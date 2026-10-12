Delcy entregó monedas de oro en Barajas y lingotes en Caracas a Ábalos y Koldo: la UCO indaga si fue para financiar al PSOE

Mensajes intervenidos por la Guardia Civil muestran que Koldo García empleaba términos en clave como 'monedas' y 'txistorras' (billetes de 500 euros).

Víctor de Aldama confirmó las entregas y afirmó ante el juez que parte de las comisiones del chavismo se destinaban a costear gastos de Ferraz.

Las monedas de 24 quilates fueron entregadas en el Aeropuerto de Barajas la noche del 'Delcygate' en enero de 2020 como regalo para el Ejecutivo español.

La UCO investiga si la entrega de monedas y lingotes de oro por parte de Delcy Rodríguez a Ábalos y Koldo sirvió para financiar ilegalmente al PSOE.

Delcy Rodríguez entregó monedas de oro en Barajas y lingotes en Caracas a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en 2020.

Las monedas de oro fueron entregadas por la entonces vicepresidenta de Venezuela la noche del 'Delcygate', el 20 de enero de 2020, en el Aeropuerto de Barajas.

La ahora presidenta encargada de Venezuela trajo las monedas de oro junto a otros "regalos" para Pedro Sánchez y sus ministros, con los que tenía una cena agendada en un chalet del barrio de El Viso de Madrid que había alquilado Víctor de Aldama.

Estas piezas estaban acuñadas con la imagen de Simón Bolívar y eran de oro de 24 quilates. Delcy Rodríguez trajo a España estas monedas para regalárselas al Gobierno y se las entregó a Ábalos y Koldo en el aeropuerto.

Esta entrega de oro ha sido confirmada a EL ESPAÑOL por varias fuentes del caso y conocedoras de la operación.

El objetivo de Delcy era que el Gobierno de Pedro Sánchez cambiara su posición respecto a Venezuela y no apoyara a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A partir del 'Delcygate' el Gobierno de Sánchez viró su posición, convirtiéndose en un aliado del chavismo y alejándose de la oposición venezolana.

Estas monedas de oro no fueron el único pago de Venezuela por el apoyo del Ejecutivo de Sánchez y meses después Delcy Rodríguez ordenó entregar más oro.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a una foto de un lingote de oro de 24 quilates, de un kilogramo de peso y de un valor de 50.000 euros en 2020, que fue enviada por el entonces ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa a Víctor de Aldama tras el 'Delcygate'.

Lingotes como el de la imagen habrían sido entregados a Ábalos y Koldo García en Caracas (Venezuela).

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga si una parte del oro entregado por el chavismo fue para financiar al PSOE.

La fotografía del lingote es una de las encontradas por la Guardia Civil en uno de los dispositivos requisados a Víctor de Aldama durante su detención en 2024.

Este periódico se ha puesto en contacto con Víctor de Aldama, que ha confirmado la entrega de monedas y lingotes a Ábalos y Koldo por parte del chavismo.

El empresario declaró ante el juez Ismael Moreno, que investiga la posible financiación ilegal del PSOE en la Audiencia Nacional, que Ábalos y Koldo le dijeron que una parte de las comisiones recibidas iban destinadas a Ferraz para costear gastos del partido.

Estos pagos habrían servido para que el Gobierno de España y el PSOE se convirtieran en un firme aliado de Nicolás Maduro desde 2020.

La imagen enviada por el ministro de Economía y Finanzas venezolano, Simón Zerpa, es la primera prueba gráfica de los pagos en oro realizados por el chavismo y que tuvieron como intermediario a Víctor de Aldama.

Monedas y txistorras

Sobre las monedas de oro entregadas a Ábalos y Koldo por Delcy Rodríguez en Barajas, la UCO también investiga diferentes mensajes del exasesor con su entonces esposa Patricia Úriz.

Koldo García y Patricia Úriz nombran "las monedas" junto a las ya famosas "txistorras", el término empleado para los billetes de 500 euros, que el propio exasesor reconoció como palabra en clave durante el juicio en el Supremo.

Los mensajes fueron hallados en los móviles examinados al exasesor de José Luis Ábalos durante su arresto, en febrero de 2024. EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a estas conversaciones.

Uno de esos intercambios se produjo el 22 de julio de 2020 a las 08:52, Koldo escribe: "Las monedas". Tres minutos después añade: "Trae dinero para mi 2000 [sic]" y "trae una Txistorrs [sic]". Patricia replica: "Ok".

El exasesor corrige luego y finaliza con una nueva solicitud: "Y solo tráeme 20 txistorras por favor [sic]". De acuerdo con la equivalencia establecida por los investigadores, esos 20 billetes equivaldrían a 10.000 euros.

El encuentro de Barajas

El origen del Delcygate se remonta a la madrugada del 20 de enero de 2020. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en Barajas pese a tener prohibida la entrada y el tránsito por la Unión Europea desde 2018.

José Luis Ábalos acudió al aeropuerto y se reunió con ella. En la recepción participaron también Koldo García y Víctor de Aldama, mediador en los contactos con el Gobierno venezolano.

El ministro presentó inicialmente el encuentro como un saludo fortuito. Sin embargo, los mensajes recuperados por la Guardia Civil permitieron reconstruir una visita planeada con antelación.

El 16 de enero de 2020, Ábalos había informado a Pedro Sánchez de que Delcy quería verlo discretamente. El presidente respondió: "Bien". Aldama organizó además una agenda con atención médica y reuniones empresariales, aunque ese programa no llegó a concretarse.

El Supremo archivó las querellas contra Ábalos en noviembre de 2020. Consideró incumplida la prohibición europea, pero no apreció el delito de prevaricación denunciado. La Audiencia de Madrid confirmó después el archivo de la causa inicial.

Los lingotes

La fotografía del lingote de oro venezolano publicada por EL ESPAÑOL incluye un documento con el sello de Metales Caroní, C. A. El justificante aporta una referencia comercial para reconstruir la procedencia de la pieza y las operaciones relacionadas con ella.

La imagen la envió Simón Zerpa, ministro de Economía y Finanzas de Nicolás Maduro en 2020 a Víctor de Aldama.

Zerpa, quien está en prisión desde abril de 2024 por el caso PDVSA-Cripto, fue detenido y su reclusión preventiva fue anunciada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el marco de la investigación por la trama de corrupción estatal relacionada con la petrolera.

La empresa que figura en la imagen del lingote estaría relacionada con Caroni Company CA Inc., una sociedad registrada en Florida (EEUU). En esta última, el abogado Eddwin Erwin Solórzano Custodio figuraba como vicepresidente.

Eddwin Solórzano es un abogado y hombre de negocios venezolano relacionado con la compraventa de oro. Ejerció su profesión durante unas dos décadas en AGA Consultores, un bufete de Caracas dedicado a la defensa penal de empresas.

Su recorrido aúna la labor legal con operaciones de metales valiosos en Estados Unidos y República Dominicana. En Florida apareció como vicepresidente de Caroni Company CA Inc., fundada en mayo de 2018.

Asimismo, admitió ser el dueño del avión interceptado en septiembre de 2019 en Fort Lauderdale (Florida, EEUU) con unos 104 kilogramos de oro camuflados. Solórzano afirmó desconocer la mercancía y negó su implicación en el tráfico ilegal.

Su conexión conocida con la cúpula venezolana se centra especialmente en el ámbito judicial. El informe de la organización C4ADS recoge los vínculos entre Solórzano y Maikel Moreno, en aquel momento presidente del Tribunal Supremo de Justicia y una personalidad fundamental del sistema judicial chavista.

La causa secreta

Las investigaciones actuales sobre una presunta financiación irregular del PSOE se llevan a cabo en la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno mantiene las actuaciones bajo reserva y revisa los documentos de los abonos en efectivo del partido entre 2017 y 2024.

La instrucción incluye asimismo las afirmaciones de Víctor de Aldama acerca de transacciones petroleras venezolanas. El empresario compareció como declarante el 12 de marzo de 2026 y entregó un sobre de PDVSA con un escrito sobre una cuota de petróleo valorada en 250 millones de dólares.

Aldama atribuye el traspaso a Delcy y conecta la operación con el sostenimiento económico del PSOE y de la Internacional Socialista. Volvió a testificar el 8 de julio. La dirigente venezolana desmiente haberle proporcionado el sobre y ha exigido por vía legal su desmentido.

La UCO indaga, aparte, el encuentro de Koldo con Delcy en Caracas el 8 de octubre de 2021. Los mensajes posteriores contienen propuestas para obtener una autorización bancaria y fundar una institución digital de crédito.

Los encargados de la investigación persiguen la pista de esos tratos y de los fondos que pretendían canalizar. A lo ya conocido bajo investigación se une ahora el tráfico de lingotes y monedas de oro con Delcy Rodríguez como protagonista.