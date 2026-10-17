Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, voto por correo y actos de precampaña de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio

Hoy, sábado 17 de octubre, tendrá lugar presentación oficial de la plataforma 'Frente Amplio', que reúne a las principales fuerzas del espacio a la izquierda del PSOE en su primer gran acto de precampaña.

En el ámbito del Gobierno y la oposición se sucederán las reacciones políticas tras la renuncia de Montse Mínguez como portavoz del PSOE, salpicada por la polémica sobre las 30 propiedades en alquiler atribuida a su pareja.

Paralelamente, todas las formaciones apuran la confección interna de sus propuestas antes de que abra, del 21 al 26 de octubre, el plazo legal para el registro formal de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales.