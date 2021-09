Kichi incumple con lo que firmó ante notario: intentará gobernar Cádiz doce años

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha anunciado que muy probablemente se presentará como candidato a la alcaldía de Cádiz por tercera vez consecutiva “si no hay un relevo mejor que yo”.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a la televisión 7TV, que se emite íntegra esta noche. El fragmento elegido para promocionarla, y difundido en las redes sociales de la cadena, se ha hecho rápidamente viral y ha desatado hilaridad e indignación a partes iguales en la capital gaditana, tanto por las formas como por el fondo.

En el fragmento, José María González afirma con vehemencia que “evidentemente yo si veo que no hay un relevo que lo pueda hacer mejor que yo, evidentemente, me tendré que volver a presentar, porque yo lo que no voy a hacer es pegarme ocho años currando sin descanso y sin ningún tipo de recompensa, sino solamente por el ejercicio de amor a tu ciudad y de sacrificio por tu gente, y no lo voy a tirar tó por la borda".

Kichi anuncia que se presentaría a un tercer mandato. Cortesía de 7TV.

Las críticas no se han hecho esperar, comenzando porque, de concurrir a los próximos comicios municipales, en mayo de 2023, José María González 'Kichi', que es alcalde de Cádiz desde 2015, incumpliría flagrantemente su promesa inicial de no ser alcalde más allá de dos mandatos corporativos.

Lo ha manifestado en numerosas ocasiones, dentro de ese discurso diferenciador defendido por Podemos sobre los políticos tradicionales, cuya única ocupación profesional es dedicarse a la política como razón para aferrarse al cargo.

José María González siempre ha defendido que él no se dedica a la política como profesión, que la suya es la de profesor de instituto. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz, su destino docente se encuentra en Tabernas (Almería). Regresó a Cádiz como liberado por el sindicato Ustea.

Por ello, y dentro de esta línea argumental, justo antes de las elecciones municipales, llegó a firmar ante notario, de manera voluntaria y para afianzar aún más el valor de lo prometido, un código ético en el que su formación, Adelante Cádiz, estipulaba la prohibición de ocupar el cargo por tercera vez consecutiva.

El código, al que ha tenido acceso El ESPAÑOL, reflejaba en esta ocasión un matiz: los dos mandatos corporativos serían "excepcionalmente prorrogables a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación orgánica", algo que, de momento, aún no ha ocurrido.

“La honestidad a lo largo de estos cuatro años se ha demostrado que es un valor raro, casi extravagante en la política, y desde Cádiz queremos dejarlo muy claro”, sostuvo la formación entonces. Por ello, “no venimos a enriquecernos con la política sino a ofrecer un acto de amor a nuestros vecinos y a la ciudad”.

Tras ganar las elecciones de 2019, en una entrevista ofrecida a Diario de Cádiz, destacó que "el compromiso que yo adquirí hace cuatro años es el de estar en primera línea en la ciudad de Cádiz durante ocho años. Así lo firmé ante notario y así lo he vuelto a ratificar, y lo voy a cumplir".

Las críticas por el vídeo han ido dirigidas asimismo a la falta de modestia del regidor, al advertir que "si no hay nadie que lo haga mejor que yo", concurriría a las elecciones. También, a la afirmación de que lleva "ocho años currando sin descanso", cuando el edil suele acogerse a su derecho de disfrutar sus vacaciones veraniegas todos los años, así como bajas médicas por enfermedad e incluso sus dos permisos paternales, el último, disfrutado durante varios meses hasta finales del pasado año.

