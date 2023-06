La consejera andaluza de Educación: "Ningún alumno ha salido a las 12,00 por el calor"

"Alumnos andaluces podrán salir de los centros educativos a las 12,00 horas siempre y cuando la Aemet active la alerta naranja o amarilla y siempre con la autorización de los padres".

Fue trending topic, noticia a nivel nacional y creó mucha polémica el pasado mes de mayo cuando la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía actualizó el Protocolo General de Actuación contra el calor en los centros y acotó el horario de esta medida.

Sin embargo, ninguno de los más de 6.500 que componen la red andaluza se acogió. Es decir, "ningún alumno andaluz salió a las 12,00 horas de su centro por el calor", asegura la consejera de Desarrollo Educativo y de Formación Profesional, Patricia del Pozo, en declaraciones a este periódico para analizar el fin del primer curso de la mayoría absoluta del PP.

Por una parte entiende el revuelo informativo que se formó, pero por otro la consejera lo justifica. "Lo que hicimos fue actualizar un protocolo que puso en marcha el PSOE en 2017 con esta medida pero sin concretar el horario". Es decir, los alumnos podían salir a cualquier hora. La Consejería lo que hizo fue acotarlo y "dotarlo de mayor garantía".

En concreto, sólo cinco centros han activado alguna medida del citado protocolo, que incluye otro tipo de acciones como el adelanto a las horas más tempranas de la clase de gimnasia.

El Gobierno andaluz sigue avanzando en la climatización de todos los centros andaluces que lo necesitan, que son muchos, a excepción de los de nueva construcción que ya llevan el sistema incorporado.

Las cuentas son las siguientes: desde que se puso en marcha con el nuevo gobierno el plan de bioclimatización y hasta el próximo mes de diciembre, con una dotación de 155 millones, se llegará a 454 centros. La mayoría está ubicada en las zonas de interior y más calurosas de Andalucía.

Además, desde junio de 2020 Andalucía cuenta con la ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, aprobada por unanimidad.

Aunque la norma ha recibido varias críticas por parte de asociaciones de padres, como que está vacía de presupuesto y demás, la consejera sostiene que nunca antes se había contado con una ley de estas características. "Desde que gobierna el presidente Juanma Moreno se ha hecho el quíntuple de lo que hizo el PSOE en 37 años en este aspecto", resume.

"No los podemos acometer todas las obras en un año, pero lo importante es que hemos empezado el camino y poco a poco se irá llegando a todos los que lo necesitan", asegura Patricia del Pozo.

Cambios en la Lomloe

Desde el principio la comunidad andaluza se mostró en contra de la ley educativa en vigor Lomloe. "No compartimos su espíritu porque no valora el esfuerzo".

Por ello, le gustaría que si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a la Moncloa "abriera el diálogo para que conseguir un sistema educativo con el mayor consenso posible". "Él ha dicho públicamente que lo hará" y ella también se muestra convencida.

Tampoco está de acuerdo con que la ley cambie con cada Gobierno. "No es bueno para el sistema tener leyes orgánicas que se deroguen cada cuatro años". A su juicio, eso ocurre cuando "se aprueban con la mayoría que haya en ese momento y sin contar con el resto de fuerzas políticas". Por tanto, en este aspecto, ve fundamental la estabilidad.

En cuanto a la ratio por aula, asegura que Andalucía cumple con el tope marcado por el Gobierno central: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. "Pedro Sánchez tuvo la posibilidad de cambiarla y no lo hizo". No obstante, cree que es uno de los instrumentos para mejorar la calidad educativa y el rendimiento escolar, pero no el único.

Pone como ejemplo el barrio del Polígono Sur de Sevilla, considerado como uno de los más pobres de España. "Allí hay clases con diez alumnos y la bajada de ratio no funciona". No obstante, reconoce que de manera generalizada debe bajar. De ahí que hayan aumentado en 7.000 el número de docentes en la comunidad y en 2.200 millones de euros más el presupuesto.

Del Pozo alerta de que en cuatro años se han perdido más de 70.000 plazas en el sistema ante la caída de la natalidad. "Es un problema de estado al que hay que buscar soluciones porque es inasumible".

La consejera recuerda que Feijóo ha prometido la gratuidad de la educación de 0 a 3. En la actualidad, el 52% de los alumnos de este ciclo están bonificados y el compromiso de Juanma Moreno es ir avanzando en ese sentido.

La consejera de Desarrollo Educativo en Andalucía, Patricia del Pozo. Junta de Andalucía

De igual modo se pronuncia sobre la repetición de cursos. "Los alumnos no pueden tener esa espada de Damocles de solo tener un cartucho". Razona que puede ser que un alumno necesite repetir tres veces para enderezarse. "Con ese límite de dos veces sólo se ha buscado mejorar las estadísticas".

En cualquier caso, Patricia del Pozo se muestra satisfecha por el balance del curso que acaba de finalizar en un sistema que cuenta con 1,8 millones de alumnos. Aunque cree que hay que seguir mejorándolo, cree que van en la dirección correcta.

"Hemos bajado casi siete puntos la tasa de abandono escolar gracias al refuerzo de la Formación Profesional con 47.000 plazas más; hemos mejorado en diez puntos en la tasa de desempleo juvenil y en nueve puntos la de titulación entre 20 y 24 años".

Por todo ello, y también por las mejoras aportadas al nuevo currículum académico, Andalucía ya supera a varias comunidades en este ámbito. "Hemos reflotado el sistema educativo más grande es de nuestro país con el que aspiramos a ser líderes en España".

