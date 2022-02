Juanma Moreno sigue de perfil en la guerra entre Casado y Ayuso: "Unidad, unidad, unidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, continúa de perfil en medio de la guerra desatada entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder nacional del PP, Pablo Casado.

Hoy tenía un acto en Cádiz en torno a la figura y la obra literaria de Rafael Alberti y José María Pemán, pero no ha querido pararse con los medios de comunicación que lo esperaban a la entrada del auditorio de San Felipe Neri. Cuando ha llegado se ha limitado a repetir: "Unidad, unidad, unidad".

La misma unidad que ya pidió en el Congreso Regional del PP cuando fue elegido presidente de los populares andaluces ante el rifirrafe de declaraciones del secretario general, Teodoro García Egea, y la propia Ayuso, sobre su autonomía política.

Moreno tampoco se ha pronunciado respecto a esta crisis en el seno de su partido en su cuenta de Twitter, a pesar de que el PP movilizó ayer a los diputados para que escribieran tuits de apoyo a Casado y otros miembros del partido se sumaron de forma espontánea.

Algunos parlamentarios andaluces, como José Antonio Nieto y el diputado popular por Almería Ramón Herrera, sí se han mostrado más cercano a una de las partes del enfrentamiento.

"Ningún ruido"

Este jueves, sin referirse abiertamente a la situación que está viviendo su partido a nivel nacional, Juanma Moreno sí aseguró que no le interesaba nada que no fuera Andalucía "ni ningún ruido".

"Yo estoy muy feliz hoy por algo que me apasiona: trabajar por Andalucía. No me interesa nada que sea ajeno a mi tierra", insistió ayer el dirigente andaluz. Por el momento, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y voz autorizada en un PP en horas muy bajas, ha sido el único que se ha expresado abiertamente.

El gallego ha vuelto a mostrar este viernes su sorpresa y preocupación por los decibelios y la gravedad de la batalla en el partido, emplazando a la dirección nacional, liderada por Pablo Casado y con Teodoro García Egea de 'número 2', a arreglar "a solas" el conflicto con la presidenta madrileña.

