La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 'Horizonte'. Captura Cuatro

Ayuso enumera 5 "nos estamos acostumbrando" contra los que se rebela: "Es una situación que no habíamos vivido jamás"

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LO ESENCIAL Las claves Ayuso acusa a Sánchez de llevar a España «a la revolución» y sostiene que el «Frente Popular» que, según ella, impulsa no dejará el poder democráticamente. La presidenta madrileña justifica su recurso para desalojar la acampada de Sol y alerta de que la «decadencia» y la corrupción se normalizan. Ayuso cita los casos de José Luis Ábalos, Begoña Gómez y Santos Cerdán como ejemplos de situaciones a las que, a su juicio, los españoles se están acostumbrando. También denuncia una «lucha de clases» promovida por el Gobierno y afirma que sus políticas están creando un país de pobres y mileuristas dependientes del Estado.

Isabel Díaz Ayuso no se cortó anoche en Horizonte.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que "Sánchez ha decidido llevar a España a la revolución" y que el "Frente Popular" que "está pergeñando" el presidente del Gobierno "no va a dejar el poder de manera democrática".

Durante su intervención en el programa de Iker Jiménez, Ayuso afirmó que la izquierda "está preparando el terreno para seguir quemando las calles".

Por eso, la presidenta madrileña explicó que se ha visto "obligada" a presentar un recurso contencioso-administrativo para reclamar el desalojo de la Puerta del Sol.

"Eso no es España, no se puede permitir un solo día. La decadencia es un virus cancerígeno que se pega y se propaga con velocidad", afirmó sobre la acampada en la céntrica plaza madrileña.

En este sentido, Ayuso enumeró hasta seis situaciones a las que, a su juicio, "nos estamos acostumbrando", y que han llevado a España a "una situación que no habíamos vivido jamás". La política empezaba su repaso particular sobre todos los escándalos en los que se ha visto envuelto Sánchez.

"Te acostumbras a la decadencia y te acostumbras a la corrupción", comenzó afirmando ante Iker Jiménez y Carmen Porter.

"Te acostumbras a que la mano derecha de Sánchez esté hoy en prisión. El que le ha hecho las listas, el que le ha dado el poder, el que le ha llevado a Moncloa está hoy en prisión", prosiguió en referencia a José Luis Ábalos.

El exministro fue condenado a 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Isabel Díaz Ayuso en 'Horizonte'. Captura Cuatro

Después, dirigió sus críticas hacia Begoña Gómez. "Te acostumbras a que la mujer del presidente del Gobierno haya hecho negocios aprovechándose de la condición de ser la mujer del presidente del Gobierno", señaló. Y añadió: "Una señora que jamás pasó por la universidad".

Gómez está a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

"Nos hemos acostumbrado a que el número 3, que todavía está pendiente de ir a juicio, esté deambulando por embajadas, especialmente por Buenos Aires, haciendo con la ley de nietos Dios sabe qué", afirmó después sobre Santos Cerdán.

El que fuese secretario de Organización del PSOE está investigado en la causa derivada del caso Koldo por presuntos delitos relacionados con el supuesto amaño de contratos de obra pública

La presidenta madrileña cerró su discurso insistiendo en que la decadencia que "te quita las ganas, el incentivo y el criterio".

"Lucha de clases"

Ayuso, por otra parte, también denunció que el Gobierno de Sánchez está llevando a los ciudadanos hacia una "pretendida lucha de clases".

"Pobres contra ricos, por eso fabrican pobreza para culpar a cuatro ricos; propietarios contra inquilinos, empresarios contra trabajadores, lo público con lo privado, la izquierda con la derecha, guerracivilismo, hombre con mujer...", enumeró.

"Y lo que están haciendo es un país de pobres, de mileuristas, de gente que no solo sea mileurista, sino que se acostumbre a serlo" @IdiazAyuso #Horizonte pic.twitter.com/WL1LE30iNj — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 1, 2026

La presidenta madrileña reivindicó entonces la España que, a su juicio, existía antes de Sánchez: un país "alegre" y "generoso", con una economía social de mercado que permitía garantizar unos servicios públicos sólidos al tiempo que respetaba la propiedad, la empresa y el capital.

Sin embargo, Ayuso acusa al Gobierno de estar "dinamitando" ese modelo y de "provocar la revolución", al tiempo que denunció que se está permitiendo que los españoles «nos matemos».

También criticó que desde la izquierda "no han dejado de alimentar a Franco".

La dirigente del PP, además, sostiene que se está construyendo "un país de pobres, de mileuristas", con una población que, en su opinión, se acostumbra a depender del Estado para disponer de "lo justito", pero sin alcanzar la libertad económica.