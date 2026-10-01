Ayuso a Iker Jiménez: "El Frente Popular que está pergeñando Sánchez no va a dejar el poder de manera democrática"

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LO ESENCIAL Las claves Ayuso afirma que el “Frente Popular” que atribuye a Pedro Sánchez no dejará el poder respetando la separación de poderes, el Estado de Derecho y la alternancia política. La presidenta madrileña denuncia que su imagen ha sido usada como diana “al estilo nazi” en la acampada de Sol y sostiene que Madrid vive una situación “nunca vista”. Ayuso acusa a Sánchez de ser un “dictador en el sistema”, de despreciar instituciones y prensa, y de llevar a España hacia una “revolución”. Califica de “disparate” los decretos sobre vivienda y explica que ha recurrido a la vía contencioso-administrativa para reclamar el desalojo de la Puerta del Sol.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el "Frente Popular que está pergeñando Pedro Sánchez no va a dejar el poder de manera democrática".

Esto es, "sometiéndose a la separación de poderes, al Estado de Derecho y a la alternancia política".

Así de contundente se ha mostrado la dirigente del PP durante su intervención en Horizonte, el programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro, al ser preguntada por la acampada de la Puerta del Sol.

Allí, su figura se ha convertido en una diana "al estilo nazi" después de que se proyectara su cara tachada con una cruz en el famoso reloj o hasta se haya hecho un ataúd con cajas de madera en el que podía leerse "Ayuso, payasa, a tu puta casa".

"Nos están llevando a una situación nunca vista y presiento que van a ser tiempos muy duros, especialmente en ciudades como Madrid", ha afirmado Ayuso, quien ha añadido que los madrileños "son rehenes" de lo que está ocurriendo.

La presidenta madrileña ha sostenido que el presidente del Gobierno "nunca ha creído en la alternancia" y ha acusado a Sánchez de "mentir toda la vida" y de haber ido alcanzando sus objetivos "de trampa en trampa".

Según Ayuso, el jefe del Ejecutivo "siempre pasa de pantalla con señuelos", al tiempo que desprecia "a los parlamentos, a las comunidades autónomas, a la verdad y a la prensa".

La dirigente del PP también ha asegurado que la izquierda se ha convertido en la "ultraizquierda" por culpa de Sánchez, al que ha calificado de "dictador en el sistema" porque, a su juicio, "no respeta la separación de poderes".

Ayuso ha insistido en que "la izquierda no soporta perder el poder", que "no lo asume", asegurando que se está produciendo "una pelea entre las tres izquierdas" que va a desembocar en unas elecciones "revolucionando las calles".

Isabel Díaz Ayuso: "Se nos ha colado un dictador en el sistema" @IdiazAyuso #Horizonte pic.twitter.com/M6eETlZHfa — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 1, 2026

"Sánchez ha decidido llevar a España a la revolución", ha afirmado. En este sentido, ha denunciado que "los que están callados, los de Bildu, y los que más odian" a España "están detrás".

La presidenta madrileña ha vuelto a calificar a Sánchez de "dictador" y lo ha comparado con "Nerón".

A su juicio, el presidente del Gobierno promueve la "decadencia" y "necesita que esté todo quemado" para plantear escenarios como "o monarquía o república" o "nos vamos a una república plurinacional", así como para justificar que "ahora no convoco elecciones por cualquier cosa".

"Disparate" de decretos

En relación con los decretos ley sobre vivienda, Ayuso los ha calificado de "disparate".

Sobre el primero, que establece límites al desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ha afirmado que es "lamentable".

Del segundo, relativo a la renovación automática de los contratos de alquiler, ha dicho que es "todavía más" lamentable.

Preguntada por el futuro a corto plazo, tras saber en directo que Junts no apoyará a los decretos y, por lo tanto, estos no saldrán adelante llevando la legislatura al precipicio, Ayuso ha insistido que la izquierda está "preparando el terreno para seguir quemando las calles".

En este contexto, ha explicado que se ha visto "obligada" a presentar un recurso contencioso-administrativo para reclamar el desalojo de la Puerta del Sol.

"La decadencia es un virus cancerígeno que se pega y se propaga a gran velocidad", ha concluido.