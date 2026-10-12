Más de 650.000 espectadores en 13 conciertos dejan 200 millones de euros: el fenómeno de Shakira arrasa en Madrid

El espectáculo ofrece una experiencia festivalera de 12 horas al día con espacios temáticos de gastronomía, arte y cultura latina, culminando con un concierto de 25 canciones.

Debido a la alta demanda, la artista colombiana amplió su residencia un día más, programando un concierto adicional el 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Los 13 shows se celebran en Macondo Park, un nuevo recinto de 220.000 metros cuadrados en Villaverde inspirado en la obra de Gabriel García Márquez.

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' de Shakira en Madrid reunirá a más de 650.000 espectadores y generará una recaudación superior a los 200 millones de euros.

La llegada de Shakira a Madrid se ha convertido en un gran fenómeno de masas. Conciertos sensoriales, grandes experiencias en torno a la música y un espectáculo 360º es lo que esconde la nueva gira de la cantante colombiana: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Durante doce noches los fans viven una auténtica experiencia sensorial en la ciudad de Shakira, así es como se conoce al nuevo recinto de Villaverde, Macondo Park. Un espacio que se inspira en la novela de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez. De hecho, su diseño pretende mantener la "identidad latina y convertirla en una experiencia compartida".

Todo un espacio con mensaje oculto que pretende llegar a todos los fans y al público que acuda durante estos doce shows al recinto de 220.000 metros cuadrados. Este espacio cuenta con ocho espacios temáticos que están exclusivamente dedicados a la música, gastronomía, arte y literatura de América Latina.

Así, el concierto se convierte en una auténtica experiencia 360º en donde a la música se le acompaña y envuelve con el resto de actividades que los asistentes pueden disfrutar en este nuevo recinto de la capital de España.

Pero además, este espacio cuenta con zonas VIP como es el Espacio Garden y el Espacio Terrace donde además de unas vistas privilegiadas al concierto hay una proximidad real con la cantante.

Shakira ha conseguido convertir, de este modo, este espacio de Madrid en una verdadera ciudad creada ad hoc para la ocasión y para que sus fans puedan vivir de una forma única esta experiencia de este calibre.

De hecho, se calcula que la cantante colombiana en estos 13 conciertos va a conseguir reunir alrededor de 650.000 espectadores con una recaudación que supere los 200 millones de euros.

El éxito de estos conciertos en Madrid es tal que la cantante ha decidido ampliar su estancia en la capital un día más con un pase el día 12 de octubre que coincide con el Día de la Hispanidad, una jornada festiva en todo el país.

Su promotora decidió hacer un concierto más "debido a la alta demanda" de los "shows" de Shakira. Un gran personaje público capaz de atraer y mover a masas dejando las entradas agotadas nada más salir a la venta. Así, en total, suman 13 espectáculos en Madrid que empezaron el pasado 18 de septiembre. Casi un mes dedicado a la cantante con un espacio único para poder vivir esta experiencia inédita.

En este sentido, Villaverde se ha consolidado como un "epicentro de una celebración cultural" que ha albergado uno de los eventos más relevantes del año. Y, es que, el espectáculo tiene una duración de 12 horas al día, desde el mediodía hasta la medianoche. Algo que genera una experiencia que se parece más a un festival de música -tan de moda en los últimos años- que a un concierto tradicional. La propia Shakira ha llegado a asegurar que es "algo de otro mundo que no se ha visto antes en España".

Una vez que inicia el concierto como tal los fans -unas 55.000 personas- tienen por delante un repertorio de 25 temas y dos horas cargadas de energía y los grandes temas de la cantante colombiana. Pero, sin duda, uno de los momentos de mayor emoción para los fans es la entrada con Shakira. Vestidos de plateado y con gafas futuristas "Camina con la loba", una entrada en la que algunos de los fans e invitados son seleccionados para hacer la entrada y acompañarle en ese inicio del show.

En estos conciertos el empoderamiento es parte del hilo conductor de sus canciones más recientes que acompañan a la cantante en esta nueva fase. Algunos de los temas más esperados por los fans es Estoy Aquí, Antología, Inevitable y Te Dejo Madrid.

Una manada de lobas y lobos que caminan en Madrid haciendo historia en este nuevo espectáculo que ha traído a la ciudad una nueva forma de entender los conciertos muy alejada de la concepción tradicional que se tiene habitualmente. Este show 360º con una gran experiencia sensorial ha sido capaz de cautivar al público y ha provocado que la estancia de Shakira se amplíe una noche en Madrid para que 55.000 fans más puedan disfrutar el espectáculo.

En total, el paso de la cantante colombiana por Madrid se resume en un imán para más de 650.000 espectadores que ha dejado en la capital más de 200 millones de euros en tan solo 13 noches de shows apoteósicos, un auténtico macroespectáculo para los fans.