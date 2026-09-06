Ángel Víctor Torres asegura que el Gobierno de Ceuta aprobó instalar el campamento de migrantes en el puerto

Las claves

Las claves Generado con IA Ángel Víctor Torres afirma que la instalación del campamento de migrantes en el puerto de Ceuta fue consensuada y aprobada por unanimidad con las autoridades locales. El ministro asegura que el Gobierno central actuó con urgencia y desplegó un gran operativo logístico para montar las carpas en la zona portuaria. El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta cambió su postura y presentó informes contrarios a la ubicación de las carpas cuando ya estaban en marcha los trabajos. El Gobierno ceutí, liderado por Juan Jesús Vivas, sostiene que el puerto no reúne condiciones adecuadas para albergar estas infraestructuras, evidenciando un choque institucional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado el tono sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta al revelar que la instalación de las carpas en la zona portuaria respondió a una petición consensuada con las autoridades locales.

En unas declaraciones para TVE, destinadas a mitigar la polémica por la elección de la ubicación, Torres aseguró que la propuesta contó con el respaldo unánime de las administraciones implicadas, por lo que ha calificado de incomprensible el posterior rechazo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Según detalló el ministro, fue la propia ciudad autónoma la que solicitó descartar determinados emplazamientos iniciales para proponer la alternativa actual

"Ellos nos pidieron sacar algunos espacios, se sacaron y se introdujeron estos. Ante ese hecho, y que está en el acta, se arbitraron los mecanismos para llevar con la mayor urgencia las carpas".

Torres enfatizó que el Ejecutivo central actuó con máxima celeridad para dar respuesta a la contingencia humanitaria, desplegando un importante operativo logístico por vía marítima para agilizar los trabajos de montaje sobre el terreno.

Sin embargo, el avance de las infraestructuras se topó con un giro inesperado a finales de la semana.

"Salieron varios barcos, llegaron a Ceuta 14 camiones y, cuando ya se estaban realizando las obras tanto en una parcela como en otra, me llega la sorpresa el viernes de que el Consejo de Administración del Puerto iba a llevar informes contrarios de que se pudieran ubicar ahí las carpas", explicó el titular de Memoria Democrática, visiblemente contrariado por el cambio de postura de la entidad portuaria.

El ministro quiso recalcar que el acuerdo figuraba formalmente ratificado y con la presencia de todos los estamentos institucionales de la ciudad: "Repito, habiéndose aprobado por unanimidad con presencia de las autoridades de la ciudad de Ceuta".

Con estas palabras, Torres defiende que el Gobierno de la Nación se limitó a ejecutar con carácter de urgencia lo pactado previamente para evitar el colapso en la acogida de migrantes, instando a mantener la coherencia institucional y a evitar obstáculos de última hora en una situación crítica para la ciudad autónoma.

Vivas niega el acuerdo

La posición expresada por el entorno del Gobierno ceutí, encabezado por Juan Jesús Vivas, sostiene que el espacio portuario no reúne las condiciones adecuadas para albergar este tipo de infraestructuras debido a problemas de operatividad, logística y seguridad.

Este choque institucional deja al descubierto la falta de sintonía entre ambas administraciones a la hora de abordar la contingencia.