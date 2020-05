Interior autoriza marchas de la extrema izquierda y de Vox el mismo día y hora en media España

En plena escalada de tensión en la calle, el Ministerio del Interior ha autorizado las movilizaciones de Vox y del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) el mismo día y a la misma hora en ciudades de media España: el próximo sábado a las 12:00.

De esta forma, simpatizantes de la derecha radical y de la extrema izquierda podrían coincidir en sus protestas, con el evidente riesgo de incidentes.

Vox promueve manifestaciones en coche contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus y el PCPE convoca concentraciones bajo el lema "Por el trabajo, por nuestros derechos, por un plan urgente de emergencia social".

Miembros de un partido y otro pueden verse las caras en todas las provincias andaluzas, menos en Huelva y Jaén -donde el PCPE no se va a manifestar-, en Valencia, Alicante y Murcia, y en provincias de Castilla-La Mancha y del País Vasco. Los comunistas también tienen el permiso para concentrarse en Las Palmas, Tenerife y en las localidades cordobesas de Aguilar de la Frontera y Puente Genil.

Fuentes del PCPE han informado a EL ESPAÑOL que todos llevarán sus guantes y sus mascarillas puestas. Desde este jueves son obligatorias en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Además aseguran que guardarán los dos metros de distancia entre los asistentes con señales marcadas en el suelo y el megáfono sólo lo utilizará una persona.

No en Cataluña

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Cataluña ha prohibido las concentraciones a ambas formaciones. La de Castilla y León no ha autorizado a Vox, mientras que los dirigentes de PCPE no han llegado ni a pedirla en esta comunidad. Lo mismo ocurre en Galicia, Extremadura o Asturias por diversos motivos, principalmente por la escasa organización del partido en ellas.

Donde sí quieren concentrarse los miembros del PCPE es en Madrid, pero la Delegación del Gobierno no ha dado su autorización. Por este motivo han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contencioso-administrativo para que se revoque esta decisión.

Vox ha hecho lo propio por la prohibición de su caravana en Cataluña, siendo esta comunidad junto a Castilla y León las únicas en las que los ciudadanos no podrán manifestarse desde sus coches.

"Justicia burguesa"

Desde la formación de extrema izquierda aseguran que esperan "poco de la Justicia burguesa" y sostienen que el sábado no podrán negarles salir a las calles de Madrid a defender los derechos de los trabajadores.

"El PCPE en Madrid no va a consentirlo, quienes permiten a los fascistas montar a diario comparsas rojigualdas a golpe de cazuela no nos va a impedir manifestarnos", acentúan desde este partido. "Los comunistas no vamos a tolerar que nada ni nadie silencie nuestra voz, menos aún un Gobierno que nada va a hacer por evitar que las consecuencias de la crisis capitalista recaigan sobre la clase obrera".

En su concentración, el PCPE no pedirá la dimisión de Pedro Sánchez ni de Pablo Iglesias, sino un plan urgente de emergencia social: "Cuando se acaben los ERTE la situación va a estar muy complicada para muchas personas".

Más concentraciones

Son muchas las concentraciones, caceloradas y marchas que se están llevando a cabo en muchoas ciudades del país. La más notoria la del barrio de Salamanca , que ha encendido la chispa en otros lugares.

Están promovidas por el movimiento Resistencia Democrática en contra de la gestión del Gobierno de Sánchez. En Interior denominan este tipo de actos "Concentración espontánea coincidente en un lugar" y consideran que no están prohibidos porque no están comunicados.

Pero desde la izquierda también se están movilizando. La Coordinadora 25-S, que agrupa a diferentes colectivos radicales, creada para organizar las concentraciones para rodear el Congreso en 2012, anuncia nuevas manifestaciones callejeras.