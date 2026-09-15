El Rey pone como "ejemplo de civismo" a Ceuta: "La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos"

El rey Felipe VI (C) junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) preside la apertura del curso de la Escuela Nacional de Protección Civil este martes en Rivas Vaciamadrid. Daniel González Efe

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Las claves Generado con IA El Rey Felipe VI ha elogiado a Ceuta como ejemplo de civismo ante la compleja situación generada tras la entrada de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio. Destacó el trabajo coordinado y admirable del personal de Protección Civil y otros servidores públicos en la ciudad autónoma. Ceuta ha sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, subrayó la colaboración entre administraciones para recuperar la normalidad en Ceuta lo antes posible.

El Rey ha puesto este martes a Ceuta como "ejemplo de civismo" en una situación, como la que vive desde finales de julio, de "extraordinaria complejidad", una ciudad "que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días", ha asegurado.

Así lo ha indicado Felipe VI en el primer discurso que pronuncia tras la entrada de 80.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en un acto que se ha celebrado en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas Vaciamadrid (Madrid), donde ha hecho un reconocimiento al trabajo "ingente" que está realizando en la ciudad autónoma el personal de Protección Civil en coordinación con el resto de servidores públicos y voluntarios.

"La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles. Como también lo hace el hecho de que Ceuta —una vez más ejemplo de civismo— ha sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios", ha dicho el jefe del Estado.

En su intervención ha reseñado la forma en la que situaciones como "un incendio, un terremoto, una inundación o un gran accidente trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias poniendo a prueba nuestra flexibilidad y la capacidad de coordinación, de formar equipos y de integrar recursos de distintas administraciones públicas".

En esta línea, el monarca ha defendido la "estrecha coordinación [del equipo local de Protección Civil] con los demás servidores públicos y voluntarios" y ha defendido a estos servicios como "una de las expresiones más nobles del servicio público".

El monarca ha hecho especial mención de los incendios "de una gravedad extraordinaria" que han azotado todo el territorio español este verano, los cuales ha afirmado que "recuerdan hasta qué punto la preparación es esencial".

"Las grandes emergencias pueden ser de toda índole", ha sostenido Felipe VI, que ha considerado "obligado" mencionar "a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de Protección Civil en Ceuta".

Una de las polémicas que ha salpicado la crisis de Ceuta es la presencia del Rey en la ciudad autónoma. El Ejecutivo ha declarado en múltiples ocasiones que trabaja con la Casa Real en la organización del viaje del monarca a la ciudad, pero se desconoce la fecha. Sí trascendió que lo hará junto a la reina Letizia.

El Gobierno incurrió en contradicciones internas al afirmar la ministra Elma Saiz que Moncloa no controlaba ni decidía la agenda de la Casa Real, mientras que el titular de Transportes, Óscar Puente, afirmaba todo lo contrario.

Más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comparó con el monarca en una entrevista concedida a la Cadena Ser en la que daba el dato erróneo de que Felipe VI había accedido al trono hacía 20 años y él 8 gobernando. En los cuales, el jefe de Estado no había visitado nunca Ceuta, mientras que él se había desplazado a ella en varias ocasiones.

"Sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?", afirmó Sánchez en su primera entrevista tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

Tras la visita a las instalaciones, el rey ha saludado también a miembros de varios de los operativos que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil: Policía Nacional, Guardia Civil, UME, Cruz Roja, Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), el Mecanismo Europeo de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (DG ECHO) o los voluntarios representados por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid.

Grande-Marlaska

En el mismo acto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado también la labor de Protección Civil en Ceuta, donde todas las administraciones, ha dicho, trabajan "codo con codo" para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el periodo más breve posible.

En su intervención, ha subrayado que "cuando la gravedad supera las capacidades territoriales aisladas, podemos sumar directamente información y apoyo sin sustituir a quienes conocen y gestionan el territorio", como se ha visto "en cualquier emergencia o catástrofe que ahora podamos recordar.

"Y lo confirmamos en otro tipo de situaciones, como ahora en Ceuta, donde todas las administraciones nos hemos volcado con la población ceutí y trabajamos codo con codo para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el periodo más breve posible", ha añadido el titular de Interior.

Y también se confirma, ha añadido, "en otro tipo de situaciones, como ahora en Ceuta, donde todas las administraciones nos hemos volcado con la población ceutí y trabajamos codo con codo para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el más breve plazo posible".

Grande-Marlaska ha recordado también que el cambio climático exige diseñar una política de anticipación, prevención y preparación y que por eso se creó la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.