La personalidad jurídica del Mar Menor, en el aire: quedan diez días y faltan 70.000 firmas

Cuenta atrás para el ser o no ser jurídico del Mar Menor. El 26 de octubre, la impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular que pretende dotar de personalidad jurídica propia a la albufera, Teresa Vicente, tendrá que presentar 500.000 firmas en Madrid para lograr que la ILP se debata en el Congreso de los Diputados. De momento, la catedrática en derecho Teresa Vicente alerta de que la cifra todavía no se ha conseguido: "Disponemos de diez días y faltan 70.000 firmas".

Las 430.000 rúbricas que se han reunido hasta ahora no son suficientes y después del éxito de la manifestación por el Mar Menor que se celebró en Murcia, la catedrática hace un llamamiento para no bajar la guardia porque el principal objetivo de los activistas de la Plataforma ILP es llevar este espacio protegido a la Cámara Baja. De hecho, la aprobación de esta iniciativa sería una medida inédita en Europa.

"El dotar de una personalidad jurídica al Mar Menor supondría darle derechos propios, un grupo de científicos independientes marcaría su normativa y unos tutores legales velarían por sus intereses", resalta a EL ESPAÑOL la catedrática de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente. "Su conservación no dependería de las políticas, ni de los intereses o la normativa aprobada por el Gobierno".

Esta iniciativa reforzaría las figuras de protección de este espacio, incluido en la lista Ramsar y cuyo ecosistema recoge algunos tesoros como las últimas poblaciones de nacras que quedan en el país. En la práctica, a efectos legales, el Mar Menor sería blindado como el río Atrato (Colombia) o el río Whanganui (Nueva Zelanda). "Sus derechos dependerían de su propia ley ecológica, pudiendo ejercer acciones legales en los juzgados como puede hacer cualquier ciudadano o una empresa".

En la Plataforma ILP esperan que la sociedad española haga un último esfuerzo, plasmando su firma en la compaña, sobre todo tras conocer las conclusiones del informe de la Comisión Europea sobre la Directiva de Nitratos, donde Murcia figura como una de las regiones más contaminadas de la UE. La comunidad científica viene apuntando a los nitratos procedentes de la actividad agrícola que hay en el entorno marmenorense, como una de las causas que ha convertido el agua de la albufera en una 'sopa verde', y en el citado documento se revela que en suelo murciano se excedieron los 50 miligramos por litro entre 2016 y 2019.

Anse realizó un vídeo sobre el estado del ecosistema del Mar Menor tras la anoxia de agosto.

Colectivos como Ecologistas en Acción y la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) vienen denunciando la repercusión de la agroindustria del Campo de Cartagena en el ecosistema del Mar Menor, a través de distintas acciones reivindicativas. También realizando inmersiones para captar imágenes submarinas sobre la turbidez de sus aguas, a causa de los altos niveles de clorofila y la expasión de microalgas tras el último episodio de anoxia de agosto que arrasó 15 toneladas de especies marinas.

Las acciones de estas organizaciones aportan su granito de arena para visibilizar la crisis ambiental y motivar a los ciudadanos a colaborar en la campaña de recogida de firmas de la Plataforma ILP. "Cada dos días hacemos recuento para verificar con exactitud el dato", apunta la catedrática Teresa Vicente. "El 23 de octubre queremos cerrar la recogida con 500.000 rúbricas porque el día 26 debemos estar en Madrid".

Madrid, Barcelona y País Vasco

Las hojas de firmas deberán llevarlas a la Oficina del Censo Electoral y las cajas de los federatarios a la Junta Electoral Central. A partir de ese momento, la pelota estará en el Congreso de los Diputados donde la Plataforma ILP espera que los partidos apoyen esta Iniciativa Legislativa Popular.

El último precedente no es muy alentador, ya que el 28 de septiembre el Congreso tumbó la propuesta no de ley de Podemos sobre la creación del Parque Regional del Mar Menor. Todo ello, tras la abstención de PP y Teruel Existe, y los votos en contra de PSOE y Vox. Vicente no piensa en la votación de la ILP porque antes hay que reunir medio millón de firmas y los activistas están intesificando la campaña con acciones en Madrid, Barcelona y País Vasco.

El próximo evento para recabar firmas tendrá lugar en el Centro Comercial Nueva Condomina de Murcia, este viernes, de 19 a 22 horas, con actuaciones en directo de Filiu, el trovero Emilio del Carmelo, la intervención del cineasta Joaquín Lisón, de la poeta y diputada socialista Magdalena Sánchez Blesa...

La campaña no está resultando nada fácil porque se ha sufrido desde el retraso de un mes en la entrega de la cajas de los federatarios, por parte de la Junta Electoral Central, el confinamiento de la pandemia de coronavirus, incluso actos de boicot con la desaparición de hojas de firmas. Pero el esfuerzo titánico de la Plataforma ILP se vera pre miado este miércoles, cuando el Ayuntamiento de Los Alcázares entrege el Premio Alcázar al Mar Menor.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, junto a la catedrática Teresa Vicente promotora de la ILP por el Mar Menor.

"Desde hace 38 años, el Premio Alcázar es la mayor distinción que entrega el Ayuntamiento para agradecer a personas, instituciones, colectivos y empresas su labor en favor de Los Alcázares", subraya el alcalde alcazareño, Mario Cervera. "El galardón se lo hemos concedido al Mar Menor porque para nuestra localidad representa nuestro mayor patrimonio natural y el 70% de nuestra economía, que se sustenta en el turismo y los servicios, y ambos dependen de ese espacio".

Teresa Vicente será la encargada de recoger el Premio Alcázar. "La iniciativa de la Plataforma ILP es fundamental para lograr la recuperación de este espacio y este premio es una forma de recompensar el trabajo desinteresado de los activistas para salvar el Mar Menor", reflexiona el alcalde en conversación con EL ESPAÑOL.

Durante la gala prevista en la Plaza del Ayuntamiento se recogerán firmas y actuará el grupo Nunatak. También se entregarán distintos especiales a Ecologistas en Acción, Anse, Banderas Negras, Por un Mar Menor Vivo, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y Mar Menor de Los Niños, entre otros colectivos.

"Las organizaciones y plataformas han liderado el sentimiento de desamparo de la sociedad murciana ante las administraciones por la degradación de este espacio". El regidor avanza que en el Consistorio ya tienen un plan 'b', por si la Plataforma ILP no reúne en diez días 70.000 firmas: "Hemos presentado a la Asamblea Regional una petición para que inste al Congreso de los Diputados a que debata una personalidad jurídica para Mar Menor sin necesidad de reunir 500.000 rúbricas".

Sigue los temas que te interesan