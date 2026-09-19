El continuo baile de datos revela descontrol: Interior dijo 5.000 y Sánchez ya admite 10.000 inmigrantes en Ceuta

El sistema sanitario de Ceuta experimentó una fuerte presión tras la entrada masiva, pero la ocupación hospitalaria nunca superó el 63%, y se desplegaron más de 1.500 agentes y 3.000 militares para gestionar la situación.

El número de fallecidos reportados varía de 72 a 145, dependiendo de si la fuente es el Gobierno, la ciudad de Ceuta o la ONG Caminando Fronteras.

Las cifras de migrantes presentes en Ceuta han oscilado entre 2.500 y 13.000 según las fuentes, destacando la falta de consenso entre autoridades locales y estatales.

La crisis migratoria en Ceuta ha generado datos oficiales contradictorios y cambiantes sobre el número de migrantes, fallecidos y retornados a Marruecos.

En los últimos 50 días, la crisis de Ceuta ha generado un flujo constante y dispar de datos procedentes de fuentes oficiales.

Antes de que llegara la avalancha del 30 y 31 de julio, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad, ya hablaba de una afluencia superior de migrantes a la habitual que concretó en unas 1.500 personas.

El día 31, con la entrada masiva ya consumada, Interior cifró en 50.000 el total de los recién llegados. Vivas, por su parte, habló de 60.000. Fue la primera vez de otras que vendrían después en que dio una cifra mayor que la del Gobierno.

El 11 de agosto, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska llegó a hablar de 80.000 individuos, dato que rectificó unos días después hasta los 72.000. Ese número queda lejos del que Vivas mencionó el 6 de agosto: 78.000.

Sobre los fallecidos, Interior empezó dando datos provisionales que iban desde los 38 hasta casi los 70 muertos. Tres días después, el 3 de agosto, la elevó a 72. Ese mismo día, el Gobierno de Ceuta contabilizaba 88 difuntos.

Las cifras oficiales siguieron subiendo hasta los 97 del 20 de agosto. Caminando Fronteras, la ONG que hace seguimiento de toda la ruta migratoria, las eleva a 145.

En cuanto al retorno de migrantes a Marruecos, el Ministerio de Marlaska aseguró que de todos los que entraron el 30 y 31 de julio habían sido devueltos el 90% en las primeras 72 horas. El mismo día 31, en cuestión de horas, facilitó dos datos distintos: primero habló de 25.000 y después 48.000, sin explicar ese alza.

Desde el 10 de agosto, el goteo de retornos apenas ha sumado 5.300 personas. Una pequeña cantidad en relación a la que se movió en los primeros tres días.

Mientras este flujo de devoluciones frenaba, crecía la preocupación por una de las preguntas más relevantes de los últimos 50 días : ¿Cuántos migrantes quedan en Ceuta?

La Delegación de Gobierno hablaba de 2.500 personas el 3 agosto. Ese mismo día, el Gobierno de la ciudad autónoma elevaba la cifra hasta 5.000.

El 8 de agosto, Vivas habló de 9.500, muy por encima de los 5.000 que el ministro Grande-Marlaska daría el 13 de agosto, cinco días después.

El 4 de septiembre, el Gobierno de España todavía seguía hablando de 5.000. Pero el lunes pasado, 14 de septiembre, Pedro Sánchez ya admitió 10.000 en su entrevista con Wyoming.

Vivas, a tenor de la información que le trasladaban personas de su confianza informó de 13.000 individuos, repartidos entre la Playa del Trampolín, las naves del Tarajal, dos lomas habilitadas como campamento y el propio CETI.

En cuanto a los menores no acompañados que continúan en territorio español, el Gobierno no logra fijar un número definitivo.

Interior daba un primer pico de 1.898 filiados el 13 de agosto. El día 24, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, elevó la cifra a un máximo de 2.900. Dos días después, Interior la rebajó a 1.500.

Desde entonces, la cifra continúa oscilando: 1.478 a finales de agosto, 1.612 y 2.100 durante septiembre, y 2.048 a mediados de mes.

A ese vaivén de datos se suma otro: el de los que aún no han sido registrados.: Save the Children calculaba 4.000 menores fuera del sistema el 13 de agosto; la última cifra oficial, un mes después, habla de apenas 850.

En cuanto a la atención sanitaria, los partes diarios del INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) describen que el sistema tocó su punto más alto el día después de la entrada masiva con 1.149 asistencias médicas en 24 horas.

Desde entonces la media diaria ronda las 300 asistencias.

Por otra parte, los hospitalizados nunca han superado los 35 simultáneamente, pese al volumen inicial.

Respecto al uso de las camas del Hospital Universitario de Ceuta, la ocupación se ha mantenido siempre dentro de un margen amplio: nunca ha bajado del 42% ni ha superado el 63% entre el 6 de agosto y el 14 de septiembre.

Cuando la capacidad del centro estuvo más tensionada fue el 12 de agosto. Menos de una semana después, el 18, la ocupación había caído ya 21 puntos.

Este margen nunca llegó a poner en riesgo la capacidad del hospital, que fue ampliando el número de camas disponibles a lo largo de la crisis, pasando de unas 150 a 210 aproximadamente.

El operativo desplegado para gestionar la invasión y sus consecuencias las semanas posteriores es, de hecho, el único punto donde dos fuentes oficiales distintas coinciden.

Marlaska cifró en 714 guardias civiles y 880 policías nacionales el operativo desplegado: 1.594. Semanas después, el propio presidente del Gobierno repitió esa cifra en el Congreso de los Diputados.

A esto se suma el contingente de 3.000 militares del Ejército de Tierra, del que el Ministerio de Defensa de Margarita Robles informó el 2 de septiembre.