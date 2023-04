Sánchez pide en Doñana a Juanma Moreno que abandone "la soberbia" pero no se reúne con él

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves el Parque Nacional de Doñana, ha asegurado para demostrar su compromiso con el parque. También para pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que reflexione, rectifique y abandone "las posturas de soberbia" al querer tramitar en el Parlamento la ley para regularizar regadíos en Doñana con el apoyo de PP y Vox.

Sánchez ha bajado a Andalucía para pisar literalmente la arena del parque el mismo día en el que la Comisión Europea ha dado un nuevo aviso a España de que movilizará "todos los medios a su alcance" para frenar este proyecto legislativo al considerar que vulnera la legislación medioambiental comunitaria.

No obstante, le ha hecho esta petición a través de los medios de comunicación. Ni antes ni después de la visita está previsto que se reúna con Juanma Moreno para abordar este asunto. Un tema que, según Sánchez, trasciende de la política autonómica al tratarse de "un tesoro medioambiental".

Según fuentes del Gobierno andaluz, desde Moncloa avisaron ayer q las 18,00 de que se iba a producir esta visita. "Simplemente han informado". No obstante, en ningún momento han querido propiciar ningún encuentro.

Por las fechas en las que ha surgido la polémica, Sánchez ha insistido en que "esto no va de medir el coste electoral": "No hay razón que legitime a un gobierno de cuatro años a poner en un punto de no retorno a un patrimonio que tiene siglos de duración".

