Isa, la joven de 20 años fan de Zapatero que consiguió la firma de Pedro Sánchez para la ILP del Mar Menor

Los protagonistas de las grandes historias suelen ser humildes y quitarle hierro a sus hazañas. Isa cumple esos requisitos. Este sábado, en medio de la marabunta de simpatizantes y militantes del PSOE que querían hacerse un selfie o simplemente achuchar con cariño a Pedro Sánchez, la joven Isa logró que le prestase atención todo un presidente del Gobierno y que estampase su firma en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende dotar de personalidad jurídica al Mar Menor.

"La grandeza de una ILP es que vale lo mismo la firma de un carpintero que la de un ministro", subraya Isa, con el objetivo de rebajar interés a su gesta con el presidente del Gobierno, y hacer énfasis en que lo importante es lograr las 500.000 rúbricas que permitirán que en el Congreso de los Diputados se debata el blindaje legal del Mar Menor. A pesar de su acertada reflexión, no es menos cierto que el 'autógrafo' de Pedro Sánchez equivale al compromiso del PSOE de votar a favor de la iniciativa y arrastrar votos de otros partidos de la Cámara Baja.

"Al Congreso Federal del PSOE en Valencia iban miles de personas y pensé que era un buen sitio para recoger firmas por la ILP", relata Isa, natural de Cartagena. "No acudí con la idea de buscar la de Pedro". Pero lo consiguió. De hecho, se puso el foco mediático en la firma del presidente por el Mar Menor, sin reparar en que detrás estaba el trabajo desinteresado de Isabel María Martínez Martínez: 20 años, estudiante de Educación Social y militante de Juventudes Socialistas, que lleva dos meses invirtiendo su tiempo libre en recoger rúbricas para salvar la emblemática albufera.

Isa es el botón de muestra de la labor impagable de la Plataforma ILP, de cientos de ciudadanos y colectivos de la Región. "Mis padres tienen una casa en Los Alcázares y he pasado todos los veranos allí: crecí mirando el Mar Menor", expone esta cartagenera, sobre su motivación personal para recorrerse el campus de la Universidad de Murcia y algunos municipios murcianos pidiendo firmas para la Iniciativa Legislativa Popular.

También recauda rúbricas cada vez que hace algún viaje y este fin de semana no hizo una excepción: tenía previsto asistir al 40 Congreso Federal del PSOE en Valencia y en la maleta metió hojas de la Plataforma ILP. Isa quería seguir aportando su granito de arena para lograr un hito en Europa: convertir al Mar Menor en el primer espacio dotado de una personalidad jurídica propia, con el objetivo de que pueda ejercer acciones legales contra aquellos que causan vertidos, como los que han provocado la anoxia de agosto que arrasó 15 toneladas de especies marinas.

Vista del escenario principal del 40 Congreso Federal del PSOE. EFE / Biel Aliño

La 'Pasionaria' en el transistor

"Yo he conocido un Mar Menor vivo: me bañé en sus aguas cristalinas, llenas de peces, caballitos de mar, cogía berberechos con mi padre, y ver lo que hay ahora me duele", rememora con las mismas dosis de nostalgia e indignación ante la 'sopa verde' que reina en el ecosistema de la albufera, cargado de fitoplancton y microalgas.

Este sábado, pertrechada de hojas de la ILP, se plantó en el recinto de Feria Valencia esta veinteañera a la que su inclinación por el puño y la rosa le viene por convicción propia y por su árbol genealógico. De hecho, tiene bien frescas las anécdotas de su bisabuelo burlando con Radio Pirenaica la censura informativa de la dictadura franquista. Aquella emisora clandestina, impulsada por Dolores Ibárruri Gómez y el poeta Rafael Alberti, que empezó a emitir desde Moscú, el 22 de julio de 1941, cuando Hítler empezó su cruzada contra el comunismo de la Unión Soviética.

"Mi bisabuelo escuchaba a la 'Pasionaria' a escondidas y con la radio metida debajo de una mesa de camilla, por si venía la Guardia Civil", ejemplifica Isa.

- Entre los jóvenes existe cierta desafección hacia la política. ¿Qué le motivó para implicarse en la vida orgánica de un partido?

- Desde que era una niña siempre me ha interesado la política. En mi casa todos los días veíamos el Telediario y yo preguntaba la diferencia entre un partido y otro. Me siento identificada con los valores del PSOE, como la defensa del medio ambiente, no dejar atrás las zonas rurales y la integración entre generaciones: la importancia que hay que darle a la juventud y ver a los mayores como nuestro espejo. Desde los 18 años soy militante de Juventudes Socialistas en Cartagena y actualmente me encargo de la Secretaría de Femenismo, Educación, Universidades y Agenda 2030. En mi familia siempre doy por saco para que todos voten en rojo (risas).

El café de Iceta e Illa

Durante el cónclave socialista, por los pasillos de Feria Valencia, era habitual ver a militantes y simpatizantes a la caza de figuras, como el expresidente Felipe González, con el objetivo de hacerse una instantánea para subirla a sus redes sociales. Isa, en cambio, iba bolígrafo en mano a por firmitas para la ILP. "¿No iba la gente corriendo a pedir fotos? Pues yo, pidiendo firmas", corrobora con humor esta joven, a la que el azar le hizo coincidir, el sábado por la mañana, en una zona de cáterin, con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y el actual líder del PSC, Salvador Illa.

"Fui a coger mi teléfono, me giré y vi juntos a Iceta e Illa. Entonces me quedé blanca, pero pensé: 'Igual hasta me firman". De forma que se armó de valor y se acercó al ministro de Cultura y al exministro de Sanidad que tantas veces vio por televisión durante el confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus. "Les dije que estaba recogiendo firmas por el desastre del Mar Menor y firmaron porque cualquier persona, con conciencia social y ecológica, lo haría al ver lo que hay en Murcia".

José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y Felipe González. Efe

Isa ganó tanta confianza tras el encuentro con Iceta e Illa que todo empezó a salir rodado: reunió 150 rúbricas en un rato. "También conseguí la de Raquel Sánchez, ministra de Transportes; Reyes Maroto, ministra de Industria; María Jesús Montero, ministra de Hacienda...". A pesar de ello, esta universitaria no estaba conforme porque le faltaba la firma del único político al que estaba buscando, expresamemte, desde que comenzó el Congreso del PSOE: el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

"A Zapatero le tengo un cariño especial, como un referente en lo social, porque en mi carrera he estudiado varias leyes que se aprobaron durante su mandato, como la del matrimonio igualitario".

- Entonces, ¿cómo consiguió la firma del actual presidente?

- Después del acto de homenaje a Rubalcaba en el que intervinieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatatero. Al terminar, fui a buscar a Zapatero con ilusión porque le admiro mucho. Yo quería firma y foto con Zapatero, como una friki. Entonces me di cuenta de que al lado estaba Pedro Sánchez. Había mucha gente tratando de hacerse una foto con el presidente, yo fui detrás, me saqué las hojas de firmas del bolso y con el papel en la mano grité: ¡Es del Mar Menor! Lo dije en plan: yo no vengo a por la foto, sino a por la firma del presidente. El guardaespaldas cogió la hoja, se la dio, Pedro la leyó, firmó y me dio las gracias.

- ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando le devolvió la hoja el presidente del Gobierno?

- Hubo un momento que tuve miedo porque pensé que llevaba en el bolso los datos personales, el DNI y la firma del presidente. Vamos que no era mi vecino Paco, me podían pegar un tirón del bolso y a saber qué podían hacer con el DNI de un presidente del Gobierno.

- ¿Qué le dijeron los miembros de la delegación murciana del PSOE que se habían desplazado a Valencia?

- Diego Conesa y José Vélez me felicitaron y me dijeron que era algo bonito para la Región de Murcia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando la ILP del Mar Menor. Cedida

Nueva fecha: 20 de enero

A la vuelta del congreso socialista, Isa estaba preocupada porque no se iban a lograr las ansiadas 500.000 rúbricas porque el 28 de octubre era la fecha tope para presentarlas en Madrid. Este martes, esta cartagenera se llevó una alegría cuando supo que la Mesa del Congreso ampliaba el plazo hasta el 20 de enero, a pesar de que el PP se opuso argumentando que había informes en contra de los letrados de la Cámara Baja.

"El interés está en reunir las firmas, no en la persona que haya conseguido la firma del presidente", concluye Isa, animando a los españoles a seguir estampando su rúbrica por un espacio donde muchos han disfrutado de algún verano inolvidable y que por desgracia solo ha recibido 450.000 apoyos. El ser o no ser legal del Mar Menor depende de elevar una Iniciativa Legislatura Popular al Congreso.

- ¿Usted tiene alguna expectativa política después de que su nombre esté en el candelero socialista tras lograr la firma del presidente del Gobierno?

- Yo quiero acabar la carrera de Educación Social en la Universidad de Murcia y hacer un máster enfocado a la violencia de género. Me gustaría seguir trabajando por el PSOE, pero no me planteo intentar llegar a una primera línea política como concejal, diputada... Soy muy joven: tengo 20 años. Con respecto al partido solo pienso en aprender y trabajar porque me estoy sacando la carrrera por algo. No quiero vivir de la política, yo quiero vivir de lo que estoy estudiando. Me gustaría enfocarme con los menores o mujeres que han sufrido malos tratos.

