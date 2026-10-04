Elecciones y protestas en España por la vivienda, en directo | Sumar celebra una reunión de alto nivel con todos sus ministros ante la posibilidad de un adelanto electoral

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, lleva varios días convertida en uno de los rostros de la movilización por la vivienda.

Después de una semana marcada por la acampada en la Puerta del Sol, el desahucio de Maricarmen Abascal y el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso, el movimiento afronta ahora una nueva etapa: preparar una huelga general por la vivienda.

Los dos decretos aprobados por el Gobierno fueron rechazados el viernes en el Congreso. El primero cayó por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166.

Valeria Racu en la manifestación. Diego Radames EL ESPAÑOL

Para Racu, sin embargo, la votación parlamentaria nunca fue el final del camino. El Sindicato de Inquilinas mantiene su apuesta por una movilización que, según la propia organización, "debe desembocar en una huelga general". No hay todavía una fecha cerrada, pero el movimiento ya ha comenzado a coordinarse con organizaciones sindicales.

La portavoz habla con EL ESPAÑOL después de unos días que han situado al sindicato en el centro del debate sobre la vivienda. Lo hace, además, con cierta ironía sobre el protagonismo adquirido: "Tengo unas ganas de volver a mi vida, volver a mi oficina, hacer mis horas, mis excels, mis newsletters", cuenta entre risas.