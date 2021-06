Moreno apoyaría los indultos si "acabaran con la inestabilidad para siempre, pero no será así"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la reunión mantenida con Pedro Sánchez, ha resaltado los temas que han centrado el encuentro. Entre ellos, ha destacado sobre los indultos a los presos del procés: "Si el indulto acabara para siempre, definitivamente, con la inestabilidad y la confrontación, en ese caso habría que pensarlo". Sin embargo, Moreno ha añadido que "sabemos positivamente que eso no va a ser así".

En ese sentido, ha insistido en que, precisamente, en este caso, los políticos catalanes han sido procesados y condenados: "Además, hay informes negativos del Tribunal Supremo" que rechazan esta posibilidad.

Sobre la firma del Rey Felipe VI en dichos indultos, ha lanzado un mensaje a su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Debemos evitar violentar la imagen del Rey". Así, ha destacado que es responsabilidad de su partido "preservar al máximo su figura; el Rey debe estar al margen de nuestras disputas políticas".

En otro sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha recordado a Sánchez que existe una deuda de financiación con esta comunidad: "El Estado ha generado en la última década más de 10.000 millones de euros de déficit".

Por eso, ha hablado de "un modelo de financiación autonómica obsoleto", aunque ha aclarado que el presidente Sánchez no ha adquirido ningún compromiso claro en una mejora de dicho modelo: "Ha dicho que lo estudiará y buscará fórmulas para mejorarlo".

Respecto de la financiación europea a raíz de los fondos Next Generation, Moreno ha criticado que la comunidad andaluza dejará de percibir más de 1.100 millones de euros por no utilizar el criterio de población, PIB y paro en el reparto.

Respecto del adelanto electoral, Moreno ha reconocido que no ha esperado a la pregunta del presidente del Gobierno: "Le he dicho que aunque este sea el mejor momento para mi partido y para mis intereses, no vamos a coger el megáfono ni pancarta".

"He trasladado al presidente mi voluntad de terminar la legislatura, ese es mi objetivo... salvo que me encuentre acorralado en el Parlamento". Igualmente, ha reconocido que no han comentado en la reunión el reciente cambio en la cúpula del PSOE andaluz.

Comisión Bilateral

En la inauguración del l Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid' en la Fundación Cajasol Sevilla, el presidente de la Junta anunció que pediría a Sánchez una mesa de diálogo bilateral como la prevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. "Si Cataluña la va a tener, que la haga con todo el mundo".

Así, esta ha sido una de las exigencias que ha presentado a Sánchez. Moreno le ha pedido al Gobierno la necesidad de más interlocución entre administraciones: "No queremos estar por encima de nadie, ni de Cataluña, ni de Madrid. Andalucía tiene que ser respetada y estar en la agenda política de forma permanente". Sánchez, según ha confirmado el presidente de la Junta, se ha comprometido a convocar la Comisión Bilateral.

Así, ha pedido que "se active la mesa bilateral para tratar los asuntos pendientes por parte de ambas administraciones". En concreto, ha hecho referencia a los temas "más candentes, como los fondos europeos". "Si hay un momento que recomiende que haya una cogobernanza es este. Tenemos que ir juntos", ha añadido.

Iceta abierto a atenderle

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en la clausura del citado Foro, ha instado a Juanma Moreno a solicitar la Comisión Bilateral recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía: "Estaremos encantados de atender su solicitud".

Iceta ha recordado que "todas las comunidades pueden pedir la reunión de la Comisión Bilateral". Además, se ha puesto a disposición de todas las autonomías para "trabajar, llegar a acuerdos y que haya avances concretos".

Por último, el ministro de Política Territorial, ha reconocido, que "hemos perdido un año" por la pandemia en las reuniones presenciales. Así, ha indicado que Andalucía es "una comunidad muy potente desde el punto de vista social, económico, de población y territorial".

Otras exigencias

Moreno, que ha hecho gala de un proceso de diálogo con todos los grupos parlamentarios andaluces, ha destacado algunas peticiones que ha trasladado a Sánchez. Entre otros, ha solicitado un mayor compromiso e "inversiones extraordinarias" en provincias como Jaén o Huelva, "que cuentan con un déficit de infraestructuras".

El presidente de la Junta también ha aprovechado esta reunión para pedir a Sánchez esfuerzos para el sector turístico: "Necesitamos corredores turísticos con Reino Unido", ha afirmado. Para Moreno, este sector necesita "una bajada del IVA del 21% al 4%" para poder salir de la crisis provocada por la Covid-19.

En términos económicos, Moreno, ha pedido a Sánchez que estudie la posibilidad de prorrogar los ERTE hasta final de 2021 y una defensa clara -a raíz de la negociación de la PAC- de la agricultura andaluza