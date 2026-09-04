Margarita Robles escenifica su discrepancia con Sánchez pero se pliega a la publicación de documentos que afectan al CNI

El gesto de Robles evidenció tensiones internas en el Gobierno, aunque finalmente se sumó, de forma más contenida, al aplauso al presidente.

El Ministerio de Defensa, liderado por Robles, no pondrá obstáculos a la publicación de los documentos del CNI, aunque advierte sobre la necesidad de proteger información sensible.

Robles defiende que el CNI sí advirtió sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta, en contraste con la versión de Interior y Moncloa.

Margarita Robles mostró su desacuerdo con Pedro Sánchez al no aplaudir su anuncio de publicar los informes sobre la crisis de Ceuta en el Congreso.

Margarita Robles no necesitó intervenir este jueves en el Congreso de los Diputados para dejar clara cuál es su posición. Le bastó con no aplaudir y torcer el gesto.

Mientras Pedro Sánchez anunciaba que hará públicos todos los informes sobre la crisis de Ceuta, la ministra permaneció sentada y al margen de la ovación que le dedicaron el resto de sus compañeros.

"Por todo ello, he dado la orden de publicar un dosier con todos los informes para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos", anunció Sánchez durante su intervención.

La ausencia de aplausos no fue un gesto aislado. Robles lleva días defendiendo que el CNI sí trasladó advertencias sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta.

Se trata de una versión que choca de frente con la sostenida por Interior y por la propia Moncloa, que niegan que existiera una alerta capaz de anticipar la magnitud de lo ocurrido.

Alguien NO aplaude el anuncio de Sánchez de “publicar todos los informes” pic.twitter.com/70aUmPODiD — Eduardo Carazo (@educarazo) September 3, 2026

La imagen tiene una especial relevancia porque entre los documentos que Sánchez pretende sacar a la luz figuran los elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, se encuentra en el centro del enfrentamiento abierto durante los últimos días entre Robles y Marlaska por las alertas previas a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

No es habitual que un ministro se desmarque de forma tan visible del presidente desde el propio banco azul. De hecho, la historia política española conserva un precedente llamativo.

Barrera de Irimo, precedente

En octubre de 1974, durante un acto por el aniversario de la fundación de Falange, el entonces vicepresidente segundo y ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, permaneció sentado y con los brazos cruzados mientras el resto del Gobierno aplaudía.

Barrera de Irimo ya había presentado su dimisión en solidaridad con Pío Cabanillas, cesado como ministro de Información y Turismo, y abandonó el Ejecutivo al día siguiente.

La imagen de 1974 publicada en 'Diario 16'. EE

El gesto de Robles parece que no tendrá, por ahora, unas consecuencias semejantes. Apenas unas horas después, Defensa dejó claro que no pondrá obstáculos a la publicación de los documentos del CNI anunciada por Sánchez.

Es decir, su departamento se pliega a la decisión de desclasificar la documentación.

Fuentes de Defensa señalaron que no existe inconveniente en que los informes puedan hacerse públicos aunque sí advirtieron que pueden contener información procedente de servicios de inteligencia extranjeros y, por tanto, datos cuya divulgación debe someterse a determinadas garantías.

El gesto de Robles no pasó inadvertido en el hemiciclo. Gabriel Rufián (ERC), que intervino después de Sánchez, aprovechó precisamente la actitud de la ministra para señalar las tensiones internas del Ejecutivo.

Desde la tribuna hizo notar al presidente que la titular de Defensa no había acompañado con sus aplausos el anuncio sobre la publicación de los informes, un gesto que ya había llamado la atención en el hemiciclo.

"Aquí ha aplaudido casi todo el mundo de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante", espetó Rufián a Sánchez.

A pesar de la afirmación del portavoz de ERC, lo cierto es que Margarita Robles sí dejó un último matiz al terminar la comparecencia de Sánchez.

Los aplausos de la bancada socialista a Sánchez tras su intervención en el Congreso.

Fue un gesto mínimo, pero la ministra de Defensa se levantó y se sumó a los aplausos al presidente junto al resto del Gobierno, aunque lo hizo de manera más contenida y durante menos tiempo que quienes la rodeaban.

La actitud inicial quedó así como una muestra pública de distancia, aunque parece que no como una ruptura. Por ahora.