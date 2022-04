El Gobierno andaluz seguirá "unido" hasta el final y espera una alta participación el 19-J

El Gobierno andaluz espera que el próximo 19 de junio haya una alta participación en las urnas con motivo de las elecciones andaluzas. A pesar de que ese fin de semana es puente festivo por el Corpus en Sevilla y Granada y se celebran las oposiciones a magisterio en todas las provincias.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la primera ordinaria que se celebra tras la convocatoria de la jornada electoral, Bendodo ha asegurado que el Ejecutivo del PP y Cs va a permanecer "unido" hasta que tome posesión el nuevo Gobierno tras las elecciones autonómicas.

"Lo habitual ha sido que los gobiernos de coalición se rompan al convocar las elecciones, pero nosotros no, y seguiremos al 200%", ha subrayado Elías Bendodo.

No obstante, ha cerrado el debate al descartar que ambos partidos concurran en listas conjuntas a las elecciones al Parlamento autonómico convocadas para el 19 de junio, y ha comentado que no cree que "haya más debate sobre esa cuestión".

Así lo ha manifestado el también coordinador de la campaña del PP andaluz. Cree que PP y Cs son "partidos distintos, parecidos, pero distintos, y cada uno concurrirá a las elecciones con sus listas propias", ha aseverado.

El PSOE "enfanga" la campaña

En esta misma convocatoria, y a preguntas de los periodistas, Elías Bendodo ha acusado al PSOE de "enfangar y mentir" ante la campaña electoral. Todo ello después de solicitar que comparezca el propio Bendodo en la Diputación Permanente del Parlamento para informar sobre las contrataciones de emergencia del Gobierno andaluz asociadas a la pandemia de coronavirus.

"Se habla de un contrato que no existe, no se firmó, no hay nada", ha subrayado Bendodo. A su juicio, en este aspecto el PSOE "pincha en hueso" con ese planteamiento de exigencias de explicaciones parlamentarias. "Mal empezó la campaña el señor Espadas si eso pretende".

Bendodo ha apuntado que "la gran diferencia" entre ambos gobiernos es que "el PSOE es partícipe de los delitos" mientras que este Gobierno los denuncia a la Fiscalía. "El copyright de la corrupción en Andalucía, los derechos de autor de la corrupción" los tiene el PSOE.

