que contempla la realización de informes semanales con los resultados de las analíticas que se harán al agua durante los trabajos para monitorizar su temperatura, oxígeno, nitratos, nitritos, amonio, fosfatos....

