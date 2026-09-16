Tres muertos y un herido crítico en una lancha neumática rescatada en Lanzarote en la que iban 82 personas

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Las claves Generado con IA Tres personas han muerto y una está en estado crítico tras el rescate de una lancha neumática con 82 ocupantes al nordeste de Lanzarote. Salvamento Marítimo trasladó a los supervivientes y los cuerpos al puerto de Arrecife, y uno de los heridos fue evacuado en helicóptero al hospital. La embarcación se encontraba en aguas de responsabilidad marroquí, pero Marruecos pidió a España que realizara el rescate por falta de medios. Esta tragedia es la segunda de gran magnitud en septiembre en la Ruta Canaria, considerada una de las más peligrosas del mundo para migrantes.

Tres personas han fallecido y una ha quedado en estado crítico en una lancha neumática con 82 ocupantes que ha sido rescatada por Salvamento Marítimo esta madrugada a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote.

Según ha informado a Efe una portavoz de Salvamento, las salvamares Ácrux y Al Nair navegan en estos momentos con los supervivientes y los tres cuerpos hacia el puerto de Arrecife, donde se espera que lleguen a lo largo de la mañana.

Uno de los supervivientes, el que presenta peor estado de salud, va a ser evacuado en helicóptero desde el mar al hospital.

Salvamento Marítimo ha precisado que la neumática se encontraba en aguas bajo responsabilidad de rescate de Marruecos, país que pidió a España que asumiera la operación por falta de medios en ese momento.

Por el momento, no hay más datos sobre los ocupantes de esa embarcación ni detalles sobre lo que les pasó, a la espera de que las salvamares Ácrux y Al Nair lleguen a tierra.

La ONG Caminando Fronteras asegura que las cifras de ocupantes y su posición coinciden con las de una de las alertas que había facilitado a las autoridades españolas: la salida de una neumática con 82 personas a bordo desde Tan Tan, en el sur de Marruecos.

Esta es la segunda gran tragedia que se reporta en lo que va de septiembre en la Ruta Canaria de la inmigración, considerada por Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo.

El pasado día 3, Salvamento Marítimo rescató al sur de Gran Canaria a 44 personas que llevaban 26 días en el Atlántico, tras haber salido desde Gambia hacia las islas en un cayuco.

Los rescatadores informaron de que había al menos cinco cadáveres en la embarcación que no pudieron recuperar por el mal estado del mar.

Sin embargo, la información facilitada por los supervivientes y sus familias indica que el saldo total de víctimas de esa travesía fue de 83 personas.