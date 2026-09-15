La prensa oficialista marroquí piropea a Silvia Intxaurrondo: "De las pocas periodistas con honestidad, rigor y escrúpulos"

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Las claves Generado con IA La prensa oficialista marroquí elogia a la periodista Silvia Intxaurrondo por su honestidad, rigor y escrúpulos en la cobertura de la crisis de Ceuta. El medio marroquí Le360 critica a Alberto Núñez Feijóo y otros líderes del PP por su campaña contra Marruecos y advierte sobre las consecuencias para la estabilidad fronteriza. Le360 respalda la versión del Gobierno de Pedro Sánchez, que niega la implicación de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La publicación llega tras la defensa oficial de Marruecos, que rechaza cualquier acusación sobre su implicación en los acontecimientos de Ceuta.

La prensa oficialista marroquí ha ensalzado a la presentadora de RTVE Silvia Intxaurrondo por su cobertura informativa sobre la crisis de Ceuta y ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo por sus críticas a Marruecos.

Así lo recoge un artículo publicado en Le360, un medio afín a Mohamed VI, que desaconseja al líder del PP la “escalada” si quiere “asegurar la estabilidad de las fronteras españolas” en el caso de que llegase a La Moncloa.

“Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juan Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones entre Marruecos y España y llevarlas hasta el límite”, sostiene el artículo.

“En su afán por demostrar al electorado español que son políticos de armas tomar, que no cejarán ante Marruecos y que no se bajarán los pantalones, han decidido trasladar ahora su campaña antimarroquí al Parlamento Europeo", continúa el artículo, en alusión a la petición del PP y Vox a la UE para que suspendan sus relaciones con Rabat.

Es en este contexto cuando el medio marroquí se detiene en la figura de Silvia Intxaurrondo, a quien dedica varios elogios y califica como “una de las pocas periodistas que todavía ejercen su profesión con honestidad, rigor y escrúpulos”.

Para Le360, la presentadora de RTVE “ha puesto al descubierto la rancia campaña de desinformación en la que buena parte de los medios españoles, especialmente los de derechas, llevan inmersos desde hace seis semanas para construir un relato sobre la supuesta implicación directa de Marruecos en lo ocurrido en Ceuta”.

Intxaurrondo atribuyó la invasión de Ceuta a un “ataque híbrido algorítmico” que, a su juicio, ha favorecido a la “ultraderecha”.

Avala a Sánchez

El artículo también respalda la versión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre lo ocurrido y recuerda que este desclasificó los informes sobre Ceuta, en los que no consta que Marruecos haya "planificado, organizado o coordinado" acción alguna contra territorio español.

La publicación llega, además, pocos días después de que Marruecos se pronunciara oficialmente por primera vez sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta para defenderse de las "acusaciones".

Rabat aseguró entonces que no había "ningún dato, hecho o informe que establezca implicación alguna de las autoridades marroquíes".

En línea con esa posición, el medio carga contra Feijóo por haber optado, a su juicio, por la confrontación.

"En vez de tomar nota y procurar, al menos, matizar su lenguaje con respecto a un Gobierno —el de Rabat— con el que quizá esté llamado a trabajar en el futuro para reforzar los lazos bilaterales, pero, sobre todo, para asegurar la estabilidad de las fronteras españolas frente a los incesantes flujos migratorios, Feijóo ha elegido el camino de la escalada", concluye.