Policía, Guardia Civil y CNI, en alerta por la llamada en redes en Marruecos a "liberar Ceuta y Melilla" en una marcha el 20-S

El seguimiento se intensifica tras la reciente crisis migratoria en Ceuta, que las autoridades consideran un antecedente relevante para la seguridad fronteriza.

El llamamiento, difundido sobre todo desde cuentas marroquíes, carece de organizador identificado y podría ser aprovechado para diferentes protestas.

La vigilancia se centra en determinar el alcance real de la marcha, los autores de los mensajes y posibles coordinaciones para movilización física.

Policía, Guardia Civil y CNI monitorizan una convocatoria en redes para "liberar" Ceuta y Melilla el 20 de septiembre.

La convocatoria de una marcha para "liberar" Ceuta y Melilla el próximo 20 de septiembre está siendo monitorizada por los principales organismos españoles responsables de la seguridad, la inteligencia y el control de las fronteras.

Fuentes militares, policiales y de inteligencia explican a EL ESPAÑOL que la alerta está ya bajo seguimiento de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

"Están encima del tema, la vamos a controlar", explican a este periódico.

El seguimiento se centra en determinar cuál es el alcance real de la convocatoria, quién está detrás de los mensajes que están circulando y, sobre todo, si existe algún tipo de coordinación que pueda hacer que el llamamiento pase del ámbito de las redes sociales a una movilización física en las ciudades autónomas.

Los servicios de seguridad analizan tanto el contenido de los mensajes como su difusión y la actividad de los perfiles que los están propagando.

La alerta llega después de que expertos en desinformación hayan detectado una red de mensajes que reclama una movilización dentro de 15 días para "liberar" Ceuta y Melilla.

Los contenidos sitúan esa fecha como un momento de especial relevancia y llaman a participar en una marcha en las dos ciudades españolas del norte de África.

Entre los elementos detectados en cuentas marroquíes de amplia difusión figura un cartel difundido en árabe que llama a una "marcha popular" el domingo 20 de septiembre para reclamar la "liberación" de Ceuta, Melilla y los islotes que presenta como territorios ocupados por España.

Otras versiones hablan incluso de "marchas millonarias" en distintas partes de Marruecos, mientras medios del país sitúan una denominada "marcha de la ira" en Rabat, en dirección a la Embajada española.

El documento advierte de que el cartel no identifica al organizador, ni concreta autorización o recorrido.

Precisamente por esa indefinición, señala, puede ser reutilizado por distintos actores para proyectar sobre la convocatoria escenarios diferentes: desde una protesta ante la Embajada hasta una movilización de grandes dimensiones o una supuesta acción de "recuperación" de las ciudades.

La segunda pieza analizada por la plataforma Monitor Disinfo tiene como protagonista al periodista y comentarista marroquí Mustapha Elasri, un actor que ya aparecía en el ecosistema de difusión estudiado durante la crisis de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en 2021.

Informe

Todo ello se produce, además, en un momento que fuentes de seguridad consideran "crítico" y "crucial" por el contexto reciente vivido en Ceuta.

La ciudad autónoma acaba de atravesar una crisis sin precedentes tras la entrada masiva de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a petición de la Audiencia Nacional describía esa entrada como un proceso "planificado" y no espontáneo y señalaba la presencia y actuación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, llegando a hablar de un "guiado activo" de los flujos hacia los puntos de paso.

El documento policial sostiene que lo ocurrido provocó un grave quebranto de elementos relacionados con la seguridad, el orden público, la estabilidad institucional y la gestión fronteriza española, y encuadra determinados aspectos del episodio dentro de las denominadas estrategias de "zona gris".

Precisamente por ese antecedente, cualquier nuevo llamamiento relacionado con Ceuta y Melilla está siendo analizado con especial atención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La situación, por el momento, no equivale a una amenaza confirmada.

El fenómeno está siendo analizado desde distintos ámbitos porque, además de la dimensión estrictamente migratoria y fronteriza, los mensajes tienen un componente político y territorial.

La monitorización permite comprobar si los mensajes permanecen como una campaña limitada en internet o si empiezan a traducirse en instrucciones concretas, desplazamientos, llamadas a la movilización o nuevas acciones destinadas a generar tensión en las fronteras.