Camps atribuye a la dirección de su partido la contratación con Gürtel: "Somos el PP de España"

El expresidente valenciano Francisco Camps ha atribuido a la "dirección nacional" del Partido Popular la llegada de 'Gürtel' a Valencia y ha asegurado que no tenía "ni idea" de los detalles de la contratación del expositor de grandes eventos de la feria de Fitur en 2009 por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional.

Camps, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción 14 años después de que estallara el caso, ha insistido este miércoles en que la decisión de contratar la organización de sus campañas con empresas del denominado grupo Correa se tomó desde "la gran instancia" del PP.

"Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, solo tenemos un NIF, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional", ha reiterado en respuesta a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

[El juez obliga a Camps a sentarse con su abogado tras llamar "miserable" a la defensa de 'El Bigotes']

Camps ha subrayado que "desconocía la existencia" de las empresas de la trama y que en "el año 1999 ya fueron adjudicatarios de las campañas electorales del PP para toda España, incluida Valencia". "En el año 2003, que es cuando yo soy candidato a la Presidencia la Generalitat, aparecen estas empresas" ha precisado.

"Somos el PP de España. El logotipo, los mensajes, la identidad corporativa, el escenario... Está diseñado desde la dirección nacional del partido, hasta el atril, y lo monta la empresa adjudicataria por el PP de España", ha dicho Camps. El expresidente incluso ha bromeado con su imagen para defenderse de las acusaciones: "Nunca jamás me he preocupado de mí imagen, míreme, por favor".

No obstante, cuando la Fiscalía se ha interesado por su relación personal y profesional con miembros de la trama, Camps ha reconocido que la empresa que montó Gürtel en Valencia, Orange Market, llevaba la cuenta del PP autonómico y que Álvaro Pérez El Bigotes diseñó sus actos.

"Por supuesto, eso no lo voy a negar nunca ni lo he negado nunca, este señor es el que hacía los actos del partido. ¿A través de qué mecanismo empresarial o de qué relación con el partido? No lo sé".

Francisco Camps llega este miércoles a la Audiencia Nacional. EFE

Después de que la fiscal le mostrase otras fotos de actos del PP, Camps ha vuelto a detener las preguntas. "Fíjese cómo estamos (Mariano) Rajoy y yo en un acto del PP y este señor está de cuclillas como tiene que estar. Fíjese como está el PP nacional. Nadie me dijo nada y nadie dijo nada extraño", ha añadido Camps.

La boda de El Bigotes

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a mostrar a la sala el video de la boda de Pérez en Valencia que EL ESPAÑOL publicó en exclusiva en 2016. Camps también ha negado que coincidiese con Francisco Correa, jefe de la red, y la fiscal le ha mostrado una imagen en la que ambos aparecen sentados en dos mesas distintas.

"No he coincidido con Correa, otra cosa es estar en un mismo local", ha respondido. Su abogado ha intervenido para pedir a la Fiscalía que explique el término "coincidir", pero el magistrado ha cerrado el debate recordando que el interrogatorio lo dirigía la fiscal.

Es la segunda vez que el exdirigente del PP se ha sentado en el banquillo de los acusados en un juicio por la trama Gürtel. La primera vez fue en 2011, por el asunto de los trajes del que fue absuelto por un jurado popular, y Camps se ha mostrado igual de desafiante con la Fiscalía Anticorrupción que entonces. El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha pedido a Camps que no mezclara sus respuestas con valoraciones políticas para seguir con el orden del interrogatorio.

"Llevo 14 años diciendo lo mismo", ha repetido en varias ocasiones durante su interrogatorio. Sobre las conocidas conversaciones que mantuvo con Pérez, ha repetido lo que ya dijo en su primer juicio: se enmarcan en un tono cordial típico de las fiestas de Navidad y fue su número dos en el PPCV, Ricardo Costa, quien se lo pidió.

Respecto al contrato del expositor de los grandes eventos para Fitur, ha declarado que no intervino en el proceso de adjudicación. "El stand de grandes eventos era tan menor, en una feria que voy un ratito, me gustaría que entendiese lo que significa para un presidente el stan de grandes eventos, era un asunto absolutamente menor".

