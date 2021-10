Murcia estalla: 70.000 almas lanzan un SOS por el Mar Menor a los gobiernos estatal y regional

Pepe Ferrer iba atravesando la Gran Vía de Murcia cargado con un enorme caballito de mar -de dos metros y medio de altura-. El motivo de llevar semejante mochila sobre su espalda lo resumía a EL ESPAÑOL con una frase con tintes de eslogan: "El Mar Menor es mi infancia". Al lado, estaba Enrique, pancarta en mano: "Necesitamos recuperar la vida que tenía el Mar Menor". Pepe, cartagenero, de 61 años, y Enrique, molinense, de 8 añitos, no se conocían de nada, son generaciones opuestas, pero este jueves tenían algo en común: manifestarse para exigir a los gobiernos estatal y regional que solucionen el deterioro de un ecosistema único en Europa.

La crisis ambiental que azota a la albufera murciana ha vivido este jueves su momento álgido, al reunir a cerca de doscientos colectivos de ámbito local, regional y nacional con un solo mensaje: 'SOS Mar Menor'. Miles de murcianos han colapsado la capital para alertar del deterioro de un ecosistema único en Europa, cuyas aguas transparentes, plagadas de caballitos de mar, han dejado paso a una 'sopa verde' de algas, donde han muerto un total de 18,5 toneladas de especies marinas en sendos episodios de anoxia entre octubre de 2019 y agosto de 2021.

El objetivo de la convocatoria era doble. El primero: superar la cifra de 55.000 almas que protestaron en Cartagena tras el primer episodio de anoxia. El récord se ha conseguido, según la organización, al reunir a 70.000 personas que han protagonizado una foto incómoda para el Gobierno murciano capitaneado por el PP, que atraviesa la legislatura más convulsa de su historia -escándalo de las vacunas y moción de censura mediante-. El segundo objetivo: era visibilizar el hartazgo social ante las administraciones central y regional por el deterioro del Mar Menor.

Además, en la manifestación de Murcia, a diferencia de la de Cartagena en 2019, el grito de auxilio para salvar a la albufera se ha podido escuchar con protestas paralelas celebradas este jueves en Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Bruselas... Un apoyo más que necesario porque este espacio no solo es emblemático para los murcianos y un pilar ambiental para la Comunidad Autónoma, sino un motor para el turismo y el empleo de las siete localidades que conforman la Comarca del Campo de Cartagena -situada a la vera del litoral marmenorense-.

Miles de personas atravesando la Gran Vía de Murcia para exigir una solución para el Mar Menor.

La manifestación tenía dos puntos de salida para evidenciar el doble malestar con la gestión del Ejecutivo central y el Gobierno regional. Con un matiz importante: el enfado es mayor con el Ejecutivo de Murcia porque tiene más competencias en la albufera -artículo 10 del Estatuto de Autonomía- y porque el PP en los últimos 26 años no solo dio barra libre al urbanismo y la agricultura en el entorno marmenorense, sino que derogó en 2001 la ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor.

Batucadas a todo trapo

La cabecera partió desde la Delegación del Gobierno con un lema: 'SOS Mar Menor por un Menor con futuro'. La pancarta era sujetada por un portavoz de cada una de las nueve organizaciones ecologistas y vecinales convocantes. El otro punto de salida era el Palacio de San Esteban. Por la sede del Ejecutivo murciano, a pesar de que los convocantes pidieron que los políticos diesen un paso atrás, fue inevitable que se dejasen ver a miembros de formaciones, como Más País.

Íñigo Errejón, el líder de Más País, se mostró muy crítico con la situación: "Esto es un crimen contra la naturaleza que amenaza con volverse irreversible y frente a eso, asistimos atónitos cómo se pasan la patata caliente el Gobierno de España y el autonómico y nos encontramos en un punto de no retorno, sino se interviene de forma inmediata, los daños van a ser irreparables para el Mar Menor".

Los dos ramales de la manifestación confluyeron en la plaza de la Fuensanta con el atronador sonido de fondo dos batucadas: Lyonya y Dakitu. Allí hubo selfis para inmortalizar lo histórico de a protesta y también se escucharon gritos contra el presidente murciano: "¡López Miras dimisión!"

Portavoces de las nueve organizaciones convocantes de la manifestación con la pancarta de cabecera. J. Corbacho

A por las 500.000 firmas

Durante la manifestación se ha aprovechado para seguir recogiendo firmas para lograr reunir 500.000 rúbricas con las que presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor. El plazo acaba el próximo día 15 y, de momento, hay más de 400.000 firmas por lo que el tiempo juega en contra de la ILP.

Y ahí estaba, presto y veloz, Santiago, un jubilado, de 71 años, que clamaba esto mientras estampaba su firma en el folio que le entregaba una activista: "¡Estoy hasta los cojones de que se carguen el Mar Menor!" El pensionista, más calmado, atendía a EL ESPAÑOL y explicaba que ese espacio está vinculado a su vida: "En Lo Pagán vive mi hija, con mis dos nietos, este verano no han podido bañarse ni una vez, y ellos tienen derecho a disfrutarlo, recuerdo la primera que me bañé allí, cuando entré al agua no podía caminar porque me cortaba los pies de todas las chapinas que había y ahora no queda nada".

El manifiesto por la albufera

La protesta ha concluido en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, que regenta Antonio Luengo. Allí se ha leído un manifiesto y la elegida ha sido todo un símbolo de esta lucha ciudadana por salvar la albufera: Isabel Rubio, profesora jubilada, miembro del Pacto por el Mar Menor, y que en septiembre de 2016 fue la encargada de exponer la 'sopa verde' en la que se estaba convirtiendo el Mar Menor a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wilkström.

"Estamos aquí esta tarde porque, este verano, el Mar Menor volvió a escupirnos a la cara el maltrato y la indiferencia al que se le ha sometido durante tantas décadas", tal y como ha empezado leyendo Isabel Rubio, antes de comenzar a lanzar dardos envenenados a todas las administraciones.

"Negaron que existiera contaminación por nitratos de origen agrícola. Dijeron que no había rigor científico. Y tras el episodio de 'sopa verde' de 2016 decidieron malgastar la financiación pública en medidas inútiles mientras seguía sin actuarse en el origen del problema. Y aseguraban en 2018 que el Mar Menor estaba bien, que estaba muy bien. El Gobierno regional no ha parado de mentirnos sobre la salud del Mar Menor y nos ha mentido sobre el origen de su estado crítico".

Rubio ha proseguido con el texto, suscrito por nueve organizaciones ecologistas y vecinales, denunciando que "la Confederación Hidrográfica del Segura ha estado mirando para otro lado, y permitiendo e incluso regularizando, nuevos regadíos ilegales con grandes infraestructuras de desalación pagadas con fondos públicos".

