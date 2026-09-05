Un 54% pide que España rompa con Rabat si sigue reclamando Ceuta y Melilla: un tercer ministro se suma a la ofensiva sin que Exteriores reaccione

Un 79% de los españoles reclama devolver a los menores marroquíes a su país, aunque entre los votantes de Sumar y Podemos la mayoría prefiere repartirlos entre comunidades autónomas.

El 87% de los encuestados cree que Marruecos controló la entrada masiva en Ceuta y puede manejar la frontera a voluntad, independientemente de la ideología política.

Tres ministros marroquíes han reafirmado en las últimas semanas que no renunciarán a Ceuta y Melilla, intensificando la presión diplomática sobre España.

El 54% de los españoles pide romper relaciones con Marruecos si Rabat sigue reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla, según un sondeo de SocioMétrica.

La mayoría de los españoles cree que el Gobierno debería romper relaciones con Marruecos hasta que Rabat rectifique sus reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.

Así se constata en el sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que apunta que el 53,8% estaría a favor de esta medida, mientras que un 27,7% aboga por presentar una protesta formal.

Es decir, el 81,5% reclama algún tipo de respuesta diplomática frente a Rabat, siendo mayoritaria la opción de suspender relaciones hasta que Marruecos dé marcha atrás en sus reclamaciones.

Sólo el 12,4% apuesta por no tomar en consideración las reivindicaciones marroquíes para evitar una escalada de tensión.

Los resultados de este nuevo sondeo aparecen en un momento en el que la presión marroquí sobre las dos ciudades autónomas ha vuelto a elevarse.

Este mismo jueves, el ministro marroquí de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, aseguraba que Marruecos considera a España un "socio esencial", pero que no piensa "retroceder ni un solo palmo" en lo que considera su "territorio nacional".

El Ministerio de Exteriores ha evitado responder públicamente a esta nueva afrenta del Gobierno marroquí.

Marruecos ataca de nuevo. En una nueva declaración, esta vez protagonizada por Nizar Baraka, Ministro de Equipamiento y Agua en Marruecos, reitera que no renunciarán a un palmo de su “territorio nacional” en referencia a Ceuta y Melilla.



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Es ya el tercer ministro de este país que en las últimas semanas se pronuncia en el mismo sentido.

Antes que Barka, Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia, afirmó el pasado 21 de agosto que Ceuta y Melilla constituyen un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y defendió abrir con España un mecanismo de diálogo para conseguir su "retorno al seno de la patria".

Cuatro días después, Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos, evocó "la lucha sagrada" para lograr la liberación de las "ciudades ocupadas", en referencia a Ceuta y Melilla.

El pasado jueves en el Congreso, el presidente del Gobierno dio un leve giro en el tono exculpatorio utilizado durante el último mes para referirse a Marruecos.

Sánchez calificó de "inaceptables" las manifestaciones de los ministros de Rabat y aseguró que convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora para trasladarle su protesta, pero ésta se encontraba fuera de España y fue el encargado de negocios el que acudió al Ministerio de Exteriores.

Esta reunión diplomática, sin embargo, no ha evitado la escalada verbal de los ministros marroquíes en las últimas semanas.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL refleja también una profunda división entre los electorados de izquierda y derecha sobre hasta dónde debe llegar la respuesta a Rabat.

Entre los votantes del PP, un 64,4% respalda romper relaciones con Marruecos. El porcentaje se dispara hasta el 82,5% entre los electores de Vox.

Sin embargo, sólo el 29,4% de quienes votan al PSOE apuesta por la ruptura. La opción preferida por estos es una protesta formal, que respalda el 38,5%.

Así, otro 24,7% considera que el Gobierno debería ignorar las reivindicaciones de soberanía para no alimentar una escalada diplomática.

Entre los votantes de Sumar y Podemos, esta última alternativa alcanza el 46,9%.

Quién controló la invasión

Pero la reacción de la opinión pública contra Marruecos no se limita a las reivindicaciones soberanistas de autoridades de este país sobre Ceuta y Melilla.

Nada menos que un 87% de los españoles cree que, lejos de lo que ha venido repitiendo el Gobierno, Marruecos controló en todo momento la situación durante la entrada masiva en Ceuta, facilitando tanto la entrada como la salida de personas para demostrar que puede violentar la frontera de las ciudades autónomas cuando quiera.

Sólo un 10% de los encuestados rechaza a día de hoy que Rabat controlara el asalto.

En este punto desaparecen prácticamente las diferencias ideológicas. El 77% de los votantes del PSOE, el 87% de los de Sumar y Podemos y el 91% de los nacionalistas está de acuerdo en quién es el responsable y tuvo el mando en la invasión.

En la derecha, la opinión también es casi unánime. El 93% de los electores del PP y el 95% de los de Vox comparte esta opinión sobre lo sucedido.

El dato mantiene así el amplísimo consenso que ya había mostrado la anterior encuesta de SocioMétrica realizada a comienzos de agosto, cuando el porcentaje alcanzaba el 91%.

Un mes después, y pese a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, casi 9 de cada 10 españoles sigue atribuyendo a Marruecos capacidad para haber abierto y cerrado el paso fronterizo a voluntad.

Devolver a los menores

La gestión de los menores ha provocado también uno de los principales choques políticos tras la invasión de Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, rechazó la propuesta del PP de devolverlos de forma generalizada a Marruecos y sostuvo que es "ilegal devolver a niños y niñas" sin comprobar antes su situación familiar y sin tener en cuenta su interés superior.

Su departamento ha defendido su acogida de centros y el traslado de parte de los menores a la Península.

Esta posición choca de frente con la opinión de los ciudadanos, según el sondeo. El 79% reclama devolver a los menores a Marruecos introduciendo para ello los "cambios normativos que fueran necesarios".

Así, apenas el 5,4% defiende mantenerlos en Ceuta con "medios económicos extraordinarios" y sólo un 15% apuesta por repartirlos entre las distintas comunidades autónomas.

La devolución de los menas obtiene hoy el respaldo del 67,5% de los votantes socialistas. También la apoya una amplísima mayoría de los electores nacionalistas (el 70%), el 94% de los del PP y el 96% de los de Vox.

La excepción se encuentra entre Sumar y Podemos. Sólo el 26% de sus votantes devolvería a los menores a Marruecos, mientras que un 53% opta por distribuirlos entre todas las comunidades autónomas.

Esta alternativa, no obstante, ha ganado terreno desde principios de agosto. Entonces sólo la respaldaba el 9% del conjunto de los españoles, frente al 15% actual.

Así, entre los votantes del PSOE ha aumentado del 15,7% al 28,6% el número de encuestados que cree que los menores deberían ser repartidos por las distintas regiones del territorio español.

Crisis fuera de control

La encuesta ofrece un último dato especialmente incómodo para el Gobierno después de las sucesivas llamadas a la normalización de la situación.

A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el 13 de agosto que una "relativa normalidad" había regresado a Ceuta apenas 24 horas después de la entrada masiva, el 88% de los españoles considera que la crisis de Ceuta está todavía "lejos de estar bajo control". Así, sólo el 10% cree que ya se encuentra controlada.

De nuevo, esta misma percepción disuelve las fronteras partidistas. De hecho, el 75,5% de los votantes del PSOE considera que la situación continúa fuera de control y sólo un 23% de ellos sostiene lo contrario.

También comparte esta opinión el 55% de los electores de Sumar y Podemos y el 64,7% de los nacionalistas. En el PP y Vox el porcentaje alcanza exactamente el 96,6%, mientras que entre quienes aseguran no votar nunca se eleva hasta el 98,3%.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.760 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.