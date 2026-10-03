Un manifestante lanza una valla contra la Policía en Valencia. EFE

La Policía carga contra un grupo de manifestantes en Valencia que trataba de entrar a un congreso inmobiliario

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LO ESENCIAL Las claves La movilización por el derecho a la vivienda en Valencia ha derivado en enfrentamientos ante el Palau de Les Arts. Un grupo de manifestantes trató de acceder al Valencia Real Estate Summit 2026 tras derribar y lanzar vallas contra los agentes. Los participantes rompieron inicialmente el cordón policial y llegaron a la terraza de la primera planta; la Policía respondió con cargas, pelotas de goma y botes de humo. Tras ser desalojados del edificio, cientos de personas iniciaron una sentada en los accesos al Palacio de las Artes.

La jornada nacional de movilizaciones para exigir que se garantice el derecho a la vivienda ha terminado con escenas de violencia en Valencia.

Allí, un grupo de manifestantes se ha enfrentado a la Policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

La manifestación en Valencia había sido convocada por cuatro colectivos y partió a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palacio de las Artes.

En ese recinto se celebra el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo.

Un cordón policial custodiaba el recinto operístico para intentar impedir el acceso, pero algunos manifestantes han tirado las vallas y las han lanzado contra los agentes.

Inicialmente, han conseguido romper el cordón policial y han entrado corriendo hasta la terraza de la primera planta del edificio, mientras que la Policía ha lanzado pelotas de goma y botes de humo y ha cargado contra ellos.

Los manifestantes han lanzado gritos de "vergonya" (vergüenza) y "vergüenza me daría ser policía" y han recibido aplausos de quienes se concentraban en el exterior del edificio.

Tras permanecer durante unos minutos en el edificio, los manifestantes han sido desalojados y se ha iniciado una sentada ante los policías antidisturbios en la rotonda de acceso al Palacio de las Artes y los alrededores.

En ese punto, cientos de personas se mantienen sentadas mientras muestran en alto sus llaves y gritan consignas como 'que viva la lucha de la clase obrera'.

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