Illa se siente "profundamente decepcionado" con Junts por el "grave error" de no votar los decretos de vivienda

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Salvador Illa se declara «profundamente decepcionado» con Junts por rechazar el decreto de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat considera que la posición de Junts es «un grave error» ante la necesidad de responder al problema social del acceso a la vivienda. Illa sostiene que Junts «ya no es el partido que conocí» y admite que las medidas pueden debatirse, pero defiende que debe actuarse en materia de vivienda. Alfonso Rueda reclama menos dogmas, mientras Imanol Pradales lamenta la falta de consensos en el Congreso en asuntos clave.

Salvador Illa carga contra Junts por rechazar el decreto de vivienda que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso.

El presidente de la Generalitat de Cataluña ve "un error" la posición de los de Puigdemont, y asegura sentirse "decepcionado" ante una decisión que para él supone "un grave error".

Máxime porque como ha contado EL ESPAÑOL, si el Congreso rechaza los llamados 'decretos Maricarmen', el presidente Pedro Sánchez podría forzar un adelanto electoral en los próximos días.

Illa ha hecho estas declaraciones durante su participación en el Foro La Toja, en donde ha insistido en que Junts "ya no es el partido que conocí".

A su juicio "se puede discutir si se puede hacer mejor o peor", pero lo que es evidente es que "hay que dar respuesta a una demanda social por el acceso a la vivienda".

Junto a Illa ha comparecido también el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha pedido "menos dogmas y soluciones contrarreloj".

Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales ha destacado que "es una desgracia para España" que en el Congreso no se puedan alcanzar consensos en cuestiones clave "porque sólo prima el enfrentamiento".