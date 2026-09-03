Sumar enmienda el relato de Sánchez: "España ha sufrido un ataque de Marruecos, una operación de desestabilización"

Podemos pide romper relaciones con Marruecos, al que califica de dictadura, y denuncia la situación en la región como una "bomba de relojería".

Pedro Sánchez defiende que no hay pruebas sólidas sobre la implicación marroquí y promete actuar solo si se presentan evidencias concluyentes.

Santiago sostiene que España sufrió un ataque de Marruecos con la colaboración de Estados Unidos e Israel, y cifra los asaltantes en 80.000 personas, más de lo que indica el Gobierno.

Enrique Santiago (Sumar) acusa a Marruecos de organizar la entrada masiva en Ceuta como una operación de desestabilización con fines políticos y geoestratégicos.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha evidenciado este jueves en el Congreso de los Diputados la fractura existente en la coalición de Gobierno sobre la responsabilidad de Marruecos en la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

Frente a la cautela exhibida por Pedro Sánchez, que ha insistido en que no existen "pruebas sólidas" de que Rabat estuviera detrás de la operación pese a las conclusiones sugeridas en el informe del CENIF desvelado por EL ESPAÑOL, Santiago ha señalado directamente al régimen de Mohamed VI.

"España ha sufrido un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables. Una llegada masiva en la que se mezclan los flujos migratorios y las erróneas políticas de externalización de fronteras".

Santiago ha calificado la invasión como "una operación de desestabilización con claras intenciones políticas y geoestratégicas que nada tiene que ver con las mafias de tráfico de personas".

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida ha definido "el descontrol con la información de inteligencia, del CNI y de la Policía" como un ejemplo de "quien pueda hacer, que haga".

A su juicio, "Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas". Y ha recalcado que "defender otra hipótesis no es creíble".

Este extremo también evidencia que Sumar cree que hubo casi 10.000 invasores más de los que indica el Gobierno, que cifra a los asaltantes en una horquilla que varía entre los 70.000 y los 72.000.

"Sólo este grupo, a través de Izquierda Unida, ha señalado a Trump, que propuso entregar a Ceuta y Melilla a Marruecos, y a Israel, para quien los españoles son colonos en esas ciudades", se ha vanagloriado.

Y ha añadido: "Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones sobre el ataque del 30 de junio".

La acusación choca frontalmente con la intervención previa de Sánchez. El presidente ha asegurado que nadie ha aportado evidencias que permitan concluir que las autoridades marroquíes planificaron la entrada y ha prometido actuar "con total contundencia" únicamente si aparecen pruebas concluyentes.

También ha defendido que la colaboración de Rabat permitió retornar al 90% de quienes cruzaron la frontera.

El diputado de Sumar ha combinado sus acusaciones contra Marruecos con una defensa de los derechos de los inmigrantes.

"Se ha actuado tarde. Un mes se tardó en convocar al Consejo de Seguridad Nacional y el Mando Único. Antonio Maíllo lo pidió el 8 de agosto. La estrategia ha sido esperar a que quienes entraron en Ceuta retornaran voluntariamente".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid. Fernando Sánchez Europa Press

También ha tachado de "fascista" el discurso del diputado de Vox José María Figaredo, al que ha acusado de llamar a "cazar seres humanos" mediante un lenguaje "bélico y deshumanizante" que, según ha advertido, provoca violencia contra migrantes, refugiados y menores extranjeros, así como contra ONG como Cruz Roja.

Acto seguido, ha pedido que se ayude a "las miles de personas que quedan en Ceuta que no tienen dónde retornar" pese a que "no sean rubias de ojos azules ni cristianas".

Estas incluyen "niños y niñas sin familia, migrantes sin futuro ni derechos en sus países, refugiados que necesitan protección internacional por persecuciones y guerras".

"Preservar los derechos fundamentales en cualquier situación es lo que diferencia a una democracia de un régimen autoritario", ha afirmado.

En relación a los menas, Enrique Santiago ha recordado que "el interés superior del menor exige que antes de retornarlos sean oídos y protegidos a su vuelta".

Sin embargo, ha recordado que tras la firma de los acuerdos bilaterales sobre menores en 2007 "Marruecos no ha aceptado ningún retorno" y que, "antes del 30 de julio, 600 expedientes habían sido enviados a Marruecos y ninguno había sido contestado".

La respuesta de Podemos

Desde Podemos, Ione Belarra ha recordado que "Marruecos es un régimen totalitario, una dictadura terrorífica, y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI".

Ha replicado que sus aliados son Estados Unidos e Israel y que la situación en la región es "una auténtica bomba de relojería", por lo que ha pedido "romper relaciones" con Rabat.

Además, ha calificado de "sainete" el roce entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de los informes del CNI.