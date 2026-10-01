La Policía blinda el Congreso con 600 antidisturbios en previsión de que los acampados de Sol lo cerquen este viernes

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional desplegará cerca de 600 agentes antidisturbios para proteger el Congreso ante la posible protesta de los acampados de Sol. El dispositivo busca evitar que los manifestantes rodeen el Congreso durante la votación de los decretos de vivienda. La acampada en Puerta del Sol ha crecido y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han pedido su desalojo, pero la Delegación del Gobierno lo ha rechazado. La acción de rodear el Congreso tiene precedentes en Madrid, como las protestas de 2012 y movilizaciones recientes, que han derivado en fuertes despliegues policiales.

La Policía Nacional ha preparado un dispositivo de cerca de 600 agentes antidisturbios para proteger este viernes el Congreso de los Diputados. Interior contempla el riesgo de que los integrantes de la acampada de la Puerta del Sol que protestan por la vivienda terminen rodeando mañana el edificio.

Según los mandos policiales del operativo de Seguridad Ciudadana que se está preparando, consultados por EL ESPAÑOL, serán 12 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, los que se desplegarán junto a la Cámara Baja.

El Ministerio del Interior ha recibido, a través de las unidades de Información y de las brigadas que trabajan sobre el terreno, datos que apuntan a que los participantes en la acampada tienen intención de rodear el Congreso de los Diputados coincidiendo con la jornada en que se votarán los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros esta semana.

Ese es el principal escenario con el que trabajan los responsables del dispositivo policial. Y la previsión es lo suficientemente concreta como para que se haya preparado un despliegue de centenares de agentes destinado a crear un perímetro de seguridad en la sede de la soberanía nacional.

En los últimos días, la acampada de la Puerta del Sol ha ido creciendo progresivamente. Los participantes han instalado sus tiendas para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Ese incremento de personas en la protesta ha ido acompañado también de un aumento del despliegue policial en la zona, aunque la Delegación del Gobierno se ha negado a desalojar la plaza como le han pedido el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Este mismo jueves, Isabel Díaz Ayuso ha informado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno por no despejar la acampada de la Puerta del Sol.

"Nunca se debió permitir", ha declarado, por lo que van a solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se disuelva la acampada.

Este miércoles trascendió que la Policía había intervenido machetes de fabricación casera en Sol y que los propios agentes habían pedido levantar ya el campamento "por seguridad".

La previsión con la que trabajan los responsables de Seguridad es que los manifestantes se desplacen los aproximadamente 600 metros que separan Sol de la Cámara Baja.

El dispositivo de las UIP se ha diseñado precisamente para evitar que la movilización pueda comprometer el perímetro de seguridad del Congreso durante la jornada parlamentaria de carácter extraordinario.

Una fórmula repetida

La acción reivindicativa de rodear el Congreso cuenta con numerosos precedentes en Madrid durante los últimos años. Uno de los más conocidos se produjo en septiembre de 2012, cuando miles de personas participaron en las movilizaciones bautizadas como Rodea el Congreso, vinculadas al movimiento surgido durante el 15-M.

El 25 de septiembre de aquel año, unas 6.000 personas, según la Delegación del Gobierno citada entonces por distintos medios, se concentraron alrededor de la Cámara Baja. La protesta terminó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía, más de 60 heridos y 28 detenidos.

La convocatoria volvió a repetirse en octubre de 2012. El día 23, mientras en el hemiciclo se celebraba el debate de los Presupuestos, alrededor de un millar de personas se concentraron en los alrededores de las Cortes. Al día siguiente, Interior llegó a desplegar 600 antidisturbios para blindar la Cámara ante una nueva convocatoria.

Más recientemente, en noviembre de 2023, también se produjo una acampada en las inmediaciones del Congreso contra la amnistía. La protesta comenzó el 11 de noviembre y los manifestantes fueron desalojados durante la madrugada siguiente.

Ahora, las unidades policiales trabajan con la previsión de que la protesta por el acceso a la vivienda pueda repetir esa fórmula este viernes.