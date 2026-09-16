Funcionarios de la prisión de Ceuta avisan: el Mando Único prepara otro campamento para 800 migrantes a sus puertas

La alerta surge después de que la Policía Nacional también expresara preocupación por la ubicación del anterior campamento en el Puerto, una infraestructura crítica para Ceuta.

El emplazamiento, en terrenos del Ministerio del Interior, podría dificultar la circulación, el acceso a emergencias y la evacuación del centro penitenciario.

Funcionarios de la cárcel y Comisiones Obreras advierten de riesgos para la seguridad penitenciaria y el incumplimiento de normativas específicas.

El Mando Único prepara un nuevo campamento para 800 migrantes junto a la prisión de Ceuta, tras las llegadas irregulares de finales de julio.

Los funcionarios de la prisión de Ceuta han dado la voz de alarma: el nuevo plan del Mando Único del Gobierno de Pedro Sánchez es instalar un nuevo campamento de migrantes en las inmediaciones del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal.

Tal y como revelan a EL ESPAÑOL fuentes de la propia prisión, el recinto tendrá capacidad para unas 800 personas de las que entraron en la ciudad de forma irregular los días 30 y 31 de julio.

La instalación se levantará una vez concluyan las obras del campamento ubicado en la zona del Puerto.

Según denuncian los trabajadores de la cárcel, el campamento puede comprometer la seguridad del perímetro que rodea la prisión, e incluso el interior del mismo.

Las mismas fuentes aseguran que el plan ya está diseñado y que las carpas necesarias están listas, aunque aún no ha comenzado el montaje.

Según señalan los funcionarios consultados en la cárcel ceutí, el motivo de buscar este nuevo emplazamiento es que la llegada del otoño y las condiciones meteorológicas adversas harán difícil mantener a los migrantes en la calle.

La ubicación del campamento junto al perímetro de seguridad de la cárcel, un terreno en buena parte perteneciente al Ministerio del Interior, es considerada inapropiada por los trabajadores de la prisión. Consideran que la prisión es una instalación sensible y que la llegada de 800 inmigrantes a los aledaños les obligará a tomar medidas adicionales de seguridad.

La cárcel cuenta ahora mismo con 360 internos.

Normas de seguridad

La sección sindical de Comisiones Obreras se opone frontalmente a este proyecto. Argumenta que levantar un campamento de inmigrantes junto a la cárcel entra en conflicto con normas relacionadas con la seguridad de las instalaciones penitenciarias.

Asegura que podrían verse afectados los protocolos de custodia, visibilidad y control fijados en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario.

También menciona la Ley 8/1975, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, al entender que las infraestructuras de seguridad del Estado deben disponer de determinadas servidumbres y franjas de protección.

El sindicato alude asimismo al sistema de protección de infraestructuras críticas, regulado por la Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011. Esta norma señala que cualquier modificación del entorno de una instalación estratégica debe de ir acompañada de la correspondiente revisión de los planes de protección.

A ello suma la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar que la Administración debería realizar una evaluación específica de los riesgos para los trabajadores antes de instalar un asentamiento de estas características.

El campamento se situaría, además, en un entorno de acceso complicado, vulnerando, según denuncia CCOO, la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007).

La carretera que conduce hasta el presidio tiene aproximadamente dos kilómetros, es estrecha y no dispone de aceras. La presencia de cientos de personas en las inmediaciones podría generar problemas de circulación y dificultar la entrada de los servicios de emergencia.

El precedente del Puerto

El colapso del vial de acceso compartido y la ocupación de las vías de emergencia comprometerían gravemente una posible evacuación o una intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de bomberos o ambulancias ante cualquier contingencia en el recinto penitenciario.

La advertencia de los funcionarios de prisiones llega apenas unos días después de que mandos de la Policía Nacional alertaran del riesgo que suponía instalar el actual campamento del Puerto junto a una infraestructura crítica.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, responsables de las Unidades de Intervención Policial (UIP) encargados del dispositivo, consideran el Puerto "uno de los peores puntos" posibles para concentrar a los migrantes.

El motivo es precisamente su carácter estratégico para Ceuta: cualquier alteración del orden puede obligar a suspender su actividad y dejar a la ciudad prácticamente aislada por vía marítima.

Los mandos policiales han advertido de que un incidente entre los propios migrantes o con ciudadanos ceutíes podría obligar a cerrar las instalaciones portuarias, claves para la ciudad como vía de comunicación y de abastecimiento.