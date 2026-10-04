Elecciones y protestas en España por la vivienda, en directo | Sumar celebra una reunión de alto nivel con todos sus ministros ante la posibilidad de un adelanto electoral
Pedro Sánchez contempla el adelanto electoral al 29 de noviembre como "muy probable" tras el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda.
Sánchez, cerca de tirar la toalla: su derrota en un bronco debate le obliga a convocar elecciones con la vivienda como bandera.
Después de que el pasado viernes el Congreso rechazara los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, la derrota ha abierto la puerta a un posible adelanto electoral, con el 29 de noviembre entre las fechas que se manejan. Sánchez afronta este fin de semana un periodo de reflexión antes de tomar una decisión.
También a raíz de esto, decenas de miles de personas se han manifestado en defensa del derecho a la vivienda en más de 50 ciudades de España. En Madrid, cuatro columnas recorrieron la capital hasta confluir en Cibeles. La Delegación del Gobierno cifra en 70.000 los asistentes, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la cifra hasta los 500.000.
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Valeria Racu: "A los caseros se les acaba el chollo, el rentismo es el cáncer y el PSOE es muy rentista. A la huelga general"
Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, lleva varios días convertida en uno de los rostros de la movilización por la vivienda.
Después de una semana marcada por la acampada en la Puerta del Sol, el desahucio de Maricarmen Abascal y el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso, el movimiento afronta ahora una nueva etapa: preparar una huelga general por la vivienda.
Los dos decretos aprobados por el Gobierno fueron rechazados el viernes en el Congreso. El primero cayó por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166.
Para Racu, sin embargo, la votación parlamentaria nunca fue el final del camino. El Sindicato de Inquilinas mantiene su apuesta por una movilización que, según la propia organización, "debe desembocar en una huelga general". No hay todavía una fecha cerrada, pero el movimiento ya ha comenzado a coordinarse con organizaciones sindicales.
La portavoz habla con EL ESPAÑOL después de unos días que han situado al sindicato en el centro del debate sobre la vivienda. Lo hace, además, con cierta ironía sobre el protagonismo adquirido: "Tengo unas ganas de volver a mi vida, volver a mi oficina, hacer mis horas, mis excels, mis newsletters", cuenta entre risas.
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Sumar celebra una reunión de alto nivel con todos sus ministros ante la posibilidad de un adelanto electoral
Los cinco ministros de Sumar y representantes de los partidos del espacio se reunirán este domingo para sentarse a analizar la situación de la vivienda, mientras que desde Moncloa se amenaza con un posible adelanto electoral. En el caso de esto último la izquierda asegura que están preparados para "cualquier situación" aunque todavía no tienen cabeza de lista.
La vivienda será el tema central del encuentro, que comenzará a partir de las 12.30 horas de forma telemática. Esto llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos del Gobierno sobre vivienda y un día después de las manifestaciones del sábado para exigir soluciones.
En el encuentro, de alto nivel, participarán los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE: Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego.