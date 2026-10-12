Desfile militar 12 de octubre, en directo | Recorrido, horario, cómo seguirlo por televisión y última hora del Día de la Hispanidad 2026
Los Reyes presidirán los actos centrales del 12 de octubre en la capital, con un recorrido entre la plaza de Colón y Atocha.
Así será el desfile del 12 de octubre: más de 4.300 efectivos en Madrid y la primera vez del 8x8 'Dragón'
Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el desfile del Día de la Fiesta Nacional de España. En 2026, un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas participarán en el desfile.
El acto, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, comenzará a las 11:00 horas. El recorrido transcurrirá por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la plaza de Colón.
🔴 Las Fuerzas Armadas llegan al 12-O como la institución más valorada y con 3.000 militares desplegados en 4 continentes
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Estos son los actos y horarios del desfile del 12 de octubre
El acto central arrancará a las 11:00 horas con la llegada de los Reyes. La jornada incluye honores militares, revista a las tropas, el salto de la PAPEA y el izado de la Bandera Nacional.
A continuación, tendrá lugar el homenaje a los que dieron su vida por España, seguido de la pasada de la Formación Mirlo y los desfiles aéreo y terrestre.
La despedida de los Reyes y el arriado de la Bandera Nacional pondrán fin a los actos.
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Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2026 | Horario
El desfile militar comienza a las 11:00 horas de este lunes 12 de octubre, una vez que las autoridades hayan llegado a la tribuna real.
La Familia Real, junto a los representantes del Gobierno y otras autoridades, presidirá el acto.
El recorrido discurre por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la plaza de Colón.
La parada militar se prolongará hasta las 14:00 horas, aunque el desfile terrestre está previsto aproximadamente entre las 12:00 y las 13:30 horas.
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Desfile militar del Día de la Hispanidad 2026 | Arranca la cobertura
Madrid celebra este lunes el Día de la Fiesta Nacional con un desfile que reúne a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos.
El acto central arranca a las 11:00 horas y recorre el eje del paseo del Prado y Recoletos hasta la plaza de Colón. La celebración incluye los tradicionales honores a la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España.