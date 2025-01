Ayuntamientos de Sevilla, Huelva y Cádiz adelantan la Cabalgata de Reyes para evitar las lluvias del 5 de enero

El sur de España espera lluvias muy fuertes este fin de semana. Justo cuando las Cabalgatas de Reyes tienen que desfilar por los pueblos y ciudades de Andalucía, el 5 de enero, del cielo se espera que caiga más agua que caramelos.

Por eso desde ayuntamientos de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz plantean adelantar la comitiva de Sus Majestades de Oriente. Es una decisión ya tomada, por ejemplo, en Huelva capital, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles el sábado 4 y no el domingo 5.

En la provincia de Cádiz estudian esa opción. Es el caso de Jerez, El Puerto, Cádiz capital o Sanlúcar, donde también se esperan fuertes precipitaciones el 5 de enero, víspera de Reyes.

La opción más aplaudida -y la más probable por ahora- es adelantar, como Huelva capital, la Cabalgata al 4 de enero. Se da la circunstancia, además, de que ese día es sábado, por lo que el cambio no afectaría tanto a las jornadas laborales de quienes organizan y participan en los cortejos.

En Chipiona, de hecho, está casi decidido. La Cabalgata de Reyes Magos será el sábado 4 de enero.

Algeciras, el 5 de enero

En Algeciras, sin embargo, no prevén cambios y mantienen el 5 de enero, llueva o no, sus planes de cortejos de Sus Majestades de Oriente. Más dudas hay en Barbate, donde, no han tomado la decisión aún.

En la provincia de Huelva también hay cambios más allá de la capital. Así, en La Palma de Condado ya han anunciado que los Reyes Magos saldrán el 4 de enero. En El Rocío, igual, Cabalgata el sábado, con los mismos horarios que si fuera el domingo.

En Matalascañas, recoge Europa Press, se mantiene el día 6, dependiendo de cómo evolucione el tiempo. Otro municipio que adelanta la cabalgata al día 4 es Bollullos Par del Condado, ya que, como señalan, "sus Majestades están listos para salir en cualquier momento". Pero, además, también se adelanta el cortejo del Heraldo al día 3 para "que pueda recibir las llaves de la ciudad antes de la Cabalgata de sus Majestades".

Asimismo, el Ayuntamiento de Gibraleón también ha tomado la decisión de adelantar su cabalgata al sábado, manteniéndose el mismo horario y recorrido previsto. De modo que los Reyes Magos visitarán Gibraleón el viernes 3, a las 15,30 horas en la plaza de España para recoger todas las cartas que los niños y niñas les han escrito.

Bonares o Niebla

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bonares también ha alterado la programación, ya que este jueves y viernes se instala el mercadillo navideño donde estarán los tres Reyes Magos en sus tronos para recoger las cartas a todos los niños y niñas. Además, debido a las previsiones meteorológicas, se adelanta la cabalgata al 4 de enero, con el mismo horario y recorrido previsto.

Decisión similar de traspasar del domingo al sábado la han tomado los ayuntamientos de Niebla, Beas o Hinojos entre otros. No obstante, otros como Ayamonte, Lepe, Cartaya mantendrán reuniones este jueves para tomar alguna decisión o esperar a la evolución de la meteorología para ello.