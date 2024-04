El PSOE recupera la alcaldía de Maracena tras una moción de censura al año del secuestro de la edil

Los votos de PSOE, IU y Maracena Conecta (MC) han propiciado el cambio en la Alcaldía de este municipio del área metropolitana de Granada. Así, los socialistas vuelven a gobernar en la localidad granadina poco más de un año después del secuestro de una concejala del partido, Vanessa Romero, presuntamente a manos del que fuera la pareja de la entonces alcaldesa, Berta Linares.

Todo ello tras prosperar la moción de censura debatida en pleno contra el hasta ahora alcalde, Julio Pérez del PP, al que releva el socialista Carlos Porcel.

En un salón de plenos lleno, y con el apoyo de la edil no adscrita Soledad Carmona, que ha abandonado el PP en los últimos días por diferencias con Pérez, la moción de censura ha contado con 12 votos, estando en los once el límite de la mayoría absoluta.

Ha sido decisivo el apoyo de la edil de MC, Amabel Adarve, quien fue precisamente hace diez meses la llave de gobierno a favor del PP. Ahora ella seguirá siendo concejal de Juventud, Deportes y Eventos, como lo ha sido en el cuatripartito que ha gobernado hasta la fecha, presidido por el PP y junto con Vox y Quiero Maracena.

En las pasadas elecciones municipales la entonces candidata socialista ganó las elecciones, pero al no alcanzar la mayoría absoluta, no pudo gobernar. En cualquier caso el alcalde será Carlos Porcel, ya que ella no podrá ser alcaldesa porque dimitió y renunció a su acta de concejal como condición para facilitar un pacto de izquierdas que al final no prosperó.

Linares se presentaba por primera vez tras sustituir en el cargo al que fuera número tres del PSOE andaluz, su primo Noel López, unos meses antes, a quien también llegó a salpicar el caso.

El secuestro

Sin embargo, todo se torció cuando su expareja, hoy día en libertad provisional y para el que la Fiscalía pide ocho años de prisión, ejecutara supuestamente un plan maquiavélico.

Con la excusa de que se le había estropeado su coche pidió a Vanessa Romero en la puerta del colegio donde había dejado a sus hijos que lo llevara hasta el Ayuntamiento.

Fue entonces cuando empezó una escena de película: un secuestro que duró unas dos horas en las que la amenazó con una pistola falsa, la ató con bridas, la obligó a meterse en el maletero del vehículo y la dejó sola y encerrada a las afueras de Maracena.

Pero la auténtica pesadilla para la exalcaldesa comenzó cuando el juez dio credibilidad al relato que este dio con todo lujo de detalles sobre el proceso y apuntó directamente a su expareja, al concejal de Urbanismo y al entonces número tres del PSOE andaluz como urdidores del plan. Como consecuencia perdieron la mayoría absoluta con las encuestas y el ambiente unos días antes a favor.

Precisamente, Noel López, quien hoy ostenta el cargo de secretario de Estrategia Territorial del PSOE de Andalucía, ha asistido este martes al pleno. En aquellas fechas López tuvo que renunciar a su cargo como secretario general del PSOE, aunque unos meses después volvió al mismo hasta que fue sustituido definitivamente el pasado mes de enero.

En declaraciones a los periodistas, López ha censurado que el PP haya "usado" estos meses el Ayuntamiento en beneficio propio y ha destacado que "por fin se hace justicia" con el PSOE y con los vecinos del municipio.