El diputado que representa a toda Ceuta pide que el Congreso declare el Estado de Sitio y que el Gobierno nombre una "autoridad militar" temporal

Las claves

Las claves Generado con IA El diputado Javier Celaya Brey pide al Congreso que declare el Estado de Sitio en Ceuta tras los incidentes del 30 y 31 de julio. Celaya denuncia que la inacción del Gobierno central y el colapso administrativo afectan gravemente la vida cotidiana y la economía de los ceutíes. El diputado sostiene que la situación no es una crisis migratoria, sino una "guerra híbrida" orquestada por Marruecos para desestabilizar la soberanía española. Propone que una autoridad militar temporal se haga cargo del orden en Ceuta y se aceleren los trámites de extranjería y asilo.

"La avalancha del 30 y 31 de julio no fue una crisis migratoria. No son migrantes. Son invasores", con estas palabras el diputado Javier Celaya Brey analiza en su tribuna Estado de Sitio: no son migrantes, son invasores el impacto y la incertidumbre que viven los ceutíes desde el pasado 30 de julio.

La columna, que podrán leer los suscriptores de EL ESPAÑOL a partir de las 22.00 horas de esta noche, recoge un análisis sobre la inacción del Gobierno central tras la invasión de Ceuta y defiende la aplicación del Estado de Sitio como única vía legal y rápida para devolver la normalidad a la ciudad autónoma.

En su texto, Celaya detalla cómo el desamparo institucional y el colapso administrativo están castigando la vida cotidiana de los ceutíes.

Señala que la ineficacia en el recuento y registro de los recién llegados genera continuas discrepancias en las cifras oficiales y una demora insostenible en la tramitación de los expedientes de extranjería y solicitudes de asilo, los cuales tardarán meses en resolverse de mantenerse los ritmos ordinarios actualizados con apenas unas pocas decenas de tramitaciones al día.

Esta lentitud administrativa, según advierte, amenaza con paralizar la economía y la convivencia en Ceuta, perjudicando eventos culturales, deportivos, además de sectores clave como la sanidad y la educación.

Javier Celaya Brey, durante su etapa como consejero de Educación de Ceuta. Europa Press

Frente a este escenario, sostiene que el problema no reside en un flujo migratorio habitual, sino en una estrategia de "guerra híbrida" orquestada por Marruecos para desestabilizar la soberanía española e inducir un desgaste progresivo en la población local.

Para contrarrestar esta grave situación, el autor propone acudir al Estado de Sitio, el régimen excepcional más grave previsto por la Constitución dentro de las situaciones de emergencia en el ordenamiento jurídico español, situada jerárquicamente por encima de los estados de Alarma y de Excepción.

Regulado en el artículo 32 y siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Ese artículo explica que el Estado de Sitio se puede activar "cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional" y "no pueda resolverse por otros medios".

En ese caso, "el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio".

"La correspondiente declaración determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio" y permitirá "autorizar la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido".

Una vez declarada, agrega el artículo 33, "el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley".

De este modo, "el Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera".

En ese contexto, "la Autoridad militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución, la presente ley y las condiciones de la declaración del estado de sitio".

Sin embargo, "las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no hayan sido conferidas a la Autoridad militar de acuerdo con la presente Ley".

"Aquellas Autoridades darán a la militar las informaciones que ésta le solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento", explica la ley

Es la herramienta legal que otorga la mayor libertad de actuación a los poderes públicos.

En la práctica, Celaya defiende una declaración del estado de sitio circunscrita estrictamente al ámbito territorial de Ceuta y acotada en el tiempo a la duración de las operaciones.

Bajo la dirección de una autoridad militar temporal, esta medida permitiría restringir la libertad de circulación para los migrantes y acelerar de forma sumarísima los expedientes de identificación y protección internacional para retornar rápidamente a su país a quienes no acrediten su estancia legal previa.

Además, el diputado argumenta que la población ceutí no sentirá recelo ante el despliegue militar, sino confianza y seguridad en las Fuerzas Armadas para restaurar el orden en la frontera.

Su autor, Javier Celaya Brey, es profesor de instituto de profesión y cuenta con una trayectoria política estrechamente ligada al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Tras dar sus primeros pasos públicos en el ámbito de la política educativa de la ciudad autónoma de la mano del equipo de gobierno local, Celaya se consolidó como una figura clave y de la máxima confianza de Vivas, lo que le llevó a dar el salto a la política nacional y ocupar en la actualidad el escaño de diputado en el Congreso por Ceuta en las filas del Partido Popular.