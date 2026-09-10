Puente, acorralado por Cristina Pardo, admite que se "precipitó" al elogiar a Sánchez en Ceuta y se lía al justificar su veraneo

Óscar Puente acudió este miércoles a 'La Mesa' de Cristina Pardo. Captura Antena 3

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Las claves Generado con IA Óscar Puente admitió haberse precipitado al elogiar a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta tras preguntas incisivas de Cristina Pardo. Puente justificó su tuit afirmando que en ese momento tenía información que hacía pensar que la crisis estaba resuelta, aunque luego se demostró que no era así. El ministro defendió que Sánchez siguió gestionando la crisis desde sus vacaciones, asegurando que los políticos pueden teletrabajar desde cualquier lugar. Pardo recordó a Puente sus críticas al presidente de Castilla y León, Mañueco, por no volver de vacaciones durante los incendios, a lo que Puente respondió intentando diferenciar ambos casos.

Cristina Pardo puso anoche contra las cuerdas a Óscar Puente en el segundo programa de La Mesa (Antena 3).

No fue una entrevista cómoda para el ministro de Transportes, a diferencia de la que el presidente Pedro Sánchez había concedido horas antes en TVE.

Puente tuvo que responder a las preguntas y, sobre todo, a las repreguntas (aún más incómodas) de Cristina Pardo, 41 días después de la invasión de Ceuta.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando la presentadora le preguntó por su polémico tuit sobre la avalancha de inmigrantes, en el que daba prácticamente por resuelta la crisis.

"Usted puso en redes sociales el 1 de agosto: 'Otra crisis resuelta por Pedro Sánchez'. Y Marlaska dijo ese mismo día: “La normalidad se está alcanzando", recordó Pardo antes de preguntarle directamente: "¿Mentían ustedes?".

Puente admite que se había "precipitado", aunque asegura que "en ese momento" disponía de información que le llevó a publicar aquel mensaje.

"Se nos dijo que el grueso de los migrantes que habían entrado el día anterior ya había regresado y muchos pensamos que la crisis estaba resuelta", explicó en el programa de anoche.

A continuación, Pardo le pregunta si Pedro Sánchez debería haber interrumpido sus vacaciones. "¿También lo pensó y por eso se fue de vacaciones y nunca más volvió?", le espeta.

Puente responde entonces defendiendo que el presidente del Gobierno no dejó de estar al frente de la situación.

"Aquí hay dos cosas que no son de recibo. La primera es una infinita crueldad. Esto de que el presidente del Gobierno no tenga derecho a unas vacaciones...", empieza a decir.

"Como los ceutíes, por ejemplo", le interrumpe Pardo.

El ministro continúa con su argumento: "Sí... Pero lo segundo, esto de creer que porque un político esté de vacaciones no está al pie del cañón... Yo estoy seguro de que Pedro Sánchez, porque a mí también me ha pasado, estaba todo el tiempo al teléfono".

"Lleva el despacho en su bolsillo. Como hacemos todos. No hay vacaciones. Uno teletrabaja desde la playa o desde donde está", añade.

La gestión de Mañueco

Es entonces cuando Pardo le recuerda al ministro sus propias críticas a la gestión del PP durante los incendios que sufrió Castilla y León el pasado verano.

"El año pasado usted se refirió a Alfonso Fernández Mañueco —presidente de esta comunidad autónoma— diciendo: "Las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León", inquiere la presentadora.

Puente la interrumpe rápidamente: "¡Eso es una frase de Feijóo!".

Sin embargo, Pardo insiste y el ministro trata de justificar las diferencias entre un caso y otro.

"Se habían celebrado cuatro CECOPI [Centro de Coordinación Operativa Integrado] sin Alfonso Fernández Mañueco, que es quien los preside...", argumenta.

"Entonces, Mañueco sí, pero Sánchez no. Con los incendios sí y con Ceuta, no", repregunta Pardo, al considerar insuficiente la respuesta del ministro.

Puente niega la comparación y trata de marcar distancias entre ambas situaciones.

"Yo creo que son cosas distintas", señala antes de explicar: "En el caso de los incendios, quien tiene la máxima responsabilidad del Centro de Coordinación es el presidente de la comunidad autónoma. Y, por tanto, debería estar al frente".