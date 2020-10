Granada, el nuevo punto negro de la Covid: suma el 20% de sus contagios en la última semana

Granada ha vivido este fin de semana una imagen que explica bien el aumento de casos de Covid-19 que está sufriendo la provincia andaluza: decenas de jóvenes se congregaban en sus calles de noche, sin mascarillas, sin guardar las distancias y festejando con alcohol de por medio.

El alcalde de la ciudad, Luis Salvador (Cs), ha criticado las imágenes pero lo ha achacado a los visitantes que la ciudad recibe cada fin de semana y a los estudiantes de la Universidad: "Ocho de cada diez personas denunciadas son de fuera de Granada", ha asegurado el regidor tras la actuación policial en la noche de autos.

La semana pasada, la provincia sumó 2.443 contagiados, lo que añadido a los 327 de este lunes sitúan a la ciudad en 11.325 positivos desde que la Junta de Andalucía empezó a recabar datos. O lo que es lo mismo, en siete días la provincia ha sumado el 20% de los infectados totales. El viernes y el sábado fueron los días más críticos, con 536 y 503 positivos respectivamente.

Incidencia acumulada

Todas las alarmas se han encendido en la Junta de Andalucía. Superar los 500 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes es una de las líneas rojas puestas por el Ministerio de Sanidad para aplicar confinamientos perimetrales y nuevas restricciones.

Andalucía también cumple otro de los medidores de Sanidad, el de tener más de un 10% en la tasa de positividad de las pruebas PCR realizadas. Según el informe diario realizado por el Ministerio este pasado lunes, los test realizados entre el 2 y el 8 de octubre dirion un 11,7% de positivos.

Pero los municipios tienen que cumplir tres condiciones para aplicar las medidas acordadas en el último Consejo Interterritorial de Salud. La última es que el porcentaje de camas de UCI ocupadas en toda la comunidad sea superior al 35%. En Andalucía los últimos datos señalanque este baremo está en el 11,50%, lo que sitúa a Granada lejos de ser intervenida de la misma manera que lo ha sido la Comunidad de Madrid.

Nuevas medidas

La Junta de Andalucía quiere adelantarse a que la situación se agrave aún más y es por eso que su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), aseguró que este mismo martes se pondrán en marcha restricciones en residencias universitarias y en otros encuentros multitudinarios de jóvenes ante los alarmantes datos de la ciudad. Moreno hizo estas declaraciones a los periodistas durante el acto del Día de la Fiesta Nacional de España, presidido por los Reyes, que se celebró en Madrid.

"Estamos muy preocupados por lo que está pasando en Granada, que tiene que ver con las residencias universitarias", explicó Moreno tras precisar que "sin criminalizar a nadie", el presidente de la Junta ha argumentado como un hecho que "ha habido una alta incidencia de contagios desde que se han incorporado los universitarios".

Moreno ha explicado que este martes "se reúne el Comité Técnico, el Comité Científico, que nos dirá qué propuestas nos pone encima de la mesa", aunque ha avanzado que las medidas entrañarán "una limitación, restricciones", que ha presentado como inevitables.

"Esto no es ninguna broma", ha resaltado el presidente de la Junta, quien ha demandado "responsabilidad" a los jóvenes "para no hacer actos multitudinarios, botellones, para llevar la mascarilla, por ellos y los demás.

Que no se cierre la ciudad

El alcalde de Granada espera que las medidas que se adopten sean "lógicas y razonables" y que no se cierre la ciudad. "Ayer se demostró que no hay ningún motivo por mucho que un video pueda ser bastante escandaloso", insiste, mientras se intenta que "no se repitan esas escenas, que el domingo ya no se repitieron".

Pone en valor que se ha estado durante todo el verano "muy por debajo de la media andaluza, que estaba por debajo de la española". "Sabíamos que cuando regresaran los estudiantes probablemente iban a aumentar los casos. Hay países que están desbordados y en otras comunidades de España, por lo que tenemos que tener más variables", insiste, agregando que hay cerca de 40.000 estudiantes en la ciudad "de fuera y una población metropolitana que viene a la ciudad a hacerse PCR".

De este modo, propone la adopción de medidas de "reforzamiento" ante la población de la Universidad "porque provoca un efecto dominó", como acotar horarios de colegios mayores, y "alguna más complementaria" sobre el sector de la hostelería. Además, apuesta por incrementar la concienciación en el conjunto de la población porque "hora más que nunca se necesita que los ciudadanos den un paso adelante para poder atajarlo"

El alcalde ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque "esto ha venido, estamos en una segunda ola, no sabemos cuanto tiempo estará presente y tenemos que tomar decisiones pero con racionalidad, pero no en caliente porque si no seguramente cometeríamos errores".