Desfile militar 12 de octubre, en directo | Recorrido, horario, cómo seguirlo por televisión y última hora del Día de la Hispanidad 2026

Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el desfile del Día de la Fiesta Nacional de España. En 2026, un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas participarán en el desfile.

El acto, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, comenzará a las 11:00 horas. El recorrido transcurrirá por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la plaza de Colón.

🔴 Las Fuerzas Armadas llegan al 12-O como la institución más valorada y con 3.000 militares desplegados en 4 continentes