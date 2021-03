Feijóo atribuye a la "irresponsabilidad" del PSOE "la mayor crisis de la historia autonómica"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro quién es el responsable de las mociones de censura presentadas este miércoles en Murcia, Castilla y León y Madrid y la convocatoria electoral en esta última comunidad: "un Gobierno central que está detrás de la mayor inestabilidad política de la historia del Estado de las Autonomías".

"Impulsar un movimiento sísmico en toda la política española, muy concretamente en tres comunidades, sería grave en época de normalidad, pero en una época de recesión, paro masivo, estado de alarma y toque de queda es una irresponsabilidad histórica", ha sentenciado durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Núñez Feijóo entiende que la política española necesita "sosiego", aunque es "complicado" que exista "cuando el responsable de sosegar se dedica a incendiar", algo que le parece "excesivo" desde todos los puntos de vista.

Ante este escenario, el líder del PP gallego entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está haciendo "lo único que puede hacer: que los madrileños decidan quién es el presidente y que no lo decidan desde Ferraz ni desde Ciudadanos".

"Los ciudadanos deben decidir qué Gobierno quieren para Madrid, ya que el que existía hasta ayer estaba siendo desmantelado como consecuencia de acuerdos que trascendían a la Comunidad de Madrid y se enmarcaban en la estrategia de coaliciones del PSOE y Ciudadanos", ha proseguido.

Preguntado sobre si el presidente del PP, Pablo Casado, "se la juega" en este escenario, Feijóo ha respondido que "quien se la juega es la Comunidad de Madrid" y que Casado "ha sido absolutamente coherente al respetar la decisión de la presidenta autonómica en el ejercicio de sus competencias".

Así, el presidente gallego ha concluido pidiendo "ser justos" con Ayuso, quien convoca elecciones "no porque se le ocurra, sino que lo hace después de que el PSOE tome la decisión estratégica de presentar mociones de censura simultáneas en Castilla y León, Murcia y Madrid, como se ha podido acreditar".

Ciudadanos

Núñez Feijóo también se ha mostrado muy crítico hacia la "sorprendente" actitud de Ciudadanos, un partido cuya fiabilidad "no existe" después de su "comportamiento desleal" al "intrigar y pactar con el PSOE para plantear mociones sucesivas".

"¿Quién se fía de Ciudadanos?", ha planteado el presidente gallego, quien "no se atreve" a contestar esa misma pregunta, aunque tiene claro que sí confía "plenamente" en los líderes de la formación naranja en Andalucía y Castilla y León, que "salieron públicamente a decir que la actitud del comité nacional de Ciudadanos no iba con ellos".

En todo caso, quienes "no se fían" de Ciudadanos son "los gallegos, desde luego", toda vez que "no los han votado"."Los gallegos que pensaron que votando a Ciudadanos no se garantizaba la estabilidad en Galicia acertaron, y yo me alegro", ha concluido.

Núñez Feijóo, quien revalidó su cuarta mayoría absoluta con un Parlamento en el que no han entrado Ciudadanos, Vox y Podemos, se ha mostrado "más orgulloso y agradecido que nunca" porque Galicia "está blindada ante la falta de rigor, la inestabilidad y la irresponsabilidad política".