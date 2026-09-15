Los expertos coinciden: “En la era de la inteligencia artificial ya no importa saber usarla, sino saber gobernarla”

La IA ha irrumpido con fuerza en el sector financiero. Pero su eficacia en el mismo dependerá de cómo se aplique. Y el IEB sabe cómo.

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Las claves Generado con IA La inteligencia artificial está transformando la educación, pero el reto es saber gobernarla y no solo usarla. El IEB apuesta por formar a profesionales capaces de liderar y supervisar IA, no solo manejar aplicaciones básicas. Sus másteres priorizan la práctica sobre la teoría, enseñando a los alumnos a trabajar con IA de forma autónoma y estratégica. La IA se integra como un “cerebro complementario” que libera a estudiantes y docentes de tareas mecánicas y fomenta la creatividad y el pensamiento crítico.

La inteligencia artificial ha irrumpido con una fuerza imparable en todos los ámbitos de la sociedad moderna, transformando industrias completas de la noche a la mañana.

Pero existe un sector donde su impacto está marcando un punto de inflexión: la educación. La lógica detrás de esta cuestión es incuestionable: la IA se nutre y genera conocimiento, y el conocimiento es el pilar de cualquier proceso formativo.

Sin embargo, que las aulas estén repletas de tecnología no garantiza que los alumnos aprendan mejor. La verdadera clave sigue siendo la inteligencia natural del profesorado, que es la que decide cómo usar estas herramientas para que sumen en lugar de generar confusión.

En la era de la inteligencia artificial, ya no importa cómo saber usarla, sino saber gobernarla.

Por ello, las empresas ya no buscan profesionales que simplemente sepan abrir una aplicación de IA y hacerle un par de preguntas básicas. Lo que diferencia a un buen perfil es saber utilizarla con criterio, supervisar lo que produce y liderar la toma de decisiones.

Donde se forman los futuros líderes de la IA

El IEB –una escuela de negocios de referencia en finanzas y derecho con casi 40 años de historia– lo tiene muy claro y ha puesto esta idea en el centro de su manera de enseñar.

Alumnos durante la realización de caso práctico en equipo. IEB

Saber gobernar y liderar la IA

En la filosofía educativa del IEB, no está enseñar al alumnado a dar órdenes a una máquina, sino darle las bases para que sepan construir, personalizar y gobernar sus propias herramientas de trabajo.

No se trata solo de usar aplicaciones para redactar textos o resumir datos en dos segundos.

El objetivo es saber cuándo conviene utilizar la inteligencia artificial, cómo repartir el trabajo entre personas y tecnología y, sobre todo, tener la capacidad crítica para evaluar si el resultado que devuelve la pantalla es válido o no.

Por ello, los másteres del IEB han sustituido las clases magistrales teóricas por simulaciones prácticas e inmersivas, donde el aprendizaje se produce mediante la formulación de preguntas complejas y la resolución de casos reales.

De esta manera se consiguen dos propósitos fundamentales:

Seguridad y alineación estratégica: Los alumnos aprenden a utilizar la IA dentro de marcos de trabajo seguros, garantizando que el uso de los datos y las herramientas esté alineado con los objetivos de negocio y la toma de decisiones.

y alineación estratégica: Los alumnos aprenden a utilizar la IA dentro de marcos de trabajo seguros, garantizando que el uso de los datos y las herramientas esté alineado con los objetivos de negocio y la toma de decisiones. Autonomía digital sin barreras: Demuestra que no se requieren competencias avanzadas de programación para configurar un entorno de trabajo inteligente. El IEB prepara a sus estudiantes para que sean capaces de supervisar la tecnología sin depender de un departamento técnico.

Alumnas en Sala Bloomberg. IEB

Desarrollar un cerebro complementario

Una de las ideas más interesantes que se enseñan en el IEB es ver la inteligencia artificial como un segundo cerebro o uno complementario. La intención no es que la máquina sustituya a la persona, sino que sea un apoyo.

Si le dejamos a la inteligencia artificial las tareas más pesadas o mecánicas –como buscar información, organizar datos o recordar documentos antiguos– nuestro cerebro se queda libre para lo más importante: pensar con creatividad, empatizar y tomar decisiones clave.

En la práctica, este segundo cerebro nos ayuda de varias maneras:

Una memoria impecable: Permite guardar y encontrar al instante apuntes, informes o notas de reuniones sin perder tiempo buscando.

impecable: Permite guardar y encontrar al instante apuntes, informes o notas de reuniones sin perder tiempo buscando. Resúmenes al momento: Procesa volúmenes gigantescos de texto en segundos para evitar que nos saturemos con tanta información.

al momento: Procesa volúmenes gigantescos de texto en segundos para evitar que nos saturemos con tanta información. Un tutor que no se canse: Si hay un concepto financiero o legal que no se comprende, la IA puede explicarlo desde múltiples perspectivas para garantizar su comprensión.

que no se canse: Si hay un concepto financiero o legal que no se comprende, la IA puede explicarlo desde múltiples perspectivas para garantizar su comprensión. Conectar ideas: Ayuda a ver relaciones entre proyectos o datos pasados para encontrar correlaciones entre proyectos y sugerir enfoques creativos que habrían pasado desapercibidos para el ojo humano.

Transformación integral para alumnos y docentes

Esta forma de trabajar cambia para bien la experiencia en el aula. Por un lado, los estudiantes se libran de trabajos mecánicos —como pasar apuntes a limpio o recopilar fuentes— y ganan espacio mental para concentrarse en comprender las materias a fondo y resolver casos prácticos.

Por otro lado, los profesores encuentran en la IA un asistente muy útil para preparar ejercicios prácticos adaptados al nivel del grupo, detectar en tiempo real qué temas han costado más explicar y reducir el papeleo administrativo.

Al tardar menos en las tareas de gestión, los docentes pueden dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: orientar a los alumnos y hacer un seguimiento cercano de su evolución.

En definitiva, la apuesta del IEB por la inteligencia artificial no es un simple adorno, sino una evolución natural de su forma de enseñar.

El objetivo final sigue siendo el de siempre: conseguir que sus alumnos salgan al mercado laboral con las mejores herramientas posibles, preparados no solo para adaptarse al futuro, sino para liderarlo.

"La escuela de negocios donde se forman los futuros líderes en la era de la IA", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con IEB.