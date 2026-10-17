Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, voto por correo y actos de precampaña de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio
La agenda política de este sábado está marcada por la presentación de 'Frente Amplio' y la configuración de listas y candidaturas de los partidos políticos.
La campaña de los "fondos buitre" se vuelve contra el PSOE y tumba a Montse Mínguez: Sánchez intentó que siguiera
Hoy, sábado 17 de octubre, tendrá lugar presentación oficial de la plataforma 'Frente Amplio', que reúne a las principales fuerzas del espacio a la izquierda del PSOE en su primer gran acto de precampaña.
En el ámbito del Gobierno y la oposición se sucederán las reacciones políticas tras la renuncia de Montse Mínguez como portavoz del PSOE, salpicada por la polémica sobre las 30 propiedades en alquiler atribuida a su pareja.
Paralelamente, todas las formaciones apuran la confección interna de sus propuestas antes de que abra, del 21 al 26 de octubre, el plazo legal para el registro formal de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales.
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Elecciones generales 29-N | El 'Frente Amplio' escenifica su unión
El tablero a la izquierda del PSOE en España mueve ficha hoy de manera oficial. Este sábado se presenta la candidatura del 'Frente Amplio', una alianza determinante para las opciones de gobernabilidad de Pedro Sánchez de cara a este 2026.
Con este lanzamiento, buscan dar un golpe de efecto frente a lo que proyectan las encuestas y los sondeos. Todos los partidos pisan el acelerador para rematar sus candidaturas provinciales antes del cierre legal del 26 de octubre.
En medio de esta intensa reordenación política, el reloj no se detiene y la movilización ciudadana crece en torno al voto por correo.
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Elecciones generales del 29-N | Dimite Montse Mínguez en pleno debate por la vivienda
La precampaña de Pedro Sánchez sufre una fuerte sacudida en España. Montse Mínguez ha renunciado a su cargo como portavoz del PSOE tras el escándalo por las 30 propiedades en alquiler de su pareja.
Una dimisión que golpea al bloque socialista justo cuando el debate habitacional es el epicentro de la confrontación política en este tenso 2026.
Este revés llega en un momento crítico del calendario: las formaciones trabajan a contrarreloj para cerrar sus listas antes de que abra el registro oficial este próximo 21 de octubre.
Mientras las encuestas y los sondeos miden el desgaste de esta polémica, la logística avanza y los electores agilizan los trámites del voto por correo.