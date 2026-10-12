Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

Pedro Sánchez pidió este domingo en Ponferrada al Tribunal Supremo que frene el "intento de atropello" de Feijóo y Abascal contra la ley de nietos, al defender el derecho al voto de unos 400.000 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar.

Por su parte, Gabriel Rufián volverá a encabezar la candidatura de ERC el 29-N, mientras ERC y Podemos ultiman un acuerdo para concurrir juntos en Cataluña y estudian fórmulas de colaboración en el resto de España.

La vivienda sigue marcando la precampaña tras la muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años, después de ser desahuciada de su casa en Madrid. Su caso ha reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos.