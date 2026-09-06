La Policía teme que asentar a los migrantes en el puerto bloquee una instalación crítica y aísle más a Ceuta si hay disturbios como quiere Rabat

La presencia de miles de personas en una zona estratégica eleva el riesgo de incidentes y complica la seguridad y el funcionamiento normal del puerto.

Consideran que existen otras ubicaciones menos arriesgadas para los migrantes, pero el puerto depende directamente del Ministerio de Transportes.

Los mandos policiales alertan de que cualquier disturbio obligaría a cerrar el puerto, aislando a Ceuta casi totalmente por vía marítima.

La Policía Nacional advierte que asentar a los migrantes en el puerto de Ceuta podría bloquear una infraestructura crítica para la ciudad.

La orden del ministro de Transportes Óscar Puentes de habilitar una zona del puerto de Ceuta para instalar a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad ha encendido las alarmas en la Policía Nacional, concretamente entre los mandos policiales encargados del dispositivo de seguridad.

La ubicación escogida, según advierten mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) consultados por EL ESPAÑOL, presenta un problema añadido: el puerto es el enclave más estratégico para Ceuta, y cualquier alteración del orden en su interior podría obligar a suspender su actividad.

Los mandos consultados consideran que es "uno de los peores puntos" posibles para concentrar a los migrantes precisamente por su relevancia para la ciudad y por las dificultades para controlar cualquier incidente en un espacio cerrado y con accesos limitados. "Es una infraestructura crítica para Ceuta", explican responsables del Ministerio del Interior a cargo del operativo.

Mapa estratégico del puerto de Ceuta.png Pablo Lanzillotta

El problema, señalan las misma fuentes, no se limita a la seguridad del propio recinto. Si se produjeran disturbios, peleas u otros incidentes que requiriesen la intervención de las unidades antidisturbios, la propia actuación policial podría resultar incompatible con el normal funcionamiento del puerto. "Si por desórdenes tenemos que hacer intervenir habría que cerrarlo", señala.

Eso tendría una consecuencia especialmente grave para la ciudad autónoma. El puerto constituye una de sus principales vías de comunicación y abastecimiento con la Península. En un escenario de alteraciones graves, explican los mandos, la suspensión de la actividad portuaria podría dejar a Ceuta prácticamente aislada por vía marítima.

"Sería dejar la ciudad aislada. Solo conectada por el helipuerto", advierte el responsable policial. La Policía considera que esta circunstancia convierte la ubicación elegida en un problema que trasciende al propio dispositivo de acogida.

"Se trata de proteger tus líneas de comunicación y suministro. No de comprometerlas", resumen los mandos consultados, que recuerda que puertos y aeropuertos son instalaciones que reciben una protección prioritaria.

La preocupación se extiende además a que sucediera la posibilidad de que los propios migrantes intenten acceder a los ferris para llegar a la península. "¿Cómo garantizas que no se suben al ferry y luego te toca batallar para bajarlos?", plantean estas fuentes.

"Llegan las mercancías, los visitantes.."

"Es la estructura más crítica de Ceuta. Hay una refinería, un depósito de gasoil donde los barcos cargan el combustible. Si hay disturbios tienen que bloquear la ciudad, porque ahí llega el ferry, es donde llegan las mercancías, los ciudadanos, los alimentos, los coches, los visitantes... Es una decisión absurda, pero ellos sabrán", señalan fuentes de las unidades UIP que operan en la ciudad.

La comparación con otras posibles ubicaciones resulta inevitable. Los mandos consultados señalan que existen alternativas que, desde el punto de vista operativo, presentarían menos riesgos. "Piensa, ¿qué tienen ahí que no tengan en el campo de fútbol?", plantea uno de ellos. A su juicio, un emplazamiento de ese tipo permitiría concentrar a los migrantes sin poner en juego un enclave esencial para el funcionamiento de la ciudad.

El problema es que el espacio portuario depende directamente del Ministerio de Transportes, lo que permite a la Administración estatal disponer de él de manera directa. "No se pueden negar", explica el mando consultado.

La Policía Nacional ya ha desplegado en Ceuta un dispositivo específico para afrontar la situación. Según fuentes policiales, hay actualmente seis grupos operativos de la UIP, que sobre el papel suponen unos 300 agentes, además de los efectivos de la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Los agentes de la UIP tienen previsto participar, entre otras funciones, en el traslado y concentración de los migrantes para evitar incidentes durante el recorrido y posteriormente en la protección del espacio habilitado. Pero el verdadero desafío, según los mandos consultados, llegará después: garantizar que el asentamiento no interfiera con el funcionamiento ordinario del puerto.

Riesgo "innecesario"

La posibilidad de que un incidente o disturbios por parte de los vecinos obligue a utilizar medios antidisturbios añade otra dificultad. "Si se tiran lacrimógenos, ¿cómo se puede operar con normalidad?", plantea el mando policial. En ese supuesto, la prioridad de los agentes sería controlar la situación, pero el funcionamiento normal de la zona portuaria quedaría necesariamente condicionado.

La advertencia adquiere todavía mayor relevancia en el actual contexto de tensión que atraviesa Ceuta. Los responsables policiales consultados consideran que colocar un asentamiento de estas características dentro de una infraestructura estratégica introduce un riesgo innecesario que podría evitarse recurriendo a otros emplazamientos.

"No sé si están buscando una desgracia, pero lo parece", llega a afirmar uno de los mandos consultados.

Para los agentes, el problema reside en que un lugar que en cualquier escenario de riesgo debería ser protegido para garantizar las comunicaciones y los suministros, se convertirá , al mismo tiempo, en el sitio donde se concentra a miles de personas cuya presencia podría propiciar diversos incidentes.