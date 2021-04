El alcalde de Cádiz se "autodenuncia" por estar con seis personas en un bar: pagará la multa

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', abonará voluntariamente la cuantía de una multa de al menos 100 euros. Lo hará por estar "en un descuido" con otras seis personas en una mesa de un bar, excediendo el límite permitido dentro de las restricciones sociales establecidas para afrontar la pandemia del coronavirus.

Fue el mismo alcalde, que se presentó liderando la candidatura de Por Cádiz sí se puede, el que en sus redes sociales explicó la situación y pidió disculpas. Por este mismo medio anunció que abonaría la sanción porque "no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago el propietario del bar" en el que se encontraba.

Después de que el momento fuera captado y difundido en una fotografía, el alcalde relató en sus redes que "fue un descuido de solo unos minutos, llegó una visita, se sentó a nuestro lado y no nos percatamos de que éramos uno más de lo permitido hasta unos diez minutos después, que enmendamos el error".

"Pero no hay excusa. Me equivoqué, me disculpo y asumo todas las consecuencias", añadía.

Sobre la foto que me tomaron ayer. pic.twitter.com/0ezWzWXCVn — José María González ۞ (@JM_Kichi) April 3, 2021

Abonar la multa

De igual forma, contó que se había puesto en contacto con la Policía Local "para abonar voluntariamente la cuantía de la multa. Una cantidad que pagaré con mi sueldo, que sigue siendo el mismo de siempre, el sueldo de profesor".

"Primero, porque no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago el propietario del bar. Bastante tienen ya encima como para que encima tenga que asumir los descuidos de los demás. Él había preparado las mesas para un máximo de seis, hizo lo correcto", relataba.

"Y segundo porque, aunque un descuido lo pueda tener cualquiera, los representantes públicos debemos tener una conducta ejemplar siempre. En cada minuto. En cada momento y no ha sido así", aseguraba en su cuenta de Twitter.

Por tanto, pagará la infracción como lo han hecho en este contexto muchos vecinos y vecinas. "Sin privilegio alguno", subrayaba. Por su parte, la Policía Local de Cádiz tramitó ayer la denuncia voluntaria del alcalde, el mecanismo que define cuando el propio denunciado es el que pide que se le denuncie.

La denuncia será enviada a la Delegación de Salud en Cádiz, que es la autoridad competente en imponer las sanciones en estos casos.

El decreto ley de la Junta de Andalucía que regula el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas anticovid establece multas de entre 100 y 3.000 euros para infracciones leves.