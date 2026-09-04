Un tercer ministro marroquí desafía a Sánchez: "¿Qué debemos decirle a España sobre Ceuta? No retrocedemos ni un palmo de nuestro territorio"

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con el ministro de Infraestructura y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, en una imagen de 2024. Ministerio de Transportes Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro marroquí Nizar Baraka reafirma la reclamación de Marruecos sobre Ceuta, asegurando que no cederán "ni un palmo" de su territorio. Las declaraciones se producen tras el cruce masivo de migrantes en la frontera de Ceuta el pasado 30 de julio, lo que ha tensado las relaciones entre España y Marruecos. Pedro Sánchez defiende la integridad territorial de Ceuta y Melilla como líneas rojas en la relación con Marruecos, mientras pide prudencia y revela la convocatoria de la embajadora marroquí. La oposición española acusa a Marruecos de coordinar la llegada masiva de migrantes a Ceuta y critica la respuesta del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, ha insistido este jueves en la reclamación marroquí de Ceuta, incidiendo en que España es un "socio esencial", pero Rabat "no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado en un mitin del partido Istiqlal, del que ejerce como secretario general.

"Nosotros lo decimos con toda franqueza: España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha afirmado Baraka en unas declaraciones recogidas por Europa Press que se producen en pleno choque con España tras el cruce masivo de migrantes el pasado 30 de julio y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como "líneas rojas" en la relación con Rabat la integridad territorial de España y la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla.

En la sesión monográfica en el Congreso de este jueves, Sánchez ha defendido la "política de buena vecindad con Marruecos" pero, al mismo tiempo, ha incidido en que hay cuestiones que España va a "defender siempre" y que son "perfectamente legítimas", como la cuestión de Ceuta y de Melilla.

El jefe del Ejecutivo se escudó en que las investigaciones deben continuar porque "no existen pruebas", pero se comprometió a "actuar en consecuencia" de probarse la autoría marroquí.

El jefe del Ejecutivo ha pedido mantener un enfoque "prudente" a las relaciones con el país vecino tras el altercado vivido en la frontera en el mes de julio, y ha desvelado que España convocó a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto, un extremo que no se había hecho público hasta la fecha y que se han encargado de afear tanto los socios como la oposición.

En las últimas semanas, se han sucedido declaraciones de ministros marroquíes sobre las reclamaciones territoriales respecto a las dos ciudades autónomas. El más explícito fue el titular de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, quien en presencia de Mohamed VI hizo referencia a la "liberación" de Ceuta y Melilla.

Por contra, el resto de grupos parlamentarios, tanto oposición como socios de Gobierno, optaron por señalar abiertamente a Marruecos como origen de la llegada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntó directamente a Sánchez qué le impedía culpar a Rabat y cuestionaba si el Gobierno marroquí tenía información del Ejecutivo español que condicionara su respuesta: "España no puede tener un presidente bajo chantaje. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos, qué sabe de usted?".

"Ahí se documenta que la invasión salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos, hay indicios de que la coordinó y se sabe que el Gobierno de España lo sabía y no hizo nada", le espetó el líder de la oposición, en referencia al informe publicado por EL ESPAÑOL de la Policía Nacional que señala a Marruecos como autor.